Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Bậc đại trí thức 'Học vì dân, viết vì dân, chịu tù đày vì dân'

Sáng 30-9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1-10-1876 - 1-10-2026), với chủ đề “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì Nhân dân”.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tham dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành ủy TPHCM, Thành ủy Huế, Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Tỉnh ủy Gia Lai cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học...

Hội thảo nhận được hơn 40 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học trên cả nước.

Hội thảo đã tập trung làm rõ về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng đối với Tổ quốc, nhân dân; qua đó thể hiện sự tri ân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay, nhất là thế hệ trẻ.

Hội thảo khoa học "Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì Nhân dân". Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Các báo cáo, tham luận tập trung làm rõ 4 nội dung: vai trò của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân; tài năng, uy tín của cụ trên cương vị nhà lãnh đạo Nhà nước và Mặt trận; nhân cách cao đẹp, trọn đời vì dân, vì nước; việc phát huy di sản của cụ trong xây dựng đất nước và quê hương Đà Nẵng hiện nay.

Các đại biểu xem triển lãm tư liệu, hình ảnh về cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, cụ Huỳnh Thúc Kháng là bậc đại trí thức, nhà chí sĩ yêu nước kiệt xuất, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dù đỗ Tiến sĩ năm 1904, cụ khước từ chốn quan trường, dấn thân vào con đường cứu nước.

"Trong suốt hơn 70 năm cuộc đời, cụ Huỳnh Thúc Kháng chỉ suy nghĩ và hành động với quan điểm xuyên suốt, nhất quán: Tất cả vì dân, học vì dân, viết vì dân, chịu tù đày vì dân, gánh vác việc nước cũng vì dân", đồng chí Trịnh Văn Quyết phát biểu.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học về cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Từ phong trào Duy Tân mang tôn chỉ "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh", 13 năm kiên cường nơi ngục tù Côn Đảo, đến vai trò Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ và 16 năm duy trì tờ báo Tiếng Dân, ngòi bút cùng hành động của cụ luôn trở thành tiếng nói của lương tri, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ở tuổi gần 70, cụ nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra gánh vác việc nước trên các cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam và Quyền Chủ tịch nước trong năm 1946.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết phân tích, tầm vóc của một bậc đại trí thức không chỉ nằm ở học vấn uyên thâm hay nhãn quan chính trị mẫn tiệp, mà cốt lõi ở khả năng nhận ra chân lý thời đại và dấn thân theo chân lý ấy. Thấm nhuần lời dặn "Dĩ bất biến, ứng vạn biến", cụ Huỳnh Thúc Kháng đã góp phần chèo lái bộ máy nhà nước non trẻ vượt qua giai đoạn thù trong giặc ngoài, giữ vững chính quyền cách mạng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các nhà khoa học nghiên cứu toàn diện cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng; chắt lọc những bài học thời sự về bản lĩnh, sự liêm chính, tinh thần phụng sự và đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết để phục vụ công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn và địa phương cần đẩy mạnh bảo tồn, phát huy di sản của cụ, đưa vào giáo dục truyền thống và đổi mới phương thức tuyên truyền trên không gian số, để tấm gương cụ Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục lan tỏa, đến gần hơn với thế hệ trẻ.