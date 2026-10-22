Cử nhân Harvard làm Tổng Giám đốc Masan High-Tech Materials

CTCP Masan High-Tech Materials vừa công bố thông tin mới về nhân sự. Theo đó, Masan High-Tech Materials bổ nhiệm ông Michael Hung Nguyen giữ chức Tổng Giám đốc, có hiệu lực từ ngày 21/10. Ông Micheal Hung Nguyễn đồng thời tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT công ty.

Ông Michael Hung Nguyen tốt nghiệp Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Ông gia nhập Masan (MSN) từ năm 2009, từng tham gia triển khai các sáng kiến kinh doanh mới, giao dịch chiến lược, hoạt động thị trường vốn và quan hệ nhà đầu tư.

Trước khi gia nhập Masan, ông Michael từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư tại J.P. Morgan, tham gia các hoạt động mua bán, sáp nhập, thị trường vốn và giao dịch đầu tư.

Việc bổ nhiệm ông Michael Hung Nguyen vào vị trí Tổng Giám đốc diễn ra trong bối cảnh Masan High-Tech Materials đang mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển nguồn tài nguyên vonfram và thúc đẩy kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Ông Michael Hung Nguyen giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 21/10, bên cạnh vai trò Phó Chủ tịch HĐQT hiện tại. Ảnh: Kiến thức đầu tư.

Trên cương vị mới, ông Michael sẽ chịu trách nhiệm chung về kết quả kinh doanh hợp nhất của Masan High-Tech Materials, đồng thời trực tiếp thúc đẩy ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất là mở rộng quan hệ với các khách hàng và đối tác chiến lược quốc tế, phát triển các thỏa thuận cung ứng và chế biến vonfram dài hạn nhằm nâng cao tính ổn định của doanh thu và dòng tiền.

Thứ hai là tăng cường hợp tác công nghệ, mở rộng hoạt động tinh luyện, sản xuất bột kim loại và tái chế tại Việt Nam, qua đó nâng cao tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng.

Thứ ba là thúc đẩy kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu MSR sang HOSE, mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược và tổ chức dài hạn.

Bên cạnh việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, Masan High-Tech Materials tiếp tục phân công ông Nguyễn Thiều Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, phụ trách nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng năng lực sản xuất và phát triển nguồn tài nguyên tại Việt Nam.

Theo đó, ông Nam sẽ tập trung vào hoạt động sản xuất tại Núi Pháo, bao gồm quản lý chi phí, bảo đảm tiến độ giao hàng, phát triển các dự án tinh luyện, chế biến sâu và tái chế. Doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu mở rộng nguồn tài nguyên tại khu vực phía tây mỏ Núi Pháo và Núi Chiếm.

Hiện Masan High-Tech Materials vận hành mỏ đa kim Núi Pháo tại Thái Nguyên, với công suất chế biến khoảng 3,5 triệu tấn quặng mỗi năm, cùng tổ hợp tinh luyện vonfram.

Tháng 2/2026, doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác 28 triệu tấn quặng. Đến tháng 6, công ty công bố tiềm năng tài nguyên khoảng 115 triệu tấn quặng vonfram đa kim tại khu vực Núi Pháo mở rộng và Núi Chiếm.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, nguồn tài nguyên này có thể giúp kéo dài hoạt động khai thác và chế biến thêm 20-30 năm.

Masan High-Tech Materials cũng đang xem xét kế hoạch nâng công suất sản xuất oxit vonfram lên 10.000 tấn WO3/năm trong giai đoạn đầu, sau đó có thể tiếp tục mở rộng lên 12.000 tấn/năm, tùy thuộc kết quả đánh giá và điều kiện triển khai.

Về hoạt động hợp tác quốc tế, trong năm nay, doanh nghiệp đã công bố các thỏa thuận với GB Innovation của Hàn Quốc và Elmet Group của Mỹ.

Trong đó, tháng 7, Masan High-Tech Materials công bố thỏa thuận hợp tác dài hạn với GB Innovation để chế biến tinh quặng vonfram do đối tác cung cấp thành APT và oxit vonfram tại Việt Nam.

Đến tháng 9, doanh nghiệp thông báo Elmet Group trở thành cổ đông chiến lược sau thương vụ đầu tư trị giá 124,75 triệu USD. Theo đó, Elmet sở hữu 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials thông qua giao dịch với Tập đoàn Masan.

Sau thương vụ, Tập đoàn Masan tiếp tục giữ vai trò cổ đông kiểm soát tại doanh nghiệp.

Theo ông Danny Le, Chủ tịch HĐQT Masan High-Tech Materials, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng hợp tác quốc tế và cải thiện khả năng tạo dòng tiền.