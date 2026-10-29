Cú nổ BigBang hút 90.000 fan, Việt Nam thành trọng điểm của sao Hàn Quốc

BigBang vừa tổ chức thành công 2 đêm concert hôm 24-25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Dư âm của 2 đêm nhạc thu hút khoảng 90.000 khán giả đến nay vẫn chưa kết thúc.

Sắp tới, tại Việt Nam có thêm nhiều concert khác của ngôi sao Kpop. Theo truyền thông Hàn Quốc, Việt Nam đang nổi lên như một thị trường trọng điểm của Kpop.

Thị trường trọng điểm của Kpop

Trong bài viết mới đây, tờ Chosun chỉ ra trước BigBang, năm 2023, BlackPink thu hút khoảng 67.000 người tại Hà Nội. Năm 2025, 2NE1 biểu diễn tại TP.HCM với đầy đủ thành viên sau 11 năm. G-Dragon đã thu hút khoảng 100.000 người trong 2 ngày tại Hưng Yên vào cuối 2025. Bên cạnh đó, T-ARA, EXO, DAY6, U-Know Yunho, Baekhyun, Kim Jae Joong, Park Bom, Chanyeol, Tiffany, Jessica… đã đến Việt Nam để thực hiện các hoạt động solo.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết sắp tới lễ trao giải Golden Disc Awards lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội và dự kiến có sự tham gia của đông đảo ngôi sao nước này. Tháng 11, Super Junior Hee Chul và Lee Teuk, Chan Yeol (EXO), NCT Dream có mặt trong đêm nhạc tại TP.HCM. Nhóm nhạc nữ IVE cũng đang lên kế hoạch biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 4/2027.

Những đêm nhạc kể trên rất khó để có thể bùng nổ như BigBang bởi chênh lệch về sức nóng giữa các nhóm. Nếu giá vé không phù hợp, các đêm nhạc thậm chí có thể rơi vào tình trạng thua lỗ. Trước đó, không ít đêm nhạc Hàn Quốc tại Việt Nam đã rơi vào tình trạng ế ẩm hoặc phải hủy sát giờ. K-PULSE HANOI 2026 diễn ra vào tháng 6 tại Mỹ Đình, Hà Nội có sự tham gia của PSY, Kwon Eun Bi, Jay Park, Sandara Park… bán vé rất chậm.

Hình ảnh 3 thành viên BigBang trong concert tại Mỹ Đình cách đây ít ngày. Ảnh: Fansite.

Tuy nhiên, tạm gác lại khả năng bán vé, việc nhiều sao Hàn liên tục tới Việt Nam biểu diễn cho thấy sự thay đổi đáng của thị trường Việt.

Theo tờ Chosun, thời gian trước, Việt Nam chưa nhận được sự chú ý đáng kể trên thị trường Kpop. Tuy nhiên, khi phạm vi giao lưu mở rộng - bao gồm cả việc tăng cường đầu tư của các công ty Hàn Quốc - Việt Nam đã nổi lên như một thị trường trọng điểm của Kpop từ năm 2020.

Trước những năm 2010, người ta vẫn cho rằng Việt Nam chỉ là “sân khấu quen thuộc cho những thần tượng đã hết thời”. Gần đây, các thần tượng kỳ cựu vẫn giữ được sức hút lâu dài hay các nhóm nhạc nam nữ đang nổi, đều liên tục đưa Việt Nam vào danh sách biểu diễn, truyền thông Hàn Quốc viết.

Ông Yoon Hugh, Chủ tịch của Carpa, công ty địa phương thuộc sở hữu của Hàn Quốc, đơn vị đồng tổ chức concert BigBang cho biết với tờ Chosun: "Việt Nam từng nằm ở vùng ngoại vi của ngành công nghiệp hòa nhạc Kpop, nhưng đã phát triển nhanh chóng trong vài năm qua và nổi lên như trung tâm của các concert Kpop ở Đông Nam Á".

Concert Việt trưởng thành nhanh nhất từ trước đến nay

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Hữu Anh, người sáng lập, CEO công ty Quản lý Nghệ sĩ The First Management - nhìn từ thành công của concert BigBang, sự chịu chi của khán giả Việt đang góp phần tác động ở 3 khía cạnh. Đầu tiên, điều này giúp Việt Nam ghi danh trong bản đồ lưu diễn của nghệ sĩ quốc tế. Hà Nội từng là điểm diễn có lượng người xem đông thứ hai trong World Tour 2025 của G-Dragon, chỉ sau Tokyo Dome, Nhật Bản.

