'Cú nổ lớn' thực sự của BigBang

Thủ lĩnh BigBang G-Dragon đánh đàn trong 2 đêm concert tại Hà Nội. Ảnh: NSX.

Chiều 24/10, đoàn 70 khách Mông Cổ có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình chờ xem concert BigBang. Nguyễn Huyền Anh, nhân viên một công ty du lịch tại Hà Nội, đón đoàn tại sân vận động và hướng dẫn khách xếp hàng vào khu vực standing (vé đứng).

Huyền Anh cho biết nhóm khách tìm đến công ty sau khi thấy thông tin bán vé concert. Đơn vị lên kế hoạch tổ chức tour, xây dựng lịch trình 4 ngày 3 đêm, kết hợp xem biểu diễn với tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội. Các điểm đến, phương tiện di chuyển và thời gian được sắp xếp phù hợp với cả đoàn.

"Đây là một trong những đoàn khách 'nặng đô' nhất mà chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", cô nói với Tri Thức - Znews.

Không riêng đoàn khách Mông Cổ, Hà Nội còn đón khoảng 220.000 lượt khách trong dịp diễn ra concert BigBang, tăng 15,6% so với tuần trước, trong đó có 67.900 lượt khách quốc tế. Người hâm mộ từ Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Singapore và Hàn Quốc đến thủ đô trong dịp này.

Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3-5 sao đạt 75-100%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 750 tỷ đồng.

Trước đó, khi BlackPink biểu diễn tại Hà Nội vào tháng 7/2023, thành phố đón khoảng 170.000 lượt khách trong 2 ngày, với tổng thu du lịch ước đạt 630 tỷ đồng.

"Hai đêm concert BigBang là tín hiệu tích cực đối với khả năng tổ chức sự kiện âm nhạc quốc tế của Hà Nội. Thành công này không chỉ nằm ở quy mô khán giả mà còn mở ra cơ hội thu hút khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng các sản phẩm du lịch", ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Tổng giám đốc công ty du lịch AZA Travel, nói với Tri Thức - Znews.

Đoàn 70 khách Mông Cổ tại sân vận động Mỹ Đình chờ xem concert BigBang chiều 24/10. Ảnh: Đinh Hà.

Hưởng lợi

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết nhu cầu đi lại, mua sắm, ăn uống và lưu trú tăng mạnh trong dịp diễn ra concert. Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên Trip.com tăng 74%, trong khi lượng tìm kiếm chuyến đi đến thủ đô trên Traveloka tăng gấp 4 lần.

Sở đánh giá đây là một trong những sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế quy mô lớn trong năm, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh thành phố. Hai đêm concert cũng mở ra cơ hội kết nối biểu diễn nghệ thuật với các trải nghiệm du lịch, từ lưu trú, ăn uống đến mua sắm.

Thành phố định hướng phát triển sản phẩm du lịch gắn với sự kiện, kết nối văn hóa, nghệ thuật, du lịch và kinh tế nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách, gia tăng giá trị từ các hoạt động văn hóa, giải trí quốc tế.

"Các chương trình quy mô lớn cũng là dịp quảng bá Hà Nội đến công chúng trong nước và quốc tế, trong đó có hình ảnh điểm đến an toàn cho du khách", đại diện Sở nhận định.

Du khách trong nước và quốc tế đổ về sân vận động Mỹ Đình trong 2 đêm diễn ra concert BigBang. Ảnh: Đinh Hà, Trần Hiền.

Ông Nguyễn Tiến Đạt cho hay sau BlackPink năm 2023, concert BigBang thực sự tạo cú nổ lớn cho Hà Nội, chứng minh khả năng tổ chức những chương trình âm nhạc quốc tế quy mô lớn. Sức hút của các nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc không chỉ giới hạn ở thị trường nội địa, mà còn lan rộng đến Việt Nam, nhiều nước châu Á và các khu vực khác.

Khán giả quốc tế đến Hà Nội vừa được xem nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp, vừa trải nghiệm cách thành phố tổ chức sự kiện và đón tiếp người hâm mộ. Đây cũng là cơ hội để Hà Nội tiếp cận nhóm khách có mục đích chuyến đi rõ ràng, thay vì chỉ trông chờ vào nhu cầu tham quan thông thường.

"Những concert quy mô lớn sẽ mang lại nguồn thu đáng kể, qua đó cho thấy Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung là thị trường có sức hấp dẫn thương mại", ông Đạt nói, cho biết thêm nếu tiếp tục chứng minh năng lực tổ chức và khả năng bán vé, Hà Nội sẽ được nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc quốc tế không riêng Hàn Quốc, lựa chọn.

