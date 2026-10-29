Cử nhân Kinh tế khởi nghiệp từ cơ sở cá tra nhỏ ở Đồng Tháp thành doanh nghiệp vạn tỷ: Hai mẹ con nắm giữ khối tài sản gần 5.200 tỷ đồng

Trong vòng một tháng trở lại đây, cổ phiếu CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) đã tăng hơn 6%, từ mức 48.650 đồng/cổ phiếu ở phiên 28/9 lên 51.600 đồng/cổ phiếu khi kết thúc phiên 28/10. Đà hồi phục này giúp tài sản trên sàn chứng khoán của các cổ đông gia tăng, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT Trương Thị Lệ Khanh.

Theo số liệu sở hữu công bố gần nhất tại ngày 30/6/2026, bà Khanh trực tiếp nắm giữ 94.980.340 cổ phiếu VHC, tương đương khoảng 45,35% số cổ phiếu đang lưu hành. Với mức tăng 2.950 đồng/cổ phiếu sau một tháng, giá trị số cổ phiếu bà Khanh sở hữu đã tăng ước tính khoảng 280 tỷ đồng, nâng tổng giá trị lên hơn 4.900 tỷ đồng.

Trước đó vào đầu năm 2026, bà Lê Ngọc Tiên, con gái bà Khanh, đã mua thành công 5,7 triệu cổ phiếu VHC thông qua phương thức thỏa thuận. Tính chung, hai mẹ con bà Khanh đang nắm giữ hơn 100,68 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 48% số cổ phiếu đang lưu hành với tổng giá trị theo thị giá hiện tại đạt khoảng 5.195 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, với hơn 209,45 triệu cổ phiếu lưu hành, quy mô vốn hóa của Vĩnh Hoàn ở mức giá 51.600 đồng/cổ phiếu đạt khoảng 10.800 tỷ đồng.

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Bà Trương Thị Lệ Khanh sinh năm 1961 tại An Giang, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại trường Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM (một trong những cơ sở sáp nhập thành Đại học Kinh tế TP.HCM – UEH hiện nay). Năm 1997, bà khởi nghiệp trong lĩnh vực chế biến thủy sản khi thành lập Vĩnh Hoàn tại Đồng Tháp với xuất phát điểm là một cơ sở chế biến cá tra quy mô nhỏ. Từ nền tảng này, doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu để trở thành một trong những đơn vị lớn của ngành cá tra Việt Nam.

Năm 2007, Vĩnh Hoàn chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và niêm yết cổ phiếu VHC trên sàn HoSE. Bà Khanh đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT từ đó đến nay, đồng thời chuyển giao vị trí Tổng giám đốc cho bà Nguyễn Ngô Vi Tâm vào năm 2016 sau nhiều năm trực tiếp điều hành để tập trung vào công tác định hướng chiến lược.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tháng 9/2026 của Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 1.038 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo khu vực xuất khẩu và tiêu thụ, Mỹ là thị trường mang lại doanh thu lớn nhất với 302 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Đứng thứ hai là thị trường nội địa đạt 289 tỷ đồng, tăng 11%. Doanh thu tại thị trường châu Âu cũng tăng 41% so với cùng kỳ lên mức 247 tỷ đồng, trong khi thị trường Trung Quốc giảm 82%, xuống còn 14 tỷ đồng.

Xét theo cơ cấu ngành hàng trong tháng 9/2026, sản phẩm chủ lực là cá tra mang về 600 tỷ đồng doanh thu, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; xếp thứ hai là nhóm sản phẩm hỗn hợp khác đạt 168 tỷ đồng, tăng 10%.

Ngược lại, các nhóm mặt hàng còn lại đều ghi nhận mức sụt giảm so với cùng kỳ năm 2025, lần lượt gồm sản phẩm phụ đạt 157 tỷ đồng (giảm 3%), sản phẩm chăm sóc sức khỏe đạt 46 tỷ đồng (giảm 19%), mì và bánh tráng đạt 28 tỷ đồng (giảm 18%), bánh phồng tôm đạt 28 tỷ đồng (giảm 18%) và sản phẩm giá trị gia tăng đạt 10,4 tỷ đồng (giảm 15%).

Tổng hợp từ các báo cáo kinh doanh hàng tháng, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Vĩnh Hoàn đạt 10.229 tỷ đồng. Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 13% so với kết quả thực hiện năm 2025.