Khía cạnh thứ hai là tạo ra hệ sinh thái kinh tế xung quanh mỗi đêm diễn. Điều sau cùng, quan trọng nhất cho dài hạn là nâng chuẩn nghề. Khi làm việc cọ xát với ê-kíp quốc tế, các đơn vị sản xuất, âm thanh, ánh sáng, an ninh, vận hành sân khấu… của Việt Nam có dịp nâng cấp quy trình chuẩn.

“Từng đồng hành cùng nghệ sĩ sang nhiều sân khấu lớn của Hàn Quốc và Trung Quốc, tôi thấy khoảng cách giữa các nền công nghệ giải trí không nằm ở tài năng nghệ sĩ, mà ở hệ thống: quy trình, kỷ luật sản xuất, cách vận hành fandom thành sức mua. Concert chính là nơi hệ thống đó được kiểm chứng rõ nhất. Tất cả điều này phù hợp với định hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đang được đặt ra, trong đó nghệ thuật biểu diễn là một trụ cột", ông nói.

Về việc nhiều sự kiện có sao Hàn Quốc nói riêng và concert nói chung sắp diễn ra, ông Nguyễn Hữu Anh chỉ ra để sự chịu chi của khán giả biến thành tăng trưởng bền vững, ngành cần làm tốt phần của mình và không ngừng nâng cấp. Một trong số điều trước tiên cần cải thiện là định danh vé để chống phe vé, minh bạch giá, giúp người hâm mộ có trải nghiệm xứng đáng với con số họ đã chi.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin IVE dự kiến tổ chức concert tại Việt Nam vào tháng 4. Ảnh: DongA.

Theo ông Nguyễn Hữu Anh, đây là giai đoạn thị trường concert Việt trưởng thành nhanh nhất từ trước đến nay, nhưng cũng là lúc cần tỉnh táo nhất.

Sự sôi nổi của đông đảo concert mang đến điều đáng mừng là thị trường concert không còn chỉ một kiểu thành công mà đã có sự đa dạng. Có concert dựa trên sức mạnh của IP và fandom, có concert dựa trên âm nhạc và thế giới nghệ thuật riêng của nghệ sĩ, có concert hay fan meeting của nghệ sĩ quốc tế với cộng đồng người hâm mộ trung thành.

Đáng chú ý nhất thời gian qua là mô hình biến IP (Intellectual Property - tài sản trí tuệ) thành sân khấu trực tiếp tại Việt Nam đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Đây là cách nhiều nền công nghiệp giải trí khác đã làm thành thạo: xây nội dung, tối ưu hóa fandom, rồi chuyển hóa thành doanh thu live bên cạnh nhiều nguồn thu khác.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều điều đáng lưu ý. Đầu tiên là bài toán tài chính của đơn vị tổ chức. Show “cháy vé” chưa chắc có lãi bởi chi phí vận hành lớn.

Hai là nguy cơ bão hòa. Khi một đêm có nhiều concert cùng thành phố, các chương trình có thể cạnh tranh trực tiếp ví tiền của cùng một nhóm khán giả. Cũng như, các bên đều đổ vào làm concert vì thấy người khác thành công, sẽ có những show không bán được vé, chịu lỗ và chịu sự sàng lọc khốc liệt.

Ba là thành công hiện tập trung vào nhóm nghệ sĩ hạng A và các IP lớn. Nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ indie vẫn còn nhiều phân vân trước quyết định đầu tư cho concert vì nhiều lý do: sức hút áp đảo từ concert của những đơn vị hay tên tuổi lớn, kinh phí đầu tư, thời điểm chưa chín muồi cho nhóm nghệ sĩ đang không góp mặt vào các show giải trí ăn khách, hay không nhiều địa điểm đạt chuẩn phù hợp quy mô vừa 5.000-15.000 chỗ - vốn là nấc thang quan trọng để nghệ sĩ lớn dần lên.

Ông Nguyễn Hữu Anh tin công nghiệp văn hóa không được xây bằng vài đêm cháy vé, mà bằng việc mỗi năm có thêm nhiều nghệ sĩ đủ sức đứng một mình trên sân khấu lớn, có thêm nhân sự sản xuất chuyên nghiệp, tiêu chuẩn ngành ngày một nâng cấp, sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị quản lý văn hóa và khán giả tin rằng khoản chi của họ được tôn trọng một cách xứng đáng.