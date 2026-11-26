Phụ nữ luôn là một trong các lực lượng tích cực trong hoạt động thu gom rác tại nguồn

Linh hoạt phân loại rác, chủ động ngân sách môi trường

Thực tế thời gian qua cho thấy, dù nhiều địa phương đã phát động phong trào phân loại rác tại nguồn, nhưng người dân vẫn e ngại vì tình trạng "dân phân loại, xe thu gom lại đổ chung".

Lý giải về rào cản này, ThS. Nguyễn Thi, giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, chỉ ra 3 nguyên nhân cốt lõi khiến việc phân loại rác khó duy trì bền vững, đó là: Người dân chưa thấy rõ lợi ích trực tiếp đối với môi trường sống; sự thiếu đồng bộ giữa khâu phân loại tại hộ gia đình với hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý; cùng tâm lý e ngại rằng nếu số đông vẫn xả rác lẫn lộn thì nỗ lực của từng cá nhân khó tạo ra chuyển biến thực chất.

Bên cạnh các rào cản về hạ tầng và tâm lý cộng đồng, ông Thi cho rằng khâu tổ chức thực thi và sự vào cuộc quyết liệt trong điều hành của chính quyền các địa phương vẫn là yếu tố mang tính quyết định.

Trước thực trạng chưa thể phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 loại như Luật Bảo vệ môi trường 2020, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã điều chỉnh nguyên tắc quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng linh hoạt, gắn chặt với năng lực hạ tầng kỹ thuật thực tế của từng địa phương.

Về điểm mới này, TS Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết, Luật đặt nguyên tắc phân loại rác theo hướng ưu tiên tái sử dụng, tái chế, giảm khối lượng chất thải phải xử lý, chôn lấp và phù hợp với hạ tầng kỹ thuật. Theo đó, UBND cấp tỉnh quy định việc phân loại theo lộ trình của Chính phủ, bảo đảm tối thiểu thành hai nhóm, trong đó có nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế. Cách tiếp cận này giúp các địa phương không bị dồn vào thế "phân loại hình thức" khi chưa đủ xe chuyên dụng hay nhà máy xử lý tương ứng.

Tuy nhiên, ThS. Nguyễn Thi lưu ý rằng nếu chỉ quy định cứng việc tách riêng nhóm chất thải có thể tái sử dụng, tái chế mà thiếu cơ chế dẫn dắt đối với nhóm chất thải thực phẩm (vốn chiếm tới khoảng 60% tổng lượng rác thải sinh hoạt), thực tiễn triển khai tại các địa phương rất dễ nghiêng về giải pháp đốt rác. Bởi lẽ, nếu phân loại tách riêng nhóm rác thực phẩm này sẽ làm mất đi nguồn nguyên liệu đầu vào cho các lò đốt.

ThS. Nguyễn Thi, giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Do đó, ông Thi kiến nghị trong trường hợp pháp luật không bắt buộc phân loại triệt để thì cần đặt ra nguyên tắc là tại những nơi đã có đơn vị đủ năng lực thu gom chất thải thực phẩm, phải ưu tiên phân loại theo quy cách của đơn vị này, đồng thời chính quyền địa phương phải có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị đó thu gom và tái chế.

Song song với việc điều chỉnh quy trình phân loại, luật mới còn giải quyết bài toán nguồn lực tài chính cho khâu thu gom, xử lý rác thông qua việc bố trí một khoản chi riêng cho sự nghiệp bảo vệ môi trường trong ngân sách Nhà nước. Thể chế hóa Kết luận số 75 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị, quy định này bảo đảm nguồn vốn tương xứng với tốc độ tăng trưởng và quy mô nền kinh tế, nhưng không áp đặt tỷ lệ phần trăm cứng tối thiểu. Sự linh hoạt trong điều hành ngân sách hằng năm sẽ giúp các địa phương chủ động cân đối, ưu tiên đầu tư trạm trung chuyển, phương tiện thu gom đạt chuẩn hoặc đặt hàng công nghệ xử lý hiện đại thay vì chôn lấp thủ công.

Đón nhận thông tin về cơ chế tài chính mới này, chị Nguyễn Thị Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Giang Biên 5, phường Việt Hưng, Hà Nội, chia sẻ: "Mấy năm nay, người dân khu phố tôi rất hưởng ứng việc phân loại rác tại nguồn, nhưng nhiều hôm xe thu gom đến lại đổ chung tất cả vào một thùng vì thiếu xe chuyên dụng và thiếu điểm tập kết. Nghe tin Luật mới có quy định khoản chi ngân sách riêng cho môi trường, bà con rất mừng và mong số tiền này sớm được dùng để sắm thêm thùng phân loại, xe chở rác riêng biệt cho khu dân cư, tránh cảnh dân phân loại xong rồi lại đổ lẫn lộn".

Chị Nguyễn Thị Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Giang Biên 5, phường Việt Hưng, Hà Nội

Khơi thông dòng vốn tái chế từ cơ chế EPR

Nếu ngân sách Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt hạ tầng công cộng, thì cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) và cải cách thủ tục hành chính chính là đòn bẩy thu hút doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi thu gom, tái chế.

Theo TS Tăng Thế Cường, Luật sửa đổi đã mở rộng tối đa phương thức để các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì, sản phẩm thải bỏ. Doanh nghiệp có thể tự tổ chức thu hồi để tái chế, thuê đơn vị có chức năng phù hợp, ủy quyền cho tổ chức trung gian hoặc lựa chọn hình thức khác theo quy định của Chính phủ.

Đáng chú ý, Luật bãi bỏ hình thức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để thay thế nghĩa vụ tái chế, đồng thời cho phép chuyển phần trách nhiệm tái chế chưa hoàn thành sang các năm kế tiếp. Quy định này buộc dòng vốn từ doanh nghiệp phải chảy trực tiếp vào hoạt động thu gom, tái chế thực chất, tạo đầu ra ổn định cho nhóm rác thải có khả năng tái chế đã được người dân phân loại.

Cùng với việc khơi thông nguồn lực thu gom, Luật sửa đổi cũng tạo bước ngoặt trong việc tháo gỡ điểm nghẽn đầu ra và kiến tạo thị trường cho sản phẩm tái chế. Phân tích sâu hơn về khía cạnh này, ThS. Nguyễn Thi cho biết, Luật đã sửa đổi Điều 72 theo hướng quy định rõ nét cơ chế chấm dứt tình trạng chất thải để chuyển hóa thành sản phẩm, hàng hóa hợp pháp. Đặc biệt, Khoản 8 Điều 72a đã giao Chính phủ quy định đối tượng và lộ trình bắt buộc về tỷ lệ tái chế trong sản phẩm, hàng hóa.

Theo ông Thi, đây là quy định mang tính đột phá, tiệm cận xu hướng quốc tế trong việc chủ động kiến tạo thị trường tiêu thụ cho sản phẩm tái chế, thay vì chỉ tập trung thúc đẩy khâu thu gom như trước đây. Đơn cử như Quy định về bao bì và chất thải bao bì (PPWR) của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu bao bì nhựa phải đạt tỷ lệ sử dụng nhựa tái chế tối thiểu 30% từ năm 2030 mới được phép lưu hành trên thị trường.

Trong thời gian tới, khi ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, Chính phủ sẽ thiết kế lộ trình phù hợp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ thị trường tiêu thụ nhựa tái chế ngay tại Việt Nam.

Luật sửa đổi tạo bước ngoặt trong việc tháo gỡ điểm nghẽn đầu ra và kiến tạo thị trường cho sản phẩm tái chế.

