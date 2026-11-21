Những năm học chuyên ngành thiết kế đồ họa tại Khoa Công nghiệp văn hóa, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Nhân thường ngồi hàng giờ trước máy tính, điều chỉnh bố cục, lựa chọn màu sắc cho từng bản thiết kế. Công việc ấy rèn cho anh tính kiên trì, tỉ mỉ. Tuy vậy, những giờ làm việc bên máy tính cũng khiến Nhân ít vận động. Sống xa nhà, tự thu xếp việc học và sinh hoạt hằng ngày, anh nhận thấy mình có lúc còn tùy hứng, không nền nếp.

Thanh niên Nguyễn Quý Nhân gửi đơn tình nguyện nhập ngũ tại Ban CHQS xã Minh Thạnh. Ảnh: NGỌC ÁNH

Tháng 9 vừa qua, sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học, Nhân đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Anh bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng, khi đến tuổi trưởng thành, thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào đối với mỗi thanh niên. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mong muốn được rèn luyện trong môi trường Quân đội, học cách sống có kỷ luật, đoàn kết và rèn bản lĩnh của người quân nhân”.

Điều Nhân muốn rèn cho mình trước hết là nếp sinh hoạt đúng giờ, khoa học. Biết những buổi huấn luyện trên thao trường đòi hỏi sức bền, anh đã dành thời gian rèn luyện thể lực trong khi chờ kết quả tuyển quân. Nhân còn hình dung những việc mình có thể góp sức nếu được về đơn vị, như vận dụng kiến thức đã học ở trường để thiết kế pa-nô, trình bày khẩu hiệu...

Thanh niên đến Ban CHQS xã Minh Thạnh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: NGỌC ÁNH

Trong đợt tuyển quân năm nay, ngoài lá đơn của Nhân, Ban CHQS xã Minh Thạnh còn tiếp nhận 10 lá đơn tình nguyện nhập ngũ. Theo Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Ban CHQS xã, trong số thanh niên tham gia khám tuyển chính thức, số người có trình độ cao đẳng, đại học và số đảng viên tính chung tăng khoảng 15% so với năm trước. Một số thanh niên chưa đủ sức khỏe trong đợt khám tuyển năm trước, nay đã đạt tiêu chuẩn.

Thượng tá Phan Thái Hiền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Minh Thạnh cho biết, địa phương đã rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, hoàn thành sơ tuyển và đang tổ chức khám tuyển theo kế hoạch. Thanh niên đến khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chấp hành tốt các quy định. Ban CHQS xã tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương quản lý nguồn thanh niên, thực hiện các bước tiếp theo trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.