Chuyên gia nhận định sự hiện diện của những đoàn khách quốc tế tại concert BigBang là minh chứng âm nhạc có thể trở thành lý do trực tiếp để du khách lựa chọn Hà Nội. Nếu được kết nối với các dịch vụ lưu trú, ăn uống và tham quan, tên tuổi nghệ sĩ sẽ mang lại lợi ích rộng hơn cho ngành du lịch.

Toàn cảnh đêm concert của BigBang tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: NSX.

Để du khách có lý do quay lại Hà Nội

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho biết du lịch concert là loại hình mà mục đích chính của chuyến đi là tham dự một chương trình âm nhạc, kết hợp tham quan và trải nghiệm điểm đến. Đây cũng là hướng Hà Nội nên theo đuổi để thu hút các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đến biểu diễn.

Thay vì chỉ phục vụ nhu cầu giải trí của người dân trong nước, thành phố có thể phát triển concert thành sản phẩm du lịch hướng đến khách quốc tế. Du khách không chỉ mua vé xem biểu diễn mà còn đặt phòng khách sạn, sử dụng dịch vụ ăn uống, đi lại và dành thêm thời gian tham quan Hà Nội hoặc các địa phương phía Bắc.

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Concert là cú hích tạo thêm lý do để du khách quay lại, giúp Hà Nội vượt ra khỏi 'giới hạn' điểm đến chủ yếu gắn với văn hóa, lịch sử và các tour ẩm thực truyền thống.

Người hâm mộ sẵn sàng chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho vé, khách sạn và các dịch vụ đi kèm. Nhu cầu tăng cao sẽ đẩy giá phòng và một số dịch vụ lên, nhưng lý do chính khiến họ đến thành phố vẫn là cơ hội xem trực tiếp nghệ sĩ yêu thích. Từ đó, Hà Nội mở rộng hình ảnh điểm đến, từ một thành phố nổi tiếng về văn hóa, lịch sử và ẩm thực thành nơi tổ chức các sự kiện âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật quy mô quốc tế.

"Nguồn thu từ concert không chỉ thuộc về đơn vị tổ chức. Các hãng hàng không, khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp vận chuyển, công ty lữ hành và nhà cung cấp dịch vụ tham quan đều có cơ hội hưởng lợi", ông Đạt nói.

Toàn cảnh đêm concert của BigBang tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: NSX.

Chuyên gia cho rằng concert là "cú hích" tạo thêm lý do để du khách quay lại. Những người đến Hà Nội tham quan di tích lịch sử, văn hóa chưa có nhu cầu trở lại trong thời gian ngắn nếu thiếu trải nghiệm mới. Trong khi đó, người hâm mộ có thể đến cùng một thành phố nhiều lần chỉ để xem những nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc khác nhau.

Nếu liên tục tổ chức các chương trình hấp dẫn, Hà Nội sẽ gia tăng lượng khách quay trở lại. Thái Lan, Singapore và Hàn Quốc là những thị trường đã phát triển du lịch gắn với các chương trình biểu diễn âm nhạc. Concert sẽ trở thành một phần trong hệ sinh thái du lịch sự kiện của Hà Nội, bên cạnh hội chợ, triển lãm và các hoạt động văn hóa khác.

Hà Nội cần chủ động hơn

Ông Đạt chỉ ra Hà Nội có một số điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch concert. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đáp ứng nhu cầu tổ chức các chương trình quy mô lớn, trong khi mạng lưới đường bay và kết nối đường bộ giúp du khách đến thủ đô rồi tiếp tục hành trình tới các tỉnh phía Bắc. Từ Hà Nội, du khách dễ dàng kết hợp tham quan Hạ Long, Ninh Bình và các địa phương lân cận.

Ngoài ra, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) mở thêm cơ hội phát triển du lịch gắn với hội chợ, triển lãm và giao thương quốc tế. Với quy mô lớn, địa điểm này có khả năng phục vụ các sự kiện trong nước, khu vực và quốc tế, thu hút nhiều nhóm khách với nhu cầu khác nhau.

Trong bối cảnh ngành du lịch đặt mục tiêu gia tăng lượng khách quốc tế theo Nghị quyết 26 về phát triển du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới, các sản phẩm mới sẽ giúp Hà Nội tiếp cận thêm nhiều nhóm khách. Những loại hình quen thuộc như du lịch biển, rừng, làng cổ, chùa, đình, đền và phố cổ vẫn có sức hút riêng, song chủ yếu đáp ứng nhu cầu của nhóm khách vốn quan tâm đến các trải nghiệm này.

Hai thành viên G-Dragon và Daesung trong đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: NSX.

