Cù Lao Giêng, Hội An còn khó khăn về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 8-10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang giám sát việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh tại hai xã Cù Lao Giêng và Hội An. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh dự.

Qua giám sát, các trường mầm non, tiểu học và THCS tại hai địa phương cơ bản triển khai dạy học 2 buổi/ngày theo quy định, linh hoạt bố trí thời lượng phù hợp điều kiện thực tế.

Tuy nhiên, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày còn gặp khó do thiếu phòng học, giáo viên và điều kiện bán trú. Việc mở rộng bán trú chưa thực hiện được do hạn chế về cơ sở vật chất, nhân lực và kinh phí.

Tại Cù Lao Giêng, các trường THCS thiếu 19 phòng học, trường mầm non thiếu 10 giáo viên, ảnh hưởng đến chất lượng và phạm vi tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Theo các địa phương, nguyên nhân chủ yếu là nguồn vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa trường học chưa đáp ứng yêu cầu; biên chế giáo viên chưa tương xứng quy mô lớp học và nhu cầu thực tế; kinh phí xã hội hóa còn hạn chế.