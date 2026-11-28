Ngày 28/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Công an xã Cẩm Xuyên vừa phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ một cụ ông đi lạc trở về nhà an toàn.

Công an xã Cẩm Xuyên hỗ trợ đưa cụ ông 77 tuổi đi lạc trở về nhà an toàn. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trước đó, cụ ông P.V.T. (77 tuổi, trú tại xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) do tuổi cao, trí nhớ suy giảm nên không may đi lạc sang địa bàn xã Cẩm Xuyên. Cụ không nhớ đường về nhà và không thể cung cấp thông tin về người thân.

Phát hiện sự việc, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Cẩm Bào đã kịp thời tiếp cận, thăm hỏi, hỗ trợ cụ ông, đồng thời báo tin cho Công an xã Cẩm Xuyên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Xuyên đã phối hợp với lực lượng chức năng ở cơ sở khẩn trương xác minh nhân thân, tìm kiếm thông tin và liên hệ với gia đình cụ ông.

Sau khi xác định được thân nhân, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa cụ ông T. trở về nhà an toàn.

Xúc động khi được gặp lại người thân, gia đình cụ ông gửi lời cảm ơn đến Công an xã Cẩm Xuyên cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tận tình giúp đỡ.