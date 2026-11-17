Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Buôr mang dáng dấp nhà dài truyền thống của đồng bào Ê đê

Văn hóa Ê đê bên dòng Sêrêpốk

Trong căn nhà dài nằm cạnh bến nước buôn Buôr, gia đình chị H’Blăk Bkrông vẫn giữ nét sinh hoạt truyền thống. Bếp lửa, khung dệt, ché rượu cần… được người phụ nữ Ê đê này gìn giữ như những phần không thể thiếu trong đời sống thường ngày, góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng bên dòng Sêrêpốk.

Khoảng 50 năm trước, căn nhà dài được bố mẹ chị H’Blăk dựng lên. Sau này, khi những người chị em gái của chị H’Blăk lập gia đình, căn nhà được nối dài để chia cho mỗi gia đình nhỏ một gian. Năm 2010, khi một số chị em muốn bán căn nhà này để lấy tiền xây nhà mới, chị H’Blăk đã bỏ tiền mua lại, làm nơi cho gia đình nhỏ sinh sống.

Căn nhà dài truyền thống của gia đình chị H’Blăk

Căn nhà dài khoảng 30 m, vách và sàn được làm bằng gỗ và phên nứa. Hệ thống cột, kèo sử dụng gỗ cà chít, mỗi thân cột to bằng một vòng tay người lớn. Qua nhiều năm, những cột gỗ vẫn vững chắc, bền bỉ trước sự khắc nghiệt của thời tiết, nâng đỡ mái nhà và lưu giữ dấu ấn của nhiều thế hệ trong gia đình.

Chị H’Blăk chia sẻ: “Căn nhà này gần như được giữ nguyên vẹn từ thời ông bà để lại. Hàng ngày gia đình vẫn sinh hoạt trong không gian này, như một cách gìn giữ văn hóa của ông bà”.

Chị H’Blăk cho biết, khoảng 10 năm trước đã mua lại căn nhà dài làm nơi cho gia đình nhỏ sinh sống

Cách nhà của chị H’Blăk không xa, nghệ nhân ưu tú Y Sim Êban vẫn miệt mài lưu giữ những âm thanh truyền thống của đồng bào. Với ông lão, âm nhạc dân gian không chỉ là một phần di sản văn hóa của dân tộc mà còn là niềm đam mê, gắn bó suốt cuộc đời. Nhờ nó, ông có cơ hội tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn nhỏ trong và ngoài tỉnh, đưa âm thanh đồng bào Ê đê đến gần hơn với công chúng.

Nghệ nhân Y Sim miệt mài lưu giữ những âm thanh truyền thống của đồng bào

Đặc biệt, ông lão gần 70 tuổi tin rằng khi buôn Buôr được xây dựng thành buôn du lịch cộng đồng, những nhạc cụ truyền thống cùng âm thanh đặc trưng của núi rừng sẽ trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Qua đó, ông và các thành viên trong tổ có thêm cơ hội biểu diễn, giới thiệu văn hóa Ê Đê đến du khách, đồng thời tạo nguồn thu nhập từ chính những giá trị văn hóa mà mình đang gìn giữ.

Động lực từ di sản, văn hóa truyền thống

Bà H’Yôn Na, Trưởng Ban Công tác Mặt trận buôn Buôr cho biết, buôn Buôr là một trong những buôn cổ nhất của người Ê đê. Nổi bật là những ngôi nhà dài truyền thống, lễ hội, ẩm thực, âm nhạc dân gian, nghề dệt thổ cẩm, đan lát, đặc biệt là cồng chiêng.

Không chỉ giàu bản sắc văn hóa, buôn Buôr còn là điểm tham quan thuộc các tuyến du lịch của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Cảnh quan thiên nhiên, nếp sinh hoạt truyền thống và sự thân thiện, mến khách của người dân là những lợi thế để địa phương phát triển các loại hình du lịch cộng đồng.

Bà H’ Yôn Na (bên phải) cho biết, buôn Buôr là một trong những buôn cổ nhất của người Ê đê

Theo bà H’ Yôn Na, nếu được khai thác bài bản, những giá trị vốn có của buôn làng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm đời sống, phong tục, tập quán và tìm hiểu chiều sâu văn hóa của đồng bào Ê đê. Qua đó, tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tại hội nghị triển khai mô hình du lịch cộng đồng buôn Buôr do UBND xã Cư Jút tổ chức mới đây, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững.

Buôn Buôr đang có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng

Đại diện các đội cồng chiêng, đội văn nghệ, nghệ nhân và các hộ dân đều bày tỏ mong muốn được chính quyền quan tâm, hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống, phát triển sản phẩm văn hóa và từng bước hình thành các dịch vụ du lịch.

Trong đó, người dân được xác định là chủ thể trực tiếp tham gia quản lý, khai thác di sản, cung cấp dịch vụ lưu trú, tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa, qua đó tạo nguồn thu ổn định.

Ông Ngô Quốc Phong, Chủ tịch UBND xã Cư Jút cho biết, văn hóa truyền thống của cộng đồng Ê đê địa phương rất đa dạng và phong phú. Tại các buôn làng còn lưu giữ nhiều giá trị về nhà dài, ẩm thực, trang phục, ngôn ngữ, âm nhạc, nghề dệt truyền thống và lễ hội. Đây là những chất liệu để xây dựng các sản phẩm trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn (bên phải) định hướng một số vấn đề du lịch ở buôn Buôr

Theo ông Phong, với những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ, buôn Buôr được chọn là một trong những điểm dừng chân trong kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trên địa bàn Cư Jút nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Thời gian tới, xã Cư Jút sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, từ quảng bá hình ảnh du lịch, sản phẩm đặc trưng đến xây dựng những chương trình trải nghiệm gắn với đời sống bản địa. Cùng với đó, địa phương sẽ thành lập các tổ chuyên môn phục vụ phát triển du lịch cộng đồng; củng cố, phát triển các đội văn hóa, văn nghệ; khảo sát, đánh giá những khu vực có tiềm năng du lịch.