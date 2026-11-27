Nhà văn Trần Tùng Chinh gặp gỡ, giao lưu với học sinh Trường Hội nhập quốc tế iSchool Long Xuyên, phường Bình Đức về tác phẩm “Cu Ngói ở Trà Sư”. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Nhiều năm qua, nhà văn Trần Tùng Chinh vẫn bền bỉ gieo những hạt mầm văn chương cho thiếu nhi. Trên trang bìa truyện, hình ảnh chú chim cu ngói nhỏ nhắn với đôi cánh sải rộng, nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước phủ đầy bèo tấm xanh rì gợi lên một thế giới gần gũi. Để có được diện mạo sinh động và bắt mắt ấy, cuốn sách là kết tinh của cơ duyên đặc biệt giữa tình cha con và tình yêu quê hương.

Toàn bộ trang bìa và minh họa trong sách đều do họa sĩ trẻ Trần Tùng Chi, con gái của nhà văn Trần Tùng Chinh thực hiện. Ông Chinh nhớ lại từ ngày con gái chuyển thể một vài truyện đồng thoại của ông thành truyện tranh để làm đồ án chuyên ngành, cha con ấp ủ ý định về một tác phẩm chung. Và rồi “Cu Ngói ở Trà Sư” thành hình như dấu ấn kỷ niệm, gói trọn tình cảm của gia đình sau nhiều chuyến đi rừng tràm Trà Sư cùng nhau.

Với người dân An Giang và du khách, rừng tràm Trà Sư là điểm đến quen thuộc, có hệ sinh thái động, thực vật phong phú. Dưới lăng kính của nhà giáo, nhà văn, ông Chinh khéo léo đưa nhân vật chính là chú chim từ nơi khác bay đến rừng tràm Trà Sư bắt đầu hành trình phiêu lưu tìm cha mẹ cũng chính là hành trình khám phá từng ngóc ngách bình yên của rừng tràm. Rồi từ ngỡ ngàng đến yêu mến, Cu Ngói chọn Trà Sư là quê hương thứ hai. Qua bước chân và đôi cánh của nhân vật, vẻ đẹp nguyên sơ, quyến rũ của thiên nhiên hiện lên tự nhiên, cuốn hút, đưa các em nhỏ đắm mình vào không gian xanh mát, êm đềm.

Bìa tác phẩm “Cu Ngói ở Trà Sư”. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Điều làm nên sức cuốn hút của “Cu Ngói ở Trà Sư” không phải là những lời rao giảng đạo lý khô khan mà ở cách tác giả đánh thức sự rung cảm tự nhiên trong tâm hồn trẻ thơ. Tâm đắc với lời nhận xét của một độc giả rằng “Hãy giáo dục cho trẻ con tình yêu thiên nhiên và môi trường bắt đầu bằng tình yêu dành cho một chú chim nhỏ”, nhà văn Trần Tùng Chinh tin rằng lòng trắc ẩn luôn khởi nguồn từ những điều bình dị nhất. Khi đứa trẻ biết nâng niu cành cây, ngọn cỏ, biết xót thương và yêu quý chú chim, các em sẽ biết trân trọng sự sống của muôn loài và có ý thức gìn giữ cả khu rừng xanh.

Hành trình của “Cu Ngói ở Trà Sư” không dừng lại ở việc ra mắt ấn phẩm văn học mới. Với trăn trở của người làm giáo dục và cầm bút, ngay khi đứa con tinh thần được bạn đọc đón nhận, ông Chinh nghĩ đến học sinh ở vùng sâu, vùng xa - nơi mà những cuốn sách thiếu nhi nội dung hay, bản in đẹp vẫn còn là niềm mong mỏi. Ông Chinh kêu gọi cộng đồng, nhà hảo tâm chung tay để có thể đưa sách thiếu nhi đến trẻ em vùng khó khăn và lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng hơn. “Thật may mắn, tôi có một số bạn bè và học trò sẵn sàng hỗ trợ để thời gian tới “Cu Ngói ở Trà Sư” đến với học sinh các trường học trên địa bàn xã An Cư, gần rừng tràm Trà Sư”, ông Chinh cho biết.

Dù bận rộn với công việc giảng dạy, ngọn lửa sáng tạo dành cho văn học thiếu nhi của nhà văn Trần Tùng Chinh chưa bao giờ cạn. Với ông, viết cho thiếu nhi là cách để chắp thêm cho các em đôi cánh tưởng tượng bay bổng, làm giàu thêm vốn từ và quan trọng hơn là bồi đắp nhân cách để các em trở thành người lương thiện, tử tế và giàu lòng yêu thương.