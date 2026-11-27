Hội nghị công bố Quy hoạch chung xã Cư Jút định hướng phát triển địa phương đến năm 2050

Đây là cơ sở quan trọng để quản lý không gian, thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế và từng bước xây dựng Cư Jút trở thành đô thị xanh, sinh thái, hiện đại.

Xã Cư Jút được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sắp xếp thị trấn Ea T’ling và các xã Tâm Thắng, Trúc Sơn, Cư K’nia. Với vị trí cửa ngõ phía Tây Bắc tỉnh Lâm Đồng, kết nối với tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên qua Quốc lộ 14, cùng lợi thế nằm dọc sông Sêrêpôk và trên tuyến kết nối Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị và du lịch.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thời gian qua, xã Cư Jút đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Khu công nghiệp Tâm Thắng có quy mô 179,2 ha với 47 dự án đã đi vào hoạt động; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 73,9%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Theo quy hoạch được phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã, khoảng 10.411,97 ha. Quy hoạch đề xuất danh mục 36 chương trình, dự án ưu tiên đầu tư với tổng mức dự kiến khoảng 2.250 tỷ đồng.

Các dự án tập trung từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao khả năng kết nối giao thông, phát triển các khu chức năng và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Phấn đấu trước năm 2030, Cư Jút đạt các tiêu chí thành lập phường, tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiêu chuẩn đô thị loại III

Dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 57.200 người và đến năm 2050 khoảng 80.000 người. Phấn đấu trước năm 2030, Cư Jút đạt các tiêu chí thành lập phường, tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiêu chuẩn đô thị loại III.

Đến năm 2050, địa phương hướng tới đạt tiêu chí đô thị loại II, trở thành trung tâm động lực của khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng, phát triển theo mô hình đô thị xanh, sinh thái, hiện đại, ven sông và mang bản sắc riêng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cư Jút Nghiêm Hồng Quang nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch chung có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng và định hướng lâu dài cho quá trình phát triển của địa phương.

Đồng chí Nghiêm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cư Jút phát biểu tại hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cư Jút đề nghị các ngành, đơn vị tập trung triển khai quy hoạch đồng bộ, quyết liệt; khẩn trương cụ thể hóa các định hướng thành chương trình, kế hoạch và danh mục dự án ưu tiên, bảo đảm phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực tế.

Địa phương chú trọng quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không gian đô thị; huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát huy lợi thế về vị trí địa lý, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và cảnh quan ven sông Sêrêpôk; ưu tiên các công trình giao thông kết nối và hạ tầng đô thị thiết yếu.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Jút Ngô Quốc Phong phát biểu tại hội nghị

Để quy hoạch sớm đi vào thực tiễn, UBND xã Cư Jút sẽ công khai quy hoạch, cắm mốc giới, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đồng thời, ưu tiên đầu tư hạ tầng, xúc tiến đầu tư và huy động các nguồn lực xã hội hóa. Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai.

Quy hoạch được kỳ vọng tạo động lực để Cư Jút phát triển đô thị xanh, sinh thái, hiện đại, phấn đấu đạt tiêu chí thành lập phường trước năm 2030 và hướng tới đô thị loại II vào năm 2050.