Concert, hội chợ và triển lãm mở ra thêm lý do để những người chưa có kế hoạch du lịch Hà Nội quyết định lên đường. Họ có thể đến để xem nghệ sĩ yêu thích hoặc tham dự một sự kiện chuyên ngành, sau đó kết hợp tham quan và sử dụng các dịch vụ tại địa phương.

"Đây là hướng đi cần được quan tâm hơn, nhất là khi định hướng phát triển du lịch đặt ra yêu cầu gia tăng mạnh lượng khách quốc tế trong khoảng 5 năm tiếp theo. Các sản phẩm mới sẽ giúp Hà Nội tiếp cận thêm nhiều phân khúc, không chỉ tập trung vào nhóm khách truyền thống", ông Đạt phân tích.

Để khai thác cơ hội này, chuyên gia đề xuất Hà Nội chủ động thu hút sự kiện, thay vì chờ nghệ sĩ hoặc đơn vị quản lý lựa chọn thành phố làm điểm dừng trong chuyến lưu diễn toàn cầu. Thành phố nên sớm làm việc với nghệ sĩ và nhà tổ chức, phối hợp về cấp phép, hậu cần, tổ chức và quảng bá tại những thị trường có lượng người hâm mộ lớn.

Doanh nghiệp du lịch cũng nên thiết kế các gói kết hợp vé concert, khách sạn và tour Hà Nội hoặc hành trình đến Ninh Bình, Hạ Long. Nếu chương trình được công bố sớm, các gói này sẽ giúp du khách thuận tiện lên kế hoạch, không phải tự mua vé rồi lo liệu những dịch vụ còn lại.

"Ngay cả những người chưa đặt tour vẫn ghi nhớ thành phố như một điểm đến tổ chức sự kiện quốc tế, từ đó cân nhắc lựa chọn khi có chương trình phù hợp", chuyên gia lý giải.

Taylor Swift biểu diễn trong đêm đầu tiên trong số 6 đêm diễn thuộc chặng Singapore của "The Eras Tour" tại sân vận động Quốc gia Singapore năm 2024. Ảnh: CNA.

Singapore đã chứng minh lợi thế khi chủ động cạnh tranh để thu hút nghệ sĩ lớn, bằng cách trở thành điểm dừng chân độc quyền của concert Taylor Swift tại Đông Nam Á năm 2024. Hà Nội có thể tham khảo cách tiếp cận này, từ chủ động tiếp xúc với nghệ sĩ, chuẩn bị phương án tổ chức đến xây dựng chiến dịch quảng bá du lịch đi kèm.

Việt Nam có thị trường đông dân, nhiều người trẻ và nhóm khán giả sẵn sàng chi trả cho các chương trình âm nhạc. Vị trí địa lý cũng tạo điều kiện để thủ đô tiếp cận người hâm mộ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan và các nước Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Thái Lan.

Bên cạnh sức nóng của concert quốc tế, ông Đạt đánh giá thị trường nội địa cũng "bùng nổ không kém", là nền tảng để phát triển định hướng này. Hai năm trở lại đây, các concert Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Giá vé một số chương trình lên tới vài triệu đồng, phản ánh nhu cầu và mức độ sẵn sàng chi trả của khán giả trong nước cho trải nghiệm âm nhạc quy mô lớn.

"Khi nghệ sĩ Việt có lượng người hâm mộ quốc tế lớn hơn, các concert trong nước cũng sẽ có thêm cơ hội thu hút khách nước ngoài. Thị trường biểu diễn nội địa phát triển còn giúp giữ lại một phần chi tiêu vốn dành cho các chương trình ở nước ngoài, qua đó mở rộng cơ hội cho công nghiệp văn hóa Việt Nam", chuyên gia phân tích.

Toàn cảnh concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại TP.HCM tối 17/10. Ảnh: NSX.

Hiệu quả của du lịch concert cần được đánh giá bằng những kết quả cụ thể, thay vì chỉ dựa vào số người tham dự hoặc quy mô sân khấu, theo Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội.

Các chỉ số quan trọng gồm lượng khách quốc tế đến vì sự kiện, số đêm lưu trú, mức chi tiêu cho khách sạn, ăn uống, vận chuyển và tham quan, cùng doanh thu của doanh nghiệp địa phương. Những dữ liệu này giúp xác định chương trình có thực sự tạo thêm giá trị cho điểm đến hay chỉ thu hút đông người trong thời gian ngắn.

"Mục tiêu cuối cùng không chỉ là đưa những nghệ sĩ nổi tiếng đến biểu diễn, mà còn là xây dựng năng lực tổ chức sự kiện, phát triển công nghiệp văn hóa và biến Hà Nội thành điểm đến mà khán giả quốc tế muốn quay lại nhiều lần. Khi chúng ta chinh phục được khán giả trong nước, thì mới chinh phục được khán giả quốc tế", ông Đạt nói.