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư nhà máy tái chế, xử lý chất thải cũng được cởi trói đáng kể về thủ tục hành chính. Thay vì chia dự án thành 4 nhóm như Luật năm 2020, Luật mới rút gọn còn 3 nhóm dựa trên mức độ rủi ro môi trường. Các cơ sở tái chế, sản xuất nằm trong khu sản xuất, kinh doanh tập trung hoặc cụm công nghiệp đã đáp ứng yêu cầu hạ tầng bảo vệ môi trường sẽ được miễn hoàn toàn thủ tục lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Với các dự án xử lý chất thải nguy hại liên tỉnh hoặc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (thuộc nhóm I), tuy vẫn phải lập ĐTM chi tiết do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, nhưng thời hạn ra quyết định phê duyệt được rút ngắn chỉ còn 5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thẩm định.

Thủ tục cấp giấy phép môi trường (GPMT) cũng thông thoáng hơn khi Luật bãi bỏ quy định cấp lại giấy phép, tích hợp việc gia hạn và điều chỉnh trên môi trường điện tử, đồng thời nâng thời hạn giấy phép lên 7 năm đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại, nhập khẩu phế liệu và 10 năm với các dự án còn lại. Đặc biệt, việc bỏ quy định bắt buộc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải trước khi dự án hoạt động chính thức giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí.

Chuyển sang hậu kiểm bằng dữ liệu để bảo đảm thực thi thực chất

Dù cắt giảm mạnh thủ tục tiền kiểm, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) không nới lỏng kỷ cương mà chuyển sang cơ chế hậu kiểm chặt chẽ dựa trên dữ liệu số và giám sát thực tế. Ngay khi công trình xử lý chất thải bắt đầu vận hành đồng thời với dự án, chủ đầu tư phải thực hiện quan trắc để chứng minh đạt quy chuẩn kỹ thuật, lưu giữ và cung cấp dữ liệu cho cơ quan quản lý. Luật cũng bổ sung hành vi cố ý ngắt kết nối dữ liệu môi trường vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm, tạo công cụ pháp lý mạnh mẽ để giám sát liên tục các cơ sở xử lý rác thải, xả thải lớn.

Đánh giá tổng thể về những điểm mới của đạo luật lần này, ThS. Nguyễn Thi nhận định, việc chuyển dịch trọng tâm từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro là bước tiến phù hợp với xu thế quản trị môi trường hiện đại. Theo ông, cách tiếp cận này vừa tháo gỡ rào cản thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, vừa buộc các chủ thể sản xuất, kinh doanh phải nâng cao ý thức tự giác và chịu trách nhiệm xuyên suốt quá trình vận hành.

Tuy nhiên, để luật thực sự đi vào cuộc sống, yếu tố quyết định vẫn là năng lực tổ chức thực hiện, sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và tính minh bạch trong giám sát dữ liệu ở cấp cơ sở. Đặc biệt, ông Thi nhấn mạnh yêu cầu đáp ứng chuyển đổi số thông qua việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong giám sát hoạt động bảo vệ môi trường. Khi cơ quan quản lý có đầy đủ thông tin đầu vào phục vụ quá trình hậu kiểm, một mặt sẽ nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, mặt khác giúp giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp cũng như ngân sách nhà nước trong thực thi pháp luật, trong khi pháp luật vẫn được thực thi nghiêm minh.

Từ nay đến khi Luật chính thức có hiệu lực vào ngày 1/3/2027 (riêng quy định về năng lực tổ chức tư vấn môi trường áp dụng từ 1/1/2028), việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng thu gom ở cơ sở cùng các nghị định hướng dẫn sẽ là bước đệm quyết định. Khi nguồn lực ngân sách được tách bạch, dòng vốn tái chế của doanh nghiệp được khơi thông, quy trình phân loại rác sát với thực tiễn hạ tầng cùng hệ thống giám sát vận hành trên nền tảng chuyển đổi số đồng bộ, bài toán thu gom rác thải và quản trị môi trường kỳ vọng sẽ chuyển biến thực chất từ phong trào sang vận hành bền vững.

Với 481/482 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 96,39%), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã chính thức được thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.