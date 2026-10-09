Cù Lao Chàm xây dựng hệ sinh thái du lịch số

Du khách làm thủ tục tại điểm soát vé bến tàu tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm

Đặt nền móng cho quản trị số

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mô hình du lịch số tại Cù Lao Chàm với tổng mức đầu tư hơn 7,7 tỉ đồng. Dự án được thực hiện tại khu vực Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp và các điểm kiểm soát, bán vé tại khu vực Cửa Đại; hệ thống được triển khai, sử dụng tại Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm. Thời gian thực hiện dự án trong hai năm 2026-2027.

Điểm cốt lõi của dự án là hình thành một hệ thống quản lý đồng bộ thay vì số hóa từng khâu riêng lẻ. Theo đó, đầu tư xây dựng phần mềm quản lý du lịch số tích hợp các chức năng quản lý du khách, vé tham quan, kiểm soát lượt khách, quản lý điểm đến cùng các chức năng quản trị, giám sát và cảnh báo. Dữ liệu từ khâu đón khách, kiểm soát vé đến vận hành điểm đến được tập hợp trên cùng một nền tảng phục vụ công tác quản lý, điều hành du lịch tại Cù Lao Chàm. Số hóa VR360, hình thành tour du lịch ảo cho 19 địa điểm tiêu biểu và toàn cảnh Cù Lao Chàm trên cao; đầu tư 15 bộ Camera AI cùng bộ tích hợp dữ liệu phân tích để giám sát, phân tích và cảnh báo mật độ du khách tại các khu vực trọng điểm. Hệ thống còn có 2 máy in mã vạch, 4 máy quét mã QR, tích hợp với cửa tự động tại bến cano Cửa Đại, cùng hạ tầng và máy chủ phục vụ cài đặt, vận hành.

Từ vé điện tử đến Camera AI và Dashboard điều hành, điểm đáng chú ý không chỉ là sự thuận tiện trong phục vụ khách mà còn là khả năng theo dõi dòng khách gần với thời gian thực. Với Cù Lao Chàm, nơi du lịch luôn phải đi cùng giới hạn sinh thái, dữ liệu trở thành công cụ để nhận diện sớm khu vực đông khách, hỗ trợ phân luồng và giảm áp lực lên những điểm nhạy cảm.

Một cấu phần quan trọng khác là khả năng kế thừa, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu số về đa dạng sinh học, tài nguyên và môi trường tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm, hệ thống di tích - di sản số, bản đồ số du lịch và các hệ thống dùng chung của thành phố. Dự án cũng bao gồm kiểm thử chức năng, kiểm tra an toàn hệ thống thông tin, lập hồ sơ cấp độ an toàn, cài đặt, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hướng dẫn sử dụng. Mục tiêu của dự án không dừng ở đầu tư thiết bị, mà hướng đến một hạ tầng quản trị số có thể vận hành lâu dài.

Kết nối một không gian xanh

Dự án du lịch số được thiết kế để kế thừa, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu số về đa dạng sinh học, tài nguyên và môi trường tại Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Cù Lao Chàm, hệ thống di tích - di sản số, bản đồ số du lịch và các hệ thống dùng chung của thành phố.

Kế hoạch quản lý hợp phần biển Khu BTTN Cù Lao Chàm giai đoạn 2026-2030 được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tháng 6.2026 cũng đặt mục tiêu số hóa dữ liệu tài nguyên, đa dạng sinh học, quan trắc và theo dõi môi trường biển. Việc liên thông dữ liệu du lịch với dữ liệu bảo tồn sẽ tạo cơ sở quản lý sức tải, cảnh báo điểm quá đông và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Trong bối cảnh đó, mô hình du lịch số không chỉ giúp du khách mua vé thuận tiện hơn, mà còn cho nhà quản lý biết khách đang tập trung ở đâu, vào thời điểm nào và khu vực nào cần điều tiết. Khi dữ liệu khách được đặt cạnh dữ liệu môi trường, đa dạng sinh học và tài nguyên, công tác quản lý có thêm cơ sở để chuyển từ xử lý tình huống sang cảnh báo và chủ động phân luồng.

Tour du lịch ảo cho 19 địa điểm tiêu biểu cũng mở thêm cách tiếp cận điểm đến trước khi ra đảo. Bản đồ số, trợ lý ảo AI và dữ liệu điểm đến, nếu được vận hành đồng bộ, có thể hỗ trợ giới thiệu tuyến tham quan, cung cấp thông tin về môi trường, văn hóa, quy tắc ứng xử và những vùng cần hạn chế tác động.

Mục tiêu dự án gắn với bài toán phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; kiểm soát sức tải và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; nâng chất lượng phục vụ, trải nghiệm của du khách; thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp và cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để từng bước xây dựng Cù Lao Chàm theo mô hình “Du lịch sinh thái thông minh - Quản trị thông minh - Bảo tồn thông minh”, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Đà Nẵng.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn bộ phạm vi Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An nằm trong địa giới thành phố Đà Nẵng. Không gian hành chính mới cũng mở ra yêu cầu liên thông dữ liệu ở quy mô rộng hơn. Cù Lao Chàm không chỉ là một điểm đến biển - đảo mà là một mắt xích trong chuỗi tài nguyên du lịch, sinh thái và di sản của thành phố. Vì vậy, dự án du lịch số chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi kết nối được với các cơ sở dữ liệu bảo tồn, tài nguyên, môi trường và hệ thống quản trị dùng chung.