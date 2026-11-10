Cụ ông 114 tuổi vẫn mê đường thô, bí quyết trường thọ gây tò mò

Trong số những người sống thọ trên thế giới, cụ João Marinho Neto, 114 tuổi, gây chú ý bởi bí quyết trường thọ rất đỗi giản dị. Không theo đuổi chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hay thực đơn cầu kỳ, cụ João Marinho Neto, người đàn ông Brazil 114 tuổi, duy trì những bữa ăn giản dị với cà phê, nho tươi, thịt gà thả vườn và đường mía thô. Tuy nhiên, cụ cho rằng điều quan trọng giúp mình sống lâu là luôn được ở bên những người yêu thương.

Sinh ngày 5/10/1912 tại Maranguape, bang Ceará, Brazil, cụ João Marinho Neto vừa bước sang tuổi 114 vào tháng trước. Hiện cụ sinh sống tại Apuiarés, vùng nội địa Ceará, và được Guinness World Records công nhận là người đàn ông còn sống cao tuổi nhất thế giới.

Theo bảng xếp hạng của LongeviQuest cập nhật ngày 5/11/2026, cụ Neto đứng thứ 9 trong danh sách những người sống thọ nhất thế giới, với 114 tuổi và 31 ngày. Đáng chú ý, cụ là người đàn ông duy nhất góp mặt trong top 10, vốn chủ yếu gồm các cụ bà. Dẫn đầu danh sách là cụ bà người Anh Ethel Caterham, 117 tuổi.

Cụ João Marinho Neto 114 tuổi bên người thân trong gia đình. Ảnh: Guinness World Records

Đáng chú ý trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TV Globo của Brazil, cụ Neto từng chia sẻ về thói quen ăn uống đã duy trì suốt nhiều năm. Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, cụ không áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc biệt mà chủ yếu sử dụng những thực phẩm tự nhiên, sẵn có tại địa phương.

Mỗi sáng, cụ bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê. Theo y tá Diulia Dara Nascimento, người chăm sóc cụ tại viện dưỡng lão São Sebastião ở Apuiarés, cà phê là thức uống cụ đặc biệt yêu thích. Sau đó, cụ thường ăn thêm nho tươi – loại trái cây được cụ lựa chọn thường xuyên trong thực đơn hằng ngày. Nho chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.

Một thực phẩm quen thuộc khác trong chế độ ăn của cụ là panela, loại đường mía thô được sản xuất bằng cách cô đặc nước mía. Đây là nguyên liệu truyền thống phổ biến ở nhiều vùng nông thôn Brazil. Khác với đường tinh luyện, panela vẫn giữ lại một lượng nhỏ khoáng chất tự nhiên từ mía. Cụ Neto thường sử dụng loại đường này như một phần trong thói quen ăn uống.

Bên cạnh trái cây và các thực phẩm có nguồn gốc thực vật, cụ còn bổ sung protein từ thịt gà thả vườn. Những món ăn đơn giản, ít chế biến gắn bó với cụ suốt nhiều năm, phản ánh lối sống gần gũi với thiên nhiên của người nông dân vùng quê Brazil.

Ảnh: gcmais.

Dù ở độ tuổi xưa nay hiếm có nhưng cụ Neto được cho là chưa từng mắc các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường hay ung thư. Tuy nhiên, khi được hỏi về bí quyết trường thọ, cụ không nhắc nhiều đến thực phẩm hay dinh dưỡng mà mỉm cười chia sẻ: "Tôi luôn có những người yêu thương ở bên cạnh và cả cuộc đời đều sống cùng những người nhân hậu".

Theo con trai cụ, Marcos Vinicius Marques, tình cảm gia đình và sự gắn kết với những người xung quanh đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của cha mình. Từ năm 4 tuổi, cụ Neto đã theo cha làm nông, chăm sóc gia súc, thu hoạch trái cây và lao động trên đồng ruộng. Công việc chân tay gắn bó với cụ gần như suốt cuộc đời.

Sinh ra trong gia đình nông dân, cụ Neto theo cha mẹ chuyển đến vùng nông thôn Apuiarés từ nhỏ. Năm 4 tuổi, cụ đã bắt đầu phụ giúp gia đình làm đồng, chăm sóc gia súc và thu hoạch trái cây. Suốt cuộc đời, cụ gắn bó với nghề nông, trồng ngô, đậu và chăn nuôi bò, dê, lợn, gà. Cụ cũng trải qua nhiều đợt hạn hán khắc nghiệt tại vùng Ceará.

Năm 1944, cụ kết hôn với bà Josefa Albano dos Santos và có 5 người con. Sau đó, cụ có thêm 3 người con với bà Antonia Rodrigues Moura. Hiện cụ có 6 người con còn sống, 23 cháu, 17 chắt và 9 chút.