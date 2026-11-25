Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong. (Nguồn: baokhanhhoa)

Ngày 21/11, thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Bộ Chính trị đã có kết luận về chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa).

Cụ thể, theo Kết luận 128, ban hành ngày 20/11, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong. Cho phép áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi tối đa như Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, đã được áp dụng và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất trong khuôn khổ quy định của Luật Phát triển đô thị.

Phá vỡ rào cản bằng cơ chế đặc biệt

Sở hữu vịnh nước sâu, kín gió cùng vị trí gần các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, Vân Phong có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cảng biển, logistics, công nghiệp và các dịch vụ gắn với kinh tế biển.

Đây là lợi thế không dễ có được, tạo nền tảng để khu vực này tham gia sâu hơn vào mạng lưới giao thương hàng hải và chuỗi cung ứng quốc tế.

Tuy nhiên, để chuyển hóa lợi thế tự nhiên thành năng lực cạnh tranh thực chất, Vân Phong cần một mô hình quản trị và cơ chế phát triển tương xứng.

Việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong vì vậy được xem là bước ngoặt quan trọng, hướng tới việc tháo gỡ những rào cản về thể chế, tạo không gian chính sách linh hoạt hơn cho địa phương.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong là cơ chế, chính sách vượt trội. Bộ Chính trị cho phép khu kinh tế áp dụng mức ưu đãi tối đa tương đương với Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), cùng các cơ chế cao nhất trong khuôn khổ Luật Phát triển đô thị. Đây là cơ sở quan trọng để Vân Phong thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Một dự án tại Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa). (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Cùng với chính sách ưu đãi, phương án huy động nguồn lực đầu tư được xây dựng theo hướng Nhà nước tập trung đầu tư hạ tầng nền tảng, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn từ xã hội. Theo đề án, tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2027 - 2035 dự kiến lên đến 774.564 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách nhà nước dự kiến bố trí khoảng 77.209 tỷ đồng để đầu tư các công trình hạ tầng dùng chung thiết yếu như: Hạ tầng cảng trung chuyển container quốc tế Bắc Vân Phong, tuyến ĐT.651D, đường ven biển ĐT.651 - Vạn Ninh và 6 tuyến giao thông kết nối. Phần vốn còn lại dự kiến sẽ được huy động từ các nhà đầu tư chiến lược.

Đáng chú ý, định hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền địa phương, đi đôi với cơ chế kiểm soát quyền lực, được xem là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định.

Khi thẩm quyền quản lý được phân định rõ ràng và tăng tính chủ động, địa phương có điều kiện rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao hiệu quả điều hành và phản ứng linh hoạt hơn trước yêu cầu của nhà đầu tư.

Cùng với đó, các cơ chế về tổ chức bộ máy, thu hút nhân tài và quản lý lao động nước ngoài sẽ góp phần nâng cao năng lực quản trị, tạo môi trường thuận lợi để hình thành đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của một khu kinh tế có tính chất đặc biệt.

Khu vực có hướng tuyến của dự án đường ven biển kết nối với Khu kinh tế Vân Phong. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Kinh tế biển làm nền tảng, cảng biển và logistics là mũi nhọn

Trên nền tảng thể chế mới, định hướng phát triển Vân Phong được xác định lấy kinh tế biển làm trụ cột, trong đó cảng biển và logistics giữ vai trò mũi nhọn. Với lợi thế vịnh nước sâu, khu vực này có điều kiện phát triển hệ thống cảng trung chuyển container quốc tế, dịch vụ hậu cần hàng hải và các hoạt động hỗ trợ vận tải biển.

Nếu được đầu tư đồng bộ và khai thác hiệu quả, cảng biển Vân Phong có thể trở thành đầu mối kết nối hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải và logistics, góp phần nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế của Khánh Hòa. Đây cũng là nền tảng để phát triển các ngành dịch vụ liên quan, mở rộng không gian kinh tế và tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia vào các hoạt động có giá trị gia tăng cao.

Cảng biển không thể phát triển tách rời hệ thống công nghiệp và hạ tầng hậu cần. Vì vậy, cùng với định hướng phát triển hàng hải, Vân Phong đặt trọng tâm vào việc thu hút các dự án công nghiệp gắn với biển, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái và các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Các khu công nghiệp trọng điểm như Ninh Thủy, Dốc Đá Trắng, Ninh Diêm được định hướng mở rộng không gian phát triển, tạo thêm quỹ đất và điều kiện để tiếp nhận các dự án đầu tư mới. Mục tiêu đặt ra là nâng tỷ lệ lấp đầy từ 75% lên 90% đối với các khu công nghiệp đang hoạt động trước năm 2028, đồng thời hình thành ít nhất một khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu.

