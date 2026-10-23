Cù Lao Giêng tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân

Đại biểu tham dự buổi tuyên truyền pháp luật.

Chương trình đã được phổ biến những vấn đề cơ bản về quản lý, sử dụng đất đai ở cấp xã trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các thành viên Đoàn Luật sư tỉnh An Giang trực tiếp tư vấn, giải đáp miễn phí những vướng mắc pháp lý của người dân, tập trung vào các lĩnh vực dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, thừa kế và chính sách an sinh xã hội.

Dịp này, ban tổ chức trao 26 phần quà tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người neo đơn trên địa bàn xã.