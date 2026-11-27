Tác giả: Jared Diamond / NXB Thế Giới - Omega+

Súng, Vi trùng và Thép (tái bản 2026)

Tại sao lịch sử nhân loại lại diễn ra khác nhau trên mỗi châu lục? Trong Súng, Vi trùng và Thép, Jared Diamond lần theo 13.000 năm lịch sử để lý giải cách địa lý, môi trường, dịch bệnh và công nghệ định hình vận mệnh các nền văn minh. Tác phẩm từng đoạt giải Pulitzer, bán hàng triệu bản trên thế giới và nhận giải A Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2021.

Cú nhảy vọt của loài người cách đây 50.000 năm

Sự xuất hiện của công cụ tinh xảo, nghệ thuật và ngôn ngữ đánh dấu những thay đổi lớn trong quá trình phát triển của tổ tiên người hiện đại.

Những bãi rác thải của người Cro-Magnon bao gồm không chỉ công cụ bằng đá mà cả công cụ bằng xương, được chế tác thành những hình dạng thích hợp (chẳng hạn thành lưỡi câu), điều mà rõ ràng là những người tiền sử cổ hơn không biết tới.

Các công cụ được sản xuất với nhiều hình dáng đa dạng và khác biệt, hiện đại đến mức chỉ nhìn là chúng ta ngày nay có thể nhận biết công năng của chúng như kim khâu, dùi, công cụ chạm khắc, v.v.. Thay vì những công cụ chỉ gồm một bộ phận chẳng hạn như đồ nạo cầm tay, các công cụ gồm nhiều mảnh đã xuất hiện.

Những vũ khí gồm nhiều bộ phận mà chúng ta có thể nhận ra ở các di chỉ Cro-Magnon bao gồm lao móc, dụng cụ ném lao, cuối cùng là cung và tên, tiền thân của súng trường và các vũ khí nhiều bộ phận hiện đại khác. Các phương tiện hữu hiệu này cho phép giết chóc ở cự ly an toàn, nhờ vậy có thể săn được các con mồi nguy hiểm như tê giác và voi, trong khi việc phát minh ra dây thừng để bện lưới, dây và bẫy cho phép bổ sung chim và cá vào thực đơn hằng ngày.

Di tích nhà cửa và quần áo may vá chứng tỏ rằng con người đã có bước tiến lớn về khả năng sinh tồn ở nơi có khí hậu lạnh, còn di vật đồ trang sức và các bộ xương được chôn cất cẩn thận chỉ ra rằng đã có những phát triển mang tính cách mạng về thẩm mỹ và tâm linh.

Người Cro-Magnon vẽ tranh trên hang động. Ảnh từ bìa sách Loài tinh tinh thứ ba.

Trong số các sản phẩm của người Cro-Magnon còn giữ được đến nay, nổi tiếng nhất là các tác phẩm nghệ thuật: những bức tranh kỳ vĩ trong hang động, những bức tượng, và những nhạc cụ mà đến ngày nay chúng ta vẫn xem là nghệ thuật.

Bất cứ ai từng trực tiếp trải nghiệm cái sức mạnh choáng ngợp của những bức tranh bò mộng và ngựa to bằng thật ở hang Lascaux miền tây nam nước Pháp sẽ lập tức hiểu ngay rằng, với tác giả những bức tranh đó, tâm trí họ ắt cũng phải hiện đại như là bộ xương của họ.

Hiển nhiên, đã có một thay đổi to lớn nào đó diễn ra trong năng lực của tổ tiên chúng ta vào khoảng từ 100.000 đến 50.000 năm trước. Cú Đại Nhảy Vọt này đặt ra hai câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp: nguyên nhân nào làm phát sinh cú nhảy đó, và vị trí địa lý của nó.

Về nguyên nhân phát sinh Cú Nhảy Vọt, tôi đã lập luận trong cuốn Loài tinh tinh thứ ba rằng đó là sự hoàn thiện thanh quản, do đó là sự hoàn thiện cơ sở giải phẫu học của ngôn ngữ hiện đại mà khả năng sáng tạo của con người phụ thuộc rất nhiều. Những người khác thì lại cho rằng vào thời gian đó đã có sự thay đổi trong tổ chức của não song kích thước não thì không thay đổi, nhờ vậy mới xuất hiện ngôn ngữ hiện đại.

Về địa điểm của Cú Đại Nhảy Vọt, liệu có phải nó đã diễn ra chủ yếu ở một khu vực địa lý, trong một nhóm người mà sau đó đã có thể bành trướng và thay thế những nhóm người trước đó ở các vùng khác trên thế giới? Hay nó đã diễn ra song song ở nhiều khu vực khác nhau, các cư dân ngày nay ở mỗi khu vực này là hậu duệ của những cư dân sống ở đó từ trước cú nhảy?

Những hộp sọ người trông có vẻ hiện đại hơn ở châu Phi cách đây khoảng 100.000 năm được cho là hỗ trợ cho giả thuyết đầu, theo đó thì cú nhảy đã diễn ra chủ yếu ở châu Phi. Các nghiên cứu phân tử (của cái gọi là DNA ti thể) ban đầu cũng được diễn dịch theo lối châu Phi là cội nguồn của con người hiện đại, dẫu rằng ý nghĩa của các phát hiện phân tử đó vẫn còn đáng ngờ.

Mặt khác, sọ của những người sống tại Trung Quốc và Indonesia hàng trăm ngàn năm trước được một số nhà nhân học thể chất cho là mang những đặc điểm chung với người Trung Hoa và người châu Úc bản địa ngày nay. Nếu đúng vậy, phát kiến này sẽ gợi ý rằng đã có sự phát triển song song và có nhiều cái nôi của người hiện đại ở nhiều khu vực, chứ không phải chỉ có một Vườn địa đàng duy nhất. Vấn đề này vẫn chưa có lời giải đáp.