Cử nhân sư phạm bén duyên với xưởng may

Chị Hằng không ngừng học hỏi để nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: NVCC

Ngã rẽ táo bạo

Rời giảng đường, chị Hoàng Thị Thúy Hằng chọn gắn bó với nghề may mặc, một ngã rẽ khác với ngành chị được đào tạo. Nhận thấy nhu cầu thị trường, nhất là các đơn hàng đồng phục trường học, công sở có tiềm năng phát triển, chị Hằng quyết tâm khởi nghiệp từ lĩnh vực này.

Những ngày đầu hoạt động, chị vừa xoay vốn, tìm kiếm khách hàng, vừa tổ chức sản xuất, quản lý nhân công. Cơ sở mới thành lập, chưa có nhiều khách hàng nên khó khăn chồng chất.

Chị Hằng chia sẻ: “Khó khăn rất nhiều nhưng tôi chưa bao giờ nản lòng. Dù đơn hàng lớn hay nhỏ, tôi luôn đặt chữ tín và chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra cẩn thận từng đường kim, mũi chỉ, bảo đảm tiến độ giao hàng. Nhờ vậy, khách hàng dần tin tưởng, kết nối, giới thiệu thêm đối tác, giúp cơ sở nhận được những đơn hàng lớn hơn”.

Những nỗ lực ấy dần mang lại cho chị Hằng “trái ngọt”. Từ xưởng may nhỏ chỉ có vài lao động, cơ sở của chị từng bước vận hành ổn định. Có nguồn thu, chị tiếp tục tái đầu tư máy móc hiện đại, mở rộng xưởng sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân. Đến nay, cơ sở đã phát triển thành Công ty TNHH Một thành viên đồng phục Tri Hằng.

Đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng

Chị Hằng luôn trăn trở, chịu khó học hỏi để không ngừng đổi mới, bắt nhịp cùng thị trường. Để duy trì hoạt động và mở rộng thị trường, chị xây dựng quy trình vận hành rõ ràng, khoa học từ khâu tiếp nhận đơn hàng, phân công lao động đến kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Trước sự thay đổi nhanh chóng của thị trường trong thời đại số, chị cũng chủ động đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến, tích cực xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đối tác.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, cơ sở sản xuất của chị Hằng còn trở thành điểm tựa sinh kế vững chắc cho nhiều lao động địa phương, đặc biệt là chị em phụ nữ nông thôn có công việc ổn định ở gần nhà. Hiện xưởng đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động với mức thu nhập khá.

Chị Trần Gia Hân (thôn Phổ Lại), công nhân làm việc tại xưởng phấn khởi: “Nhờ xưởng may có đơn hàng đều đặn, tôi có việc làm quanh năm với mức thu nhập ổn định từ 7 - 9,5 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này giúp gia đình tôi trang trải cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó, được làm việc gần nhà giúp tôi có điều kiện thuận tiện chăm sóc gia đình”.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đan Điền đánh giá: “Chị Hoàng Thị Thúy Hằng là hội viên năng động, làm kinh tế giỏi và có ý chí vươn lên đáng khâm phục. Không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, chị còn tích cực tham gia các phong trào của Hội, nhất là các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là tấm gương điển hình để các hội viên phụ nữ học tập và noi theo”.