Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh (Viện IGNITE) và Tập đoàn Great Lakes Semiconductor (GLS, Hoa Kỳ) mở ra kênh chuyển hóa trực tiếp kết quả nghiên cứu thành sản phẩm thương mại, đồng thời kết nối sâu doanh nghiệp bán dẫn Việt Nam với thị trường Hoa Kỳ.

Trong tháng 11/2026 tại Hà Nội, đại diện Viện IGNITE - PGS.TS. Nguyễn Ái Việt (Viện trưởng, Thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển KHCN, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số) - và TS. Richard L. Thurston (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Great Lakes Semiconductor) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác chiến lược (MOU) về công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp bán dẫn tại trụ sở Viện IGNITE (Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội).

Lễ ký kết diễn ra ngay sau Hội thảo khoa học “Mô hình chiến lược xây dựng năng lực R&D và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cho công nghiệp bán dẫn Việt Nam” ngày 17/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chủ trì và Viện IGNITE đồng tổ chức). Nếu hội thảo là diễn đàn định hình tư duy chiến lược, thì bản MOU với GLS chính là bước hiện thực hóa đầu tiên nhằm đưa các khuyến nghị chính sách vào dự án hợp tác công nghiệp cụ thể.

Lời giải cho khoảng trống từ phòng thí nghiệm ra thị trường

Một trong những nút thắt lớn nhất của ngành bán dẫn Việt Nam hiện nay là khoảng cách từ nghiên cứu học thuật đến sản xuất thương mại - bài toán mà TS. Richard L. Thurston từng nhấn mạnh qua thông điệp “vượt ra ngoài phòng sạch” tại hội thảo ngày 17/11.

Với bề dày kinh nghiệm điều hành tại Texas Instruments và từng giữ cương vị Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Cố vấn Pháp lý của Tập đoàn TSMC, ông cùng GLS (trụ sở tại Fishkill, bang New York) mang đến hệ sinh thái phương pháp luận thương mại hóa công nghệ gồm mô hình Innovation Funnel™ và năng lực đóng gói - kiểm thử tích hợp FIINPAT™ (Fab Integration and Packaging and Test).

Ở chiều ngược lại, Viện IGNITE đảm nhận vai trò đối tác hợp tác chiến lược của GLS tại Việt Nam, phát huy thế mạnh tư vấn chính sách theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, nghiên cứu, đào tạo và điều phối mô hình liên kết “5 nhà” (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà đầu tư - Nhà giáo dục). Sự bổ trợ này giúp kết nối trực tiếp các viện, trường, phòng thí nghiệm và doanh nghiệp công nghệ mới nổi trong nước với chuẩn mực sản xuất và mạng lưới đối tác bán dẫn toàn cầu.

Từ Trung tâm Xuất sắc Green Field đến hệ sinh thái GLS-ChipForge™

Có hiệu lực trong thời hạn 3 năm, Biên bản ghi nhớ xác định 7 lĩnh vực hợp tác ưu tiên, tập trung vào các khâu có tính thực chiến cao:

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo tiếp cận FINPAT™: Thúc đẩy các dự án R&D chung từ nghiên cứu đến tạo mẫu (prototypes) và thương mại hóa, bao gồm tích hợp dị thể chip logic, tích hợp 3D nguyên khối (Monolithic 3D Integration), bộ nhớ, cảm biến, MEMS, quang tử và linh kiện chuyên dụng tại cả cơ sở của GLS ở Hoa Kỳ lẫn các phòng thí nghiệm tại Việt Nam.

Chuyển giao công nghệ và tư vấn hệ sinh thái: Đánh giá, chuyển giao và nội địa hóa các công nghệ phù hợp với Việt Nam như vật liệu bán dẫn, đóng gói tiên tiến, tích hợp dị thể và kiểm thử độ tin cậy; đồng thời hỗ trợ các sáng kiến phát triển ngành ở cấp quốc gia, địa phương và doanh nghiệp.

Đào tạo nhân lực và Trung tâm Xuất sắc Green Field: Hợp tác đào tạo kỹ sư, nhà nghiên cứu, kỹ thuật viên; trao đổi giảng viên, chuyên gia và tổ chức thực tập công nghiệp, lấy Trung tâm Xuất sắc Green Field (Green Field Center of Excellence) do Viện IGNITE dẫn dắt làm hạt nhân kết nối trường đại học với đối tác quốc tế.

Ươm tạo khởi nghiệp và đánh giá mô hình GLS-ChipForge™: Hỗ trợ thành lập các nhóm công nghệ đa ngành, doanh nghiệp khởi nghiệp (start-ups) và spin-offs từ nghiên cứu gắn với quỹ đầu tư mạo hiểm; đồng thời nghiên cứu tính khả thi của việc thiết lập hệ sinh thái bán dẫn GLS-ChipForge™ tại một hoặc nhiều địa phương ở Việt Nam.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, hai bên sẽ thành lập Nhóm công tác chung nhằm xây dựng kế hoạch hàng năm và xúc tiến các dự án đầu tư công nghiệp song phương, hướng trọng tâm vào các cơ sở của GLS tại bang Idaho, bang New York (Hoa Kỳ) và các khu khoa học - công nghệ tại Việt Nam như ở tỉnh Bắc Ninh.

Mở rộng cánh cửa cho doanh nghiệp Việt tham gia mạng lưới toàn cầu

Đánh giá về bước tiến hợp tác này, PGS.TS. Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện IGNITE, Thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển KHCN, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, khẳng định: “Việc ký kết hợp tác với Great Lakes Semiconductor là một bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chuyển hóa các định hướng chiến lược thành những dự án hợp tác thiết thực. Viện IGNITE kỳ vọng sẽ đóng vai trò là cầu nối tin cậy, đưa kinh nghiệm quốc tế, công nghệ và mạng lưới đối tác về Việt Nam, đồng thời hỗ trợ đưa các kết quả nghiên cứu của Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu.”

Trong khi đó, TS. Richard L. Thurston, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GLS, bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực nội tại của Việt Nam: “Việt Nam sở hữu đội ngũ nhân lực tài năng và quyết tâm mạnh mẽ trong việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác với Viện IGNITE sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển hóa từ nghiên cứu sang sản phẩm thương mại và góp phần xây dựng năng lực công nghệ bền vững tại Việt Nam. Thỏa thuận này cũng sẽ mở rộng cơ hội để các doanh nghiệp và ngành công nghiệp Việt Nam tham gia vào các hoạt động của GLS trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ.”

Với lộ trình triển khai từng bước trong 03 năm - khởi đầu từ tư vấn chiến lược, giáo dục đến R&D chung, tạo mẫu và đầu tư công nghiệp - cái bắt tay giữa Viện IGNITE và Great Lakes Semiconductor hứa hẹn sẽ tạo thêm cú hích thực chất cho hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam trên hành trình chinh phục các nấc thang giá trị cao hơn.