Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Y’Sinh Knul, thôn 4, xã Cư Jút

Ấm lòng từ mái nhà đoàn kết

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Jút tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Y’Sinh Knul, thôn 4. Căn nhà có diện tích hơn 100 m², được xây dựng kiên cố với tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo xã hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng và huy động sự chung tay, góp sức của người thân, bà con.

Trong ngày nhận nhà mới, niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà Y’Sinh Knul. Sau thời gian dài sống trong điều kiện nhà ở còn nhiều khó khăn, nay gia đình bà đã có nơi ở khang trang, vững chãi, yên tâm hơn trong sinh hoạt.

Xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các nhà hảo tâm, bà Y’Sinh Knul bày tỏ, gia đình tôi rất biết ơn khi có được mái ấm mới đẹp như này. Căn nhà không chỉ giúp che nắng, che mưa mà còn là điểm tựa để gia đình yên tâm lao động, từng bước cải thiện cuộc sống, cố gắng vươn lên trong thời gian tới.

Xã Cư Jút chú trọng kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn

Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là một trong những hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo người nghèo của xã Cư Jút. Bởi phía sau mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ là nguồn kinh phí hỗ trợ mà còn là sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với những gia đình còn khó khăn. Từ đó, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái tiếp tục được bồi đắp, góp phần giúp người nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống.

Câu chuyện của gia đình bà Y’Sinh Knul là một trong những minh chứng cho sự quan tâm của địa phương đối với người nghèo, người khó khăn về nhà ở.

Năm 2026, xã Cư Jút đã vận động, hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 1 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 690 triệu đồng.

Kết nối những tấm lòng, lan tỏa nghĩa tình

Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, địa phương còn chú trọng kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nổi bật là phong trào “Tết Nhân ái” năm 2026, toàn xã đã vận động trao 5.383 suất quà với tổng trị giá hơn 3,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng yếu thế. Những phần quà tuy giá trị khác nhau nhưng đều gửi gắm sự quan tâm, giúp các gia đình có thêm điều kiện đón tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Các đơn vị, đoàn thể xã Cư Jút tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người dân khó khăn trên địa bàn

Với phương châm hướng về cơ sở, trợ giúp đúng người, đúng hoàn cảnh, Hội Chữ thập đỏ xã tăng cường phối hợp với Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, từ giúp đỡ đột xuất đến duy trì các hoạt động chăm lo lâu dài.

Một trong những cách làm được hội quan tâm là xây dựng và duy trì các địa chỉ nhân đạo, qua đó, giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa ổn định cuộc sống.

Hội đã kết nối với doanh nghiệp địa phương hỗ trợ hàng tháng cho 7 gia đình khó khăn trong thời gian 5 năm, với tổng kinh phí dự kiến 84 triệu đồng. Đồng thời, kết nối hỗ trợ cho một hộ nghèo tại thôn 6 Trúc Sơn với số tiền 500.000 đồng/tháng. Dù giá trị hỗ trợ không lớn, nhưng việc duy trì đều đặn giúp các gia đình có thêm khoản chi tiêu thiết yếu, vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống.

Xã Cư Jút tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. (Ảnh: tư liệu)

Bên cạnh đó, trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn là đối tượng được hội quan tâm. Thông qua kết nối các nguồn lực, hàng trăm suất quà, học bổng đã được trao đến học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trong các dịp lễ, tết.

Đáng chú ý, hội phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực Cư Jút thực hiện mô hình đỡ đầu em Trần Văn Tài, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Kim Đồng với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Sự đồng hành thường xuyên không chỉ giúp em có thêm điều kiện học tập mà còn tiếp thêm niềm tin để em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.

Với những trường hợp gặp biến cố, khó khăn đột xuất, sự trợ giúp kịp thời càng có ý nghĩa thiết thực. Trong năm, hội đã hỗ trợ 10 trường hợp khó khăn đột xuất, đồng thời, thực hiện trợ giúp thường xuyên với 120 lượt người với tổng trị giá 46 triệu đồng. Mỗi phần hỗ trợ là sự sẻ chia của cộng đồng, góp phần giúp người dân vượt qua thời điểm khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo bà Trần Thị Mỹ Ái, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cư Jút, thời gian tới, hội tiếp tục củng cố tổ chức, chủ động nắm bắt hoàn cảnh của các đối tượng cần trợ giúp, tăng cường kết nối nguồn lực để hoạt động nhân đạo được triển khai đúng đối tượng, thiết thực và bền vững. Trong đó, hội chú trọng duy trì các địa chỉ nhân đạo, chăm lo trẻ em khó khăn, vận động hiến máu tình nguyện và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Jút Ngô Quốc Phong cho biết, địa phương xác định bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống Nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, xã tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận, các hội đoàn thể và khu dân cư trong vận động nguồn lực; quan tâm hỗ trợ nhà ở, chăm lo hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm các chính sách an sinh được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Qua đó, giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình.