Cụ ông 125 tuổi tiết lộ thói quen ăn sáng giản dị, nhiều người Việt cũng quen thuộc

Trên thế giới có không ít người sở hữu tuổi thọ đáng kinh ngạc, vượt xa 100 tuổi. Đằng sau những năm tháng sống lâu ấy là nhiều câu chuyện khác nhau về di truyền, môi trường, thói quen sinh hoạt và đặc biệt là chế độ ăn uống. Điển hình cụ Marcelino Abad Tolentino 125 tuổi, người Peru.

Cụ Marcelino Abad Tolentino, thường được gọi thân mật là Mashico, sinh sống tại vùng Huanuco, miền trung Peru.

Theo Reuters, Chính phủ Peru từng cho biết cụ sinh năm 1900 và đã nộp hồ sơ lên Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới để xác minh danh hiệu người đàn ông cao tuổi nhất thế giới. Tuy nhiên, do thiếu giấy tờ khai sinh có từ thời điểm cụ chào đời, Guinness chưa chính thức xác nhận danh hiệu này.

Dù vậy, cụ Abad vẫn gây chú ý khi qua đời ở tuổi 125 tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Huanuco, chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 126.

Cụ Abad sinh ra tại một khu vực hẻo lánh trên dãy Andes. Tuổi thơ và phần lớn cuộc đời cụ gắn với ruộng đồng, núi rừng và một lối sống tương đối tách biệt với nhịp sống hiện đại.

Điều đáng nói, cụ không kết hôn, không có con và dành phần lớn cuộc đời tại quê nhà.

Đến năm 2019, cụ được Chính phủ Peru phát hiện thông qua một chương trình trợ cấp dành cho người cao tuổi. Sau đó, cụ được cấp giấy tờ tùy thân, hưởng lương hưu và được đưa vào viện dưỡng lão để chăm sóc.

Khoản hỗ trợ từ chính phủ được sử dụng để chi trả các nhu cầu sinh hoạt và chăm sóc cụ trong những năm cuối đời.

Điều thú vị ở cụ ông là không chỉ gây chú ý bởi tuổi thọ đặc biệt, cụ Abad còn được nhắc đến bởi chế độ ăn khá đơn giản.

Theo truyền thông quốc tế, thực đơn của cụ chủ yếu gồm các loại thực phẩm tự nhiên, sẵn có tại địa phương như trái cây, rau củ, thịt cừu, một số loại thảo mộc vùng núi và lá coca theo tập quán truyền thống của người dân địa phương. Đặc biệt trong chế độ ăn của cụ Abad, quả bơ là thực phẩm được nhắc đến nhiều.

Nhân viên tại viện dưỡng lão cho biết cụ đặc biệt yêu thích bơ và thường ăn loại quả này vào buổi sáng. Đây gần như là món không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày của cụ.

Quả bơ chứa chất béo không bão hòa, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Khi được sử dụng với khẩu phần phù hợp, loại quả này có thể góp phần tạo nên một chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cho rằng không nên xem một loại thực phẩm riêng lẻ là nguyên nhân quyết định tuổi thọ.

Theo các chuyên gia tuổi thọ của một người thường chịu ảnh hưởng đồng thời bởi nhiều yếu tố, bao gồm di truyền, chế độ ăn uống, vận động, môi trường sống, sức khỏe tinh thần và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế.

Với cụ Abad, việc sống gần gũi với thiên nhiên, duy trì vận động thông qua công việc đồng áng và ưu tiên các thực phẩm ít qua chế biến có thể là những yếu tố góp phần hỗ trợ sức khỏe.