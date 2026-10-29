Cú lừa Mr Pips và những nạn nhân mang nỗi đau vượt xa tiền bạc

Các bị hại làm thủ tục để vào phòng xử án.

Mất 9 tỷ đồng, mỗi tháng trả lãi 40-50 triệu đồng

Bà N.T.M. nghẹn ngào kể về quãng thời gian cuộc sống đảo lộn sau khi bị dụ dỗ đầu tư vào các sàn giao dịch được giới thiệu là chứng khoán quốc tế.

Theo lời bà M., tin tưởng những lời tư vấn của nhân viên, bà liên tục chuyển tiền vào các tài khoản đầu tư. Tổng số tiền đã nạp lên tới hơn 10 tỷ đồng, nhưng bà chỉ rút lại được khoảng 1 tỷ đồng, còn khoảng 9 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Điều khiến người phụ nữ này bức xúc là ngay cả khi bà đã mất một khoản tiền rất lớn, các nhân viên tư vấn vẫn tiếp tục tìm cách thuyết phục bà vay thêm để duy trì tài khoản.

“Các bị cáo trong vụ án này vô cùng tàn nhẫn. Khi tôi đã bị lừa hơn 10 tỷ đồng nhưng họ vẫn không buông tha. Các chuyên viên tư vấn vẫn dụ dỗ tôi vay thêm 10 tỷ đồng nữa để không bị cháy tài khoản”, bà M. trình bày trước Hội đồng xét xử.

Theo bà M., phần lớn số tiền đầu tư là tiền vay mượn, trong đó có những khoản vay nóng phải trả lãi theo ngày. Sau khi mất tiền, bà buộc phải bán nhà, bán xe, vay mượn khắp nơi để trả nợ.

Không chỉ mất tài sản, bà còn đối mặt với những biến cố lớn trong cuộc sống. Áp lực nợ nần khiến gia đình thường xuyên căng thẳng. Sau hơn một năm kể từ khi xảy ra sự việc, cuộc hôn nhân của bà cũng tan vỡ, vợ chồng ly hôn, mỗi người một nơi.

Người phụ nữ cho biết gia đình đã giúp trả khoảng 4,5 tỷ đồng trong tổng số tiền bị chiếm đoạt. Phần còn lại bà phải tự xoay xở. Đến nay, mỗi tháng bà vẫn phải trả 40-50 triệu đồng tiền lãi.

Trong những thời điểm tuyệt vọng nhất, bà M. từng mua thuốc với ý định tự tử nhưng may mắn được gia đình phát hiện, cứu giúp kịp thời.

Từ một người có nhà cửa, công việc và gia đình, bà rơi vào cảnh vừa mất tài sản, vừa phải gồng gánh những khoản nợ kéo dài. Bà cho rằng hậu quả của vụ việc không chỉ là số tiền bị chiếm đoạt mà còn là những tổn thương tinh thần và sự đổ vỡ trong cuộc sống riêng.

Một bị hại đang xem lại giấy triệu tập để xuất trình trước khi vào phòng xét xử.

Bị chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng, một mình nuôi 4 con

Một nữ bị hại khác cũng kể về những biến cố xảy đến sau khi bị chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Theo lời chị, khi gia đình phát hiện sự việc, bố mẹ từ mặt, còn chồng quyết định ly hôn. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị phải một mình nuôi dưỡng 4 người con. Đau lòng hơn, thời điểm bị lừa, chị đang mang thai.

Những khoản nợ cùng áp lực gia đình khiến người phụ nữ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Chị kể từng có ý định nhảy cầu tự tử nhưng may mắn được một người dân phát hiện, kịp thời can ngăn.

Chị nghẹn ngào chia sẻ nỗi đau khi đứa trẻ sinh ra gặp những vấn đề về sức khỏe tinh thần và sự phát triển trí tuệ. Chị cho rằng tình trạng căng thẳng kéo dài trong thời gian mang thai có thể đã ảnh hưởng đến con.

