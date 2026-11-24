Một góc Cù Lao Chàm. Ảnh: UBND xã Tân Hiệp

Đề án đặt mục tiêu tạo nguồn lực tái đầu tư cho công tác bảo tồn và sinh kế cộng đồng, từng bước xây dựng xã Tân Hiệp theo hướng xanh, sinh thái, bền vững, giữ vững giá trị vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

Về các chỉ tiêu cụ thể, đến năm 2030, khu bảo tồn phấn đấu đạt năng lực phục vụ khoảng 350.000 lượt khách/năm (gồm 140.000 lượt khách quốc tế và 210.000 lượt khách nội địa), trong đó có khoảng 35.000 lượt khách lưu trú qua đêm.

Tổng thu từ du lịch dự kiến đạt khoảng 350 tỷ đồng/năm, riêng nguồn thu từ hợp tác, liên kết và cho thuê môi trường rừng đạt khoảng 5 tỷ đồng/năm.

Đề án quy hoạch khai thác 18 điểm và 12 tuyến du lịch sinh thái; đồng thời giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho khoảng 400 lao động địa phương.

Hoa ngô đồng trên đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: UBND xã Tân Hiệp

Tầm nhìn đến năm 2050, năng lực phục vụ và quản lý của hệ thống được nâng lên khoảng 400.000 lượt khách/năm (180.000 lượt khách quốc tế, 220.000 lượt khách nội địa), với tổng thu dự kiến đạt khoảng 600 tỷ đồng/năm.

Mô hình phát triển trong giai đoạn này hướng tới du lịch sinh thái rừng - biển phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và hoàn thiện các tiêu chí để định hướng phát triển Cù Lao Chàm thành khu du lịch quốc gia.

Đề án cũng xác lập không gian tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại 18 điểm với tổng diện tích 509,75ha, chia làm hai hợp phần có mối quan hệ chặt chẽ về sinh thái.

Cù Lao Chàm với biển xanh, cát trắng. Ảnh: UBND xã Tân Hiệp

Cụ thể, hợp phần rừng (khu vực trên cạn) có diện tích 257,38ha, phân bổ tại 12 điểm trải nghiệm sinh thái gồm: Eo Gió (59,25ha), Bãi Bìm (11,58ha), Cù Lao Chàm (7,77ha), Bãi Bắc (3,55ha), Cây Ngô Đồng (12,6ha), đảo Hòn Tai (82,02ha), đảo Hòn Dài (63,61ha), Hục Đá Trắng (3,57ha), Hải đăng (7,95ha), Mũi Dứa - Hang Yến (4,83ha), Núi Cấm (0,65ha) và điểm Cây đa di sản. Trong đó, có 225,7ha thuộc Phân khu Phục hồi sinh thái và 31,68ha thuộc Phân khu Dịch vụ - Hành chính.

Hợp phần biển (khu vực dưới nước) rộng 252,37ha, bao gồm 6 điểm, vùng du lịch sinh thái: vùng biển quanh đảo Hòn Dài (39,02ha), vùng biển quanh đảo Hòn Tai (19,51ha), vùng biển ven bờ Bãi Xếp - Bãi Chồng - Bãi Bìm - Bãi Hương (100,17ha), vùng biển Rạn Mè - Bãi Ông - Hòn Lao (8,41ha), khu vực biển Rạn Mành (79,69ha) và khu vực biển Bãi Nần (5,57ha).

Đề án khẳng định nguyên tắc: không bố trí điểm du lịch, không thực hiện hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí và không cho thuê môi trường rừng trong Phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt.

Đồng thời, ưu tiên phát triển du lịch sinh thái tác động thấp, tập trung vào các hoạt động trải nghiệm, diễn giải thiên nhiên và giáo dục môi trường; hạn chế phát triển du lịch đại trà gây khai thác quá mức tài nguyên.

Chú trọng bảo đảm sự tham gia và chia sẻ lợi ích với cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân xã Tân Hiệp tham gia cung ứng dịch vụ, phối hợp quản lý và hưởng lợi ích hợp pháp, minh bạch từ hoạt động du lịch.

Hoạt động khai thác du lịch phải gắn liền với tái đầu tư cho công tác bảo tồn. Nguồn thu từ cho thuê môi trường rừng và dịch vụ du lịch sẽ được quản lý, sử dụng theo quy định, trong đó ưu tiên kinh phí phục vụ tuần tra, bảo vệ rừng, phục hồi rạn san hô và bảo tồn rùa biển...