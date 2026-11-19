Vượt qua những khó khăn về điều kiện địa lý, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, xã Cù Lao Dung (TP Cần Thơ) đang nỗ lực sắp xếp mạng lưới trường lớp, huy động nguồn lực đầu tư giáo dục, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học tại vùng xã đảo.

Là xã nằm ở vùng hạ lưu sông Hậu, tiếp giáp biển Đông, Cù Lao Dung có những đặc thù riêng về điều kiện tự nhiên, giao thông và phân bố dân cư. Với diện tích tự nhiên 15.012,35 ha, dân cư sinh sống phân tán, trong đó có đồng bào Khmer, việc bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, nhất là tại những khu vực xa trung tâm, luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm.

Rừng ngập mặn ven biển Cù Lao Dung (TP Cần Thơ), góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng xã đảo.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Cù Lao Dung tập trung rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Thực hiện chủ trương sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, hiện nay xã có 4 đơn vị trường, với tổng số 372 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Việc sắp xếp góp phần tinh gọn tổ chức, tạo điều kiện sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hiện có, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư, hoàn thiện điều kiện dạy và học phù hợp với quy mô mới.

Trước khi sắp xếp, toàn xã có 14/14 trường mầm non, tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia, trong đó Trường Tiểu học An Thạnh 2A đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn nằm xa trung tâm, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học tại một số trường vẫn còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, tại các điểm trường lẻ, phòng chức năng, thiết bị dạy học, máy tính và bàn ghế chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế. Không gian sinh hoạt, vui chơi, các khu vực hoạt động ngoài trời và trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất cho học sinh còn hạn chế.

Một số công trình được xây dựng từ nhiều năm trước đã xuống cấp, cần được quan tâm cải tạo, nâng cấp nhằm tạo môi trường học tập, vui chơi an toàn, thuận lợi, góp phần phát triển toàn diện cho học sinh vùng xã đảo.

Qua khảo sát, địa phương đã xác định nhu cầu đầu tư phòng tin học, phòng nghỉ cho giáo viên và mua sắm bàn ghế học sinh với kinh phí hơn 3 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp các điểm trường với kinh phí dự kiến 11 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030, tổng nhu cầu kinh phí đề xuất để xây dựng, sửa chữa trường lớp và mua sắm trang thiết bị dạy học hơn 50 tỷ đồng.

Trao đổi về định hướng phát triển giáo dục, ông Dương Văn Ngoảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Dung cho biết, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là Ban Giám hiệu các trường; đồng thời đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất để có định hướng quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với quy mô mới sau sắp xếp.

Phát triển hệ thống giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng sâu, vùng ven biển xã Cù Lao Dung (TP Cần Thơ) đi lại, học tập.

Theo ông Dương Văn Ngoảnh, sau khi sắp xếp mạng lưới trường lớp, việc bảo đảm giao thông thuận tiện cho học sinh đến trường là vấn đề cần được quan tâm. Địa phương sẽ tiếp tục đề xuất, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, nâng cấp đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện để học sinh đi lại an toàn, thuận lợi hơn.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, xã Cù Lao Dung chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Theo ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND xã Cù Lao Dung, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Những nỗ lực đó được thể hiện qua kết quả các phong trào thi đua và thành tích của giáo viên, học sinh. Ở hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp xã, bậc THCS có 9/10 giáo viên dự thi được công nhận, đạt tỷ lệ 90%; bậc tiểu học có 27/29 giáo viên được công nhận, đạt 93,1%.

Tại hội thi cấp thành phố, có 14 giáo viên được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, gồm 5 giáo viên THCS và 9 giáo viên tiểu học.

Xã Cù Lao Dung có 17 giáo viên được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được duy trì. Trong số 30 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, có 16 em đạt giải, gồm 5 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, xã Cù Lao Dung hiện có 8 nhà giáo được công nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), địa phương có 17 giáo viên vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đằng sau những kết quả đạt được là sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên đang ngày ngày gắn bó với vùng xã đảo, vượt qua những trở ngại về điều kiện đi lại và cơ sở vật chất để duy trì hoạt động giảng dạy.

Thầy giáo Hồ Văn Thanh, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THCS Cù Lao Dung ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục.

Thầy giáo Hồ Văn Thanh, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THCS Cù Lao Dung chia sẻ, do đặc thù địa bàn xã đảo, nhiều giáo viên sinh sống ở xa, hằng ngày phải di chuyển bằng phà để đến trường rồi trở về trong ngày. Việc đi lại mất nhiều thời gian, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và công tác của giáo viên.

Thấu hiểu những khó khăn đó, Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện sắp xếp lịch giảng dạy phù hợp, giúp giáo viên chủ động thời gian, yên tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Những khó khăn trong đi lại và điều kiện làm việc cho thấy, để nâng cao chất lượng giáo dục vùng xã đảo, bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, cần tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện công tác, giúp giáo viên yên tâm gắn bó với nghề.

Nhiều giáo viên sinh sống ở xa, hằng ngày phải di chuyển bằng phà để đến trường rồi trở về trong ngày.

Một trong những nhiệm vụ được xã Cù Lao Dung quan tâm là huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những em sinh sống ở khu vực xa trung tâm, vùng ven biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong điều kiện kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, việc huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ giáo dục có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình và tạo điều kiện để học sinh tiếp tục đến trường.

Theo báo cáo của địa phương, giai đoạn 2019-2025, từ nguồn xã hội hóa giáo dục, xã đã vận động hỗ trợ 3.631 suất học bổng cho học sinh nghèo với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng; trao tặng 1.000 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập, trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Các thầy cô hưu trí trao 10 suất học bổng tặng học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn xã.

Tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam do UBND xã Cù Lao Dung tổ chức chiều 18/11, các nhà giáo hưu trí tiếp tục trao 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi. Học sinh các trường còn mang đến 20 sản phẩm báo tường với những nội dung sáng tạo, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đối với thầy cô.

Vào các dịp khai giảng và những hoạt động của ngành Giáo dục, địa phương luôn tranh thủ vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng, quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh sự chung tay của cộng đồng, lãnh đạo thành phố cũng quan tâm, trao tặng quà, động viên học sinh trên địa bàn, góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập.

Tuy nhiên, công tác huy động học sinh đến trường tại xã đảo vẫn còn những khó khăn nhất định. Do điều kiện kinh tế của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhiều phụ huynh phải đi làm ăn xa và đưa con đi cùng, khiến số lượng trẻ trong độ tuổi đi học thực tế trên địa bàn có sự biến động so với dự kiến ban đầu.

Theo ông Dương Văn Ngoảnh, trước tình hình đó, xã tiếp tục rà soát, nắm chắc số trẻ trong độ tuổi đi học, tăng cường tuyên truyền, vận động để các em được đến trường đúng độ tuổi, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu huy động học sinh ra lớp.

Cùng với việc chăm lo học sinh, địa phương xác định tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy; từng bước khai thác hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giáo dục.

Từ việc sắp xếp mạng lưới trường lớp, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đến nâng cao chất lượng đội ngũ và huy động nguồn lực xã hội, Cù Lao Dung đang từng bước tạo nền tảng phát triển giáo dục phù hợp với điều kiện của một xã đảo, hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện, bền vững, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.