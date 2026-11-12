Cú ngã ngựa của Jensen Huang và hồi chuông báo tử cho kỷ nguyên các siêu CEO nắm quyền lực tuyệt đối không kiểm soát

CEO Nvidia Jensen Huang, người từng có xuất phát điểm khiêm tốn và tạo ra công nghệ có ảnh hưởng lớn, đang đối mặt với khủng hoảng sau bê bối cá nhân có thể đe dọa sự nghiệp và an ninh quốc gia, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự giám sát và kế hoạch kế nhiệm trong các tập đoàn công nghệ hàng đầu.

CEO Jensen Huang đang đối mặt với sóng gió lớn, đặt dấu hỏi về quyền lực và sự giám sát trong các tập đoàn công nghệ. Ảnh: Fortune

Sự kiện gây chấn động tại Nvidia bắt đầu từ bê bối tình cảm của CEO Jensen Huang với một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc, khiến uy tín của ông và công ty chịu tổn thất nghiêm trọng. Huang, đồng thời là công dân Mỹ và Đài Loan, từng được ngưỡng mộ nhờ hành trình từ nhân viên rửa bát đến người sáng lập công nghệ đột phá, nay đối mặt với những cáo buộc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và sự ổn định của tập đoàn.

Hội đồng quản trị Nvidia đã công bố một cuộc điều tra độc lập nhưng vẫn thể hiện sự tin tưởng vào Huang, trong khi các nhà lãnh đạo chính trị được cho là đã biết về mâu thuẫn lợi ích nghiêm trọng này ít nhất sáu tháng trước. Trong bối cảnh thông tin này bị tiết lộ, cổ phiếu Nvidia đã giảm 4,3% trong phiên giao dịch gần nhất và mất hơn 20% giá trị trong tháng qua, khiến nhà đầu tư vô cùng bất bình.

Tình huống này đặt ra câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của hội đồng quản trị trong việc giám sát CEO và chuẩn bị kế hoạch kế nhiệm. Các chuyên gia nhận định hội đồng Nvidia đang thể hiện sự thần tượng hóa cá nhân lãnh đạo, thiếu phương án thay thế trong trường hợp Huang không còn phù hợp. Điều này làm lộ rõ điểm yếu trong cấu trúc quản trị khi toàn bộ công ty dường như xoay quanh một người duy nhất.

Ngoài ra, bê bối cũng làm dấy lên tranh luận về mức độ giám sát dành cho các CEO công nghệ hàng đầu, nhất là những người đứng đầu các công ty có ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia và cạnh tranh toàn cầu. Có ý kiến cho rằng các công ty AI nên được quản lý nghiêm ngặt tương tự các nhà thầu quốc phòng, với các quy trình kiểm tra an ninh và minh bạch rõ ràng hơn.

Về mặt cá nhân, Jensen Huang được biết đến với phong cách lãnh đạo độc đáo, điều hành trực tiếp hơn 60 nhân viên cấp cao mà không tổ chức các cuộc họp riêng lẻ, tạo nên một hệ thống khó thay thế. Tuy nhiên, sự tập trung quyền lực này cũng làm tăng rủi ro khi thiếu sự giám sát và kế hoạch thay thế hiệu quả.

Sự việc này được xem như hồi chuông cảnh báo cho kỷ nguyên các siêu CEO nắm quyền lực tuyệt đối mà không bị kiểm soát chặt chẽ. Nó cũng mở ra cuộc tranh luận về cách thức các tập đoàn công nghệ và các cơ quan quản lý cần phối hợp để đảm bảo sự minh bạch, an toàn và phát triển bền vững trong lĩnh vực có ảnh hưởng toàn cầu như trí tuệ nhân tạo.