Đặc biệt, việc kết hợp các ngành kinh tế biển với du lịch nghỉ dưỡng cần được tổ chức trên cơ sở khai thác hợp lý cảnh quan tự nhiên và các lợi thế của Vịnh Vân Phong. Qua đó, khu vực này có thể hình thành một hệ sinh thái kinh tế đa ngành, trong đó cảng biển, logistics, công nghiệp, đô thị và du lịch hỗ trợ lẫn nhau, tạo thêm động lực tăng trưởng cho toàn tỉnh.

Một góc Khu kinh tế Vân Phong. (Ảnh: Bùi Thảo)

Tầm vóc của Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong được thể hiện qua những mục tiêu đóng góp kinh tế đầy tham vọng trong giai đoạn 2026-2030. Theo định hướng đặt ra, đến năm 2030, khu vực này phấn đấu đóng góp khoảng 30% GRDP và trên 30% tổng thu ngân sách của tỉnh Khánh Hòa, đồng thời tạo việc làm ổn định cho khoảng 55.000 lao động.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của một khu kinh tế đặc biệt, bài toán tổ chức không gian và quản trị hành chính cũng được Khánh Hòa đặt ra từ sớm. Địa phương đã thống nhất chủ trương xây dựng đề án thành lập phường Vân Phong với quy mô diện tích gần 797 km², dân số khoảng 240.000 người, trên cơ sở sáp nhập, điều chỉnh địa giới một số xã, phường.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu trình Bộ Nội vụ thẩm định đề án ngay trong tháng 12/2026. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm tổ chức lại không gian quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và tạo sự tương thích giữa mô hình hành chính với định hướng phát triển kinh tế - đô thị của khu vực.

Phát triển nhanh nhưng phải bền vững và nhân văn

Với những lợi thế và cơ chế mới, Vân Phong đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một trung tâm kinh tế biển có tầm vóc. Tuy nhiên, quy mô phát triển càng lớn thì yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hài hòa lợi ích xã hội càng phải được đặt ra chặt chẽ.

Định hướng phát triển Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong nhấn mạnh yêu cầu gắn tăng trưởng kinh tế biển với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh biển đảo. Đây là nguyên tắc xuyên suốt, bởi hệ sinh thái tự nhiên và cảnh quan của vịnh Vân Phong vừa là tài sản có giá trị, vừa là nền tảng cho các hoạt động kinh tế biển và du lịch phát triển lâu dài.

Mũi Đôi trong vịnh Vân Phong. (Ảnh: Quỷ Cốc Tử)

Bên cạnh môi trường, yếu tố con người cũng cần được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển. Những thay đổi về quy hoạch, tổ chức không gian và triển khai các dự án đầu tư có thể tác động trực tiếp đến đời sống của cộng đồng dân cư địa phương. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và thực hiện các chính sách liên quan cần bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Cùng với việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài, Khánh Hòa cần chú trọng đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng và hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho người lao động bản địa. Khi các ngành kinh tế mới phát triển, người dân địa phương cần có điều kiện tiếp cận cơ hội việc làm, tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ và trực tiếp hưởng lợi từ những chuyển biến kinh tế trên quê hương.

Đây cũng là yếu tố quan trọng bảo đảm sự đồng thuận xã hội, tạo nền tảng để các chương trình phát triển được triển khai ổn định và lâu dài.

Ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho hay, việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong là bước khởi đầu quan trọng.

Theo ông Chiến, thành công phải được thể hiện bằng những kết quả phát triển thực chất, bền vững, trong đó người dân là trung tâm, đối tượng được thụ hưởng thành quả phát triển.

Khi Vân Phong trở thành khu kinh tế đặc biệt sẽ tạo nên cơ chế thu hút nhà đầu tư, nhà đầu tư chiến lược, mở ra cơ hội khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, cảng biển và kinh tế biển, phát triển logistics, công nghiệp, năng lượng và du lịch, từng bước hình thành động lực tăng trưởng mới.

Từ một khu vực giàu tiềm năng đang từng bước được đánh thức, Vân Phong được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế kinh tế của Khánh Hòa.

Với quyết tâm chính trị, cách tiếp cận chủ động và năng lực tổ chức thực hiện của địa phương, cơ hội từ cú hích thể chế sẽ có điều kiện chuyển hóa thành những giá trị phát triển cụ thể, đóng góp vào mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương giàu đẹp, văn minh.