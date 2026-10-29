Cư Jút khơi nguồn lực giảm nghèo

Các nguồn vốn từ ngân hàng thương mại được các hộ dân tiếp cận để đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh

Đa dạng sinh kế, phát huy nội lực

Tại thôn 3, xã Cư Jút, gia đình ông Lê Viết Phương tận dụng diện tích đất sẵn có để phát triển mô hình kinh tế kết hợp vườn, ao, chuồng. Trên cùng một khu đất, gia đình bố trí trồng rau, nuôi cá, nuôi gà và sản xuất lúa, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa tạo thêm nguồn thu nhập. Việc kết hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi giúp tận dụng hiệu quả đất đai, nguồn nước, giảm chi phí và có sản phẩm thu hoạch quanh năm. Ông Lê Viết Phương chia sẻ, gia đình chủ động học hỏi kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả. Với ông, tận dụng tốt nguồn lực sẵn có, lấy công làm lời và duy trì nhiều nguồn thu là cách để ổn định cuộc sống lâu dài.

Khu vực vườn được ông Lê Viết Phương tận dụng để trồng các loại rau, dưới ao nuôi cá

Tại bon U2, gia đình ông Y’ Bhanh K Buôr, người dân tộc Ê đê, cũng từng bước phát triển kinh tế nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Gia đình sử dụng vốn để đầu tư đào ao thả cá, phát triển chăn nuôi, tạo thêm điều kiện mở rộng sản xuất.

Từ những mô hình cụ thể, có thể thấy hiệu quả giảm nghèo không chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn hỗ trợ mà còn ở việc lựa chọn hướng sản xuất phù hợp và tinh thần chủ động của người dân. Vì vậy, xã Cư Jút chú trọng kết nối nguồn vốn tín dụng chính sách với hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thực tế. Qua đó, từng bước chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang tạo điều kiện để các hộ tự xây dựng sinh kế, nâng cao khả năng tự chủ về kinh tế.

Hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Cư Jút

Đồng bộ giải pháp, giảm nghèo thực chất

Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ lâu dài, xã Cư Jút tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ vốn, cây, con giống, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống. Các tổ chức hội, đoàn thể phối hợp hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển mô hình kinh tế và nâng cao hiệu quả sản xuất; đồng thời lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ những hộ còn khó khăn.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cư Jút tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân

Ông Ngô Quốc Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Jút cho biết, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động người dân phát huy nội lực, chủ động vươn lên; đa dạng hóa mô hình sinh kế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm và lồng ghép các nguồn lực để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân.

Từ sự đồng hành của chính quyền, các tổ chức đoàn thể đến nỗ lực của từng hộ gia đình, Cư Jút đang từng bước tạo nền tảng giảm nghèo thực chất. Khi người dân có sinh kế phù hợp, biết sử dụng hiệu quả nguồn lực và chủ động trong sản xuất, kết quả giảm nghèo mới có thể duy trì ổn định, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Xã Cư Jút hiện có 149 hộ nghèo với 658 khẩu, chiếm 1,36% tổng số hộ; trong đó có 83 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 2,27% tổng số hộ dân tộc thiểu số. Số hộ cận nghèo là 290 hộ với 1.352 khẩu, chiếm 2,65%; trong đó có 171 hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 4,68% tổng số hộ dân tộc thiểu số. Tổng số hộ nghèo đa chiều là 439 hộ, chiếm 4,01%, giảm 2,01 điểm phần trăm so với năm 2024.