Những lời kể tại tòa cho thấy, với nhiều bị hại, thiệt hại không dừng lại ở khoản tiền đã mất. Nợ nần, mâu thuẫn gia đình và khủng hoảng tinh thần còn tác động đến con cái, khiến cuộc sống của những người ở lại càng thêm khó khăn.

Không ít bị hại cho biết họ bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư sau khi được nhân viên môi giới đưa ra những thông tin về cơ hội sinh lời trên thị trường quốc tế.

Anh V.V.H. cho biết bắt đầu tham gia các sàn giao dịch từ năm 2021, với tổng số tiền đã nạp hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo lời anh H., những người môi giới đưa thông tin về một số doanh nghiệp Mỹ chuẩn bị công bố báo cáo tài chính, chia cổ tức và khuyên anh đầu tư vào những mã chứng khoán được giới thiệu là có tiềm năng sinh lời.

Tin lời, anh được hướng dẫn mở tài khoản, thực hiện giao dịch trên sàn chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, tại phiên tòa, anh cho biết chưa nhận được khoản lợi nhuận nào, trong khi tài khoản đã mất sạch tiền.

Một trường hợp khác là anh N.V.T., người khai bị mất hơn 5 tỷ đồng sau khi tham gia đầu tư phái sinh từ tháng 11/2021.

Theo lời anh T., ban đầu anh được một người môi giới hướng dẫn đầu tư 20.000 USD. Trong tuần đầu tiên, các lệnh giao dịch liên tục có lãi. Tin tưởng vào kết quả này, anh tiếp tục đầu tư vào vàng, dầu và nhiều sản phẩm khác.

Sau đó, anh được chuyển sang một người hỗ trợ khác và đưa vào nhóm khách hàng VIP. Tuy nhiên, tài khoản bắt đầu thua lỗ, thường xuyên bị cảnh báo nguy cơ “cháy”, tức mất sạch tiền đã nạp.

“Cứ 23h, 0h nhân viên tư vấn lại thúc giục tôi nạp thêm tiền để tài khoản không bị ‘cháy’. Tôi đành phải vay mượn ngân hàng, người thân để nạp thêm”, anh T. khai.

Càng nạp tiền, khoản thua lỗ càng tăng. Cuối cùng, anh mất hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4 tỷ đồng được cơ quan tố tụng ghi nhận là tiền nạp qua ví Ngân Lượng; phần còn lại, anh khai đã chuyển trực tiếp cho những người môi giới.

Nhiều người chỉ dừng lại khi đã kiệt quệ tài chính, không còn tài sản để bán hoặc không thể vay mượn thêm.

Các bị cáo được đưa đến tòa. Ảnh chụp chiều 28/10

Mong lấy lại tiền sau những biến cố

Tại phiên tòa, hôm 28/10 nhiều bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xử lý nghiêm các bị cáo, đồng thời mong muốn được hoàn trả số tiền đã bị chiếm đoạt.

Với những người phải bán nhà, bán xe hoặc vay mượn người thân để đầu tư, khoản tiền đã mất còn kéo theo nghĩa vụ trả nợ, tiền lãi và áp lực tài chính chưa biết khi nào mới chấm dứt.

Một số bị hại đề nghị tòa xem xét cả khoản lãi phát sinh do phải vay ngân hàng, vay người thân để đầu tư vào các sàn giao dịch, cũng như những tổn thất tinh thần mà họ phải gánh chịu.

Đằng sau những con số thiệt hại hàng tỷ đồng là những cuộc đời bị đảo lộn. Có người mất nhà cửa, có người hôn nhân tan vỡ, có người phải một mình nuôi con trong cảnh nợ nần. Không ít người rơi vào khủng hoảng tinh thần khi nhận ra số tiền tích góp trong nhiều năm đã không thể lấy lại.

Với các bị hại, điều họ mong mỏi không chỉ là một bản án nghiêm minh mà còn là cơ hội thu hồi tài sản, giảm bớt gánh nặng nợ nần và từng bước ổn định cuộc sống sau những tháng ngày khó khăn.

Phiên toà đang tiếp tục.