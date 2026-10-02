Cụ ông 78 tuổi sống giữa căn nhà ngập rác trị giá 50 tỷ đồng, ăn mỗi bữa 5.000 đồng, từ năm 1985 đến giờ chưa từng phải đến bệnh viện

Trong căn nhà ẩm thấp, cây cối mọc um tùm, đồ đạc cũ kỹ chất ngổn ngang, cụ ông Yoshihisa Maeda, 78 tuổi, vẫn duy trì cuộc sống giản dị đến khó tin. Quần áo, giày dép cũ được ông nhặt về nằm rải rác khắp nhà, trong khi những vỏ hộp natto (đậu lên men) được xếp thành từng đống cao quá đầu người.

Bên trong căn nhà ngổn ngang đồ đạc cũ. Ảnh: New-postseven.

Ở tuổi 78, ông Maeda mặc chiếc quần mua tại cửa hàng đồ cũ với giá 100 yên (khoảng 17.000 đồng), khoác áo nhặt được và chuẩn bị bữa tối với một túi giá đỗ giá 31 yên (khoảng 5.000 đồng).

Theo New-postseven, dù căn nhà có diện tích khá rộng nhưng bên trong gần như không còn chỗ trống. Một phần sàn nhà đã bị sập hoàn toàn. Giày dép, quần áo và nhiều vật dụng ông nhặt được bên ngoài được để khắp nơi.

Căn nhà không có điều hòa, hệ thống gas đã hỏng từ lâu. Chăn đệm được cất trong tủ suốt 25 năm. Tuy nhiên, phía dưới căn nhà lại là một khối tài sản có giá trị lớn khi nằm tại Yoyogi, khu vực trung tâm Tokyo, nơi giá bất động sản thuộc nhóm đắt đỏ.

Dựa trên giá đất được công bố tại khu vực, mảnh đất rộng gần 200m² của ông Maeda được ước tính có giá khoảng 300 triệu yên, tương đương khoảng 50 tỷ đồng.

Cuộc sống hàng ngày của ông Maeda cũng đặc biệt tiết kiệm. Ông cho biết trước đây thường ăn hành tây nhưng do giá hành tăng, ông chuyển sang ăn giá đỗ cùng natto. Ông nấu cơm nhão như cháo bằng một chiếc nồi cũ để có thể bảo quản lâu hơn.

Ngay cả chiếc bát sử dụng hàng ngày cũng là đồ ông nhặt được cách đây 2 năm.

Cụ ông cho biết mình sống dựa vào trợ cấp của một người cháu. Ảnh: New-postseven

Ông Maeda cao khoảng 1,7m nhưng chỉ nặng 40kg. Lần gần nhất ông mắc bệnh là vào năm 1985, khi bị viêm tụy. Từ đó đến nay, ông cho biết chưa quay lại bệnh viện hoặc đi khám sức khỏe.

Cuộc đời ông cũng có nhiều điểm khác biệt. Ông cho biết tổng thời gian từng đi làm chỉ khoảng 2 năm rưỡi. Do gần như không làm việc nên hiện ông không có lương hưu.

Nguồn chi tiêu của ông chủ yếu đến từ một người cháu. Mỗi tháng, người này gửi 50.000 yên (khoảng 8,5 triệu đồng). Ngoài ra, ông còn nhận thêm 200.000 yên hai lần mỗi năm. Tổng số tiền được ông sử dụng để trang trải cuộc sống khoảng hơn 1 triệu yên mỗi năm.

Dù sống tiết kiệm và căn nhà luôn trong tình trạng ngổn ngang đồ đạc, ông Maeda vẫn có những chuyến đi bên ngoài. Tháng 7 năm nay, ông có chuyến đi 5 ngày 4 đêm tới Hiroshima và Kokura. Tại Hiroshima, thay vì thuê khách sạn, ông ngủ tại một quán cà phê truyện tranh quen thuộc và cho biết khá hài lòng với trải nghiệm này.

Ông vẫn sử dụng một chiếc điện thoại cũ đã nhiều năm.

Ông Maeda vẫn sử dụng chiếc điện thoại cũ kỹ từ cách đây hàng chục năm. Ảnh: New-postseven.

Khi được hỏi về mảnh đất trị giá khoảng 300 triệu yên và khả năng bán đất để cải thiện cuộc sống tuổi già, ông Maeda lập tức từ chối, cho rằng việc đó “quá phiền phức”.

Với ông, mảnh đất này gắn liền với những ký ức từ khi sinh ra, lớn lên và chứng kiến Yoyogi thay đổi qua nhiều thập kỷ.

Trong khi giá đất ngày càng tăng, căn nhà cũ kỹ của ông trở thành hình ảnh tương phản với những bất động sản đắt đỏ xung quanh. Tuy nhiên, ông Maeda vẫn lựa chọn cuộc sống giản dị, gần như tách biệt với sự thay đổi của khu vực và không quá quan tâm đến giá trị tài sản mà mình đang sở hữu.