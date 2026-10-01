Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng các đồng chí: Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong suốt hơn 70 năm cuộc đời, cụ Huỳnh Thúc Kháng chỉ suy nghĩ và hành động với quan điểm xuyên suốt, nhất quán: Tất cả vì dân, học vì dân, viết vì dân, chịu tù đày vì dân, gánh vác việc nước cũng vì dân.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo - Ảnh: chinhphu.vn

Cùng các chí sĩ Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã khởi xướng và trở thành một trong những linh hồn của phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ với tôn chỉ “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

"Di sản cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại không chỉ thuộc về lịch sử, mà còn để lại những bài học sâu sắc cho hôm nay và mai sau. Trí thức chân chính là trí thức gắn trí tuệ với vận mệnh dân tộc; trí thức chỉ thực sự lớn khi đứng về phía nhân dân và khối đại đoàn kết chỉ bền vững khi được xây dựng trên sự tin cậy, tôn trọng, đồng thuận vì mục tiêu chung", Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định.

Hiện nay, khi Đảng ta xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo và văn hóa là những lĩnh vực chiến lược được chỉ rõ trong các Nghị quyết số 57-NQ/TW, 71-NQ/TW, 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, thì tinh thần “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” càng cho thấy giá trị gợi mở sâu sắc đối với yêu cầu phát triển con người và đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Triển lãm sách và tư liệu về cụ Huỳnh Thúc Kháng - Ảnh: chinhphu.vn

Nhấn mạnh mọi nhận định phải có căn cứ tư liệu xác thực, đúng với sự thật lịch sử, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị, hội thảo tập trung làm rõ một cách khách quan, khoa học, toàn diện cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng trên các lĩnh vực: Phong trào Duy Tân, giáo dục, văn hóa, báo chí, nghị trường, đấu tranh vì dân sinh, dân chủ, đến xây dựng chính quyền cách mạng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đặc biệt, nghiên cứu sâu mối quan hệ tin cậy, đồng hành giữa cụ Huỳnh Thúc Kháng với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những thời khắc hiểm nghèo của cách mạng.

Hội thảo phải tập trung chắt lọc những giá trị và bài học còn nguyên ý nghĩa thời sự về bản lĩnh, khí phách, sự liêm chính và tinh thần phụng sự của người trí thức; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trọng dụng nhân tài, quy tụ trí thức; về đặt lợi ích quốc gia-dân tộc, hạnh phúc của nhân dân lên trên hết. "Những bài học ấy phải được đúc kết thành luận cứ, kiến nghị cụ thể, phục vụ hoạch định chính sách về xây dựng đội ngũ trí thức và công tác cán bộ hiện nay", đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ.

Nhấn mạnh phải có giải pháp thiết thực để bảo tồn, phát huy và lan tỏa di sản cụ Huỳnh Thúc Kháng trong đời sống xã hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục sưu tầm, khai thác tư liệu, sớm biên tập, xuất bản kỷ yếu hội thảo.

Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố phát huy giá trị các di tích lịch sử, khu lưu niệm gắn với cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng, đưa di sản của cụ vào giáo dục truyền thống ở địa phương; các cơ quan báo chí, xuất bản đổi mới cách tuyên truyền, nhất là trên không gian số, để tấm gương cụ Huỳnh Thúc Kháng đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Lễ công bố phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-2026)" - Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, ý nghĩa của hội thảo hôm nay không chỉ ở việc tôn vinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, mà quan trọng hơn là chuyển hóa những giá trị, bài học từ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, hành động của Cụ thành hành động cụ thể; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Với hơn 200 đại biểu tham dự, các ý kiến cùng 40 tham luận tại hội thảo tập trung nghiên cứu, làm rõ và khẳng định những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm sâu sắc hơn những giá trị trong tư tưởng, nhân cách, đạo đức, tinh thần yêu nước và phụng sự nhân dân của Cụ.

Phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng Tại hội thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-2026)". Bộ tem được thiết kế với 01 mẫu tem, lấy chân dung cụ Huỳnh Thúc Kháng trong trang phục áo dài, khăn đóng truyền thống làm hình ảnh trung tâm. Qua đó khắc họa vẻ đẹp trang nghiêm, đĩnh đạc và khí chất của một bậc đại trí thức yêu nước, một nhân cách lớn của dân tộc. Chân dung được xử lý theo ngôn ngữ đồ họa, tạo sự cân đối giữa tính chân thực lịch sử và đặc trưng mỹ thuật của tem bưu chính. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh một danh nhân kiệt xuất của dân tộc, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và tri thức của Việt Nam đến đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.