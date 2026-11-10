'Cú hích' ngoại tệ đưa VN-Index bứt phá gần 30 điểm

Sắc xanh áp đảo trên bảng điện tử phiên 10/11 khi giới đầu tư phản ứng tích cực trước động thái bơm thanh khoản tiền đồng của Ngân hàng Nhà nước - Ảnh: ST

Trái với tâm lý e dè và dự báo thủng mốc 1.700 điểm từ một số công ty chứng khoán, thị trường trong nước hôm nay (ngày 10/11) đã cống hiến cho nhà đầu tư một phiên giao dịch thăng hoa cả về điểm số lẫn thanh khoản. Vừa mở cửa, sắc xanh đã hiện diện và đà tăng càng về cuối phiên càng tỏ ra sung mãn.

Chốt ngày giao dịch, chỉ số đại diện sàn TP. Hồ Chí Minh VN-Index tăng vọt 28,75 điểm (tương đương 1,68%), đóng cửa ở mức cao nhất ngày tại 1.743,07 điểm. Đây cũng là mức giá đóng cửa cao nhất trong nửa tháng qua, giúp chỉ số thành công vượt đường trung bình 20 ngày (MA20) và san bằng hoàn toàn mức giảm của hai phiên trước đó. Trên các sàn bộ phận, HNX-Index và UPCoM-Index cũng đồng thuận đi lên, lần lượt dừng tại 256 điểm và 121 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 429 mã tăng điểm (trong đó có 25 mã tăng trần), áp đảo hoàn toàn so với 211 mã giảm giá. Thanh khoản cũng phát đi tín hiệu khởi sắc mạnh mẽ khi tổng giá trị giao dịch cải thiện, đạt gần 19.000 tỷ đồng trên toàn thị trường (tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với phiên đầu tuần). Sự sôi động này cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu rũ bỏ sự thận trọng để nhập cuộc.

Giới quan sát đánh giá, "cú hích" quan trọng nhất cho phiên tăng điểm rực rỡ hôm nay đến từ quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khi thông báo thực hiện mua ngoại tệ giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần (bắt đầu từ 11/11) được xem là một liều thuốc trúng nhiều đích.

Động thái này không chỉ giúp nhà điều hành củng cố dự trữ ngoại hối mà còn gián tiếp bơm một lượng lớn thanh khoản tiền đồng (VND) ra hệ thống. Thanh khoản dồi dào sẽ tạo dư địa để mặt bằng lãi suất tiếp tục hạ nhiệt. Khi lãi suất tiết kiệm kém hấp dẫn, dòng tiền thông minh tất yếu sẽ chảy mạnh sang các kênh đầu tư rủi ro nhưng có tỷ suất sinh lời cao hơn như chứng khoán.

Cộng hưởng cùng câu chuyện trong nước là "cơn gió đông" thuận lợi từ quốc tế. Đêm qua, chứng khoán Mỹ thăng hoa rực rỡ với S&P 500, Dow Jones và Nasdaq đều tăng trên 2%. Song song đó, giá dầu tương lai lao dốc mạnh (dầu Brent giảm 5,85%, WTI giảm 4,38% nối tiếp đà giảm 17% của tuần trước) đã xua tan đáng kể bóng mây lạm phát toàn cầu, giúp tâm lý nhà đầu tư thêm phần vững vàng.

Hưởng lợi trực tiếp từ câu chuyện thanh khoản và lãi suất, bộ ba tài chính - ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đã trở thành những người "cầm cờ" dẫn dắt thị trường.

Rổ vốn hóa lớn VN30 rực rỡ với 28 mã tăng, đẩy chỉ số rổ này tăng gần 31 điểm lên mốc 1.860. Nổi bật nhất là bộ đôi "họ Vingroup" gồm VIC (+3,24%) và VHM (+2,65%), gánh tới 15 điểm cho chỉ số chung. Nếu không có áp lực chốt lời nhẹ cuối phiên khiến VHM, VCB, BID hay GAS bị ép giá đôi chút so với đỉnh, VN-Index có lẽ đã bứt phá còn khủng khiếp hơn. Điểm trừ nho nhỏ thuộc về BSR (-1,93%) và FPT (-0,2%), dù vậy lực cầu bắt đáy vẫn đủ tốt để giúp hai mã này thu hẹp đáng kể đà giảm so với đầu phiên.

Tuy nhiên, “bữa tiệc” thực sự lại nằm ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ (Midcap). Thanh khoản sàn HoSE hôm nay tăng 29% nhưng giao dịch ở các cổ phiếu ngoài rổ VN30 lại tăng tới 1.851 tỷ đồng. Dòng tiền nóng hoạt động cực kỳ ấn tượng tại các mã có mức sang tay trên 200 tỷ đồng như VIX (+3,08%), NVL (+3,33%), VND (+3,11%), DXG (+4,11%). Đặc biệt, KDH thăng hoa tăng 5,65% với giao dịch xấp xỉ 360 tỷ đồng.

Một điểm sáng đáng chú ý khác là khối ngoại đã chính thức "quay xe". Việc NHNN mua ngoại tệ công khai giúp củng cố niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài. Sau buổi sáng bán ròng nhẹ thăm dò, khối ngoại đã đổ tiền mua gom ồ ạt vào phiên chiều, chốt ngày mua ròng 462 tỷ đồng. Khẩu vị giải ngân rải đều ở các mã KDH, POW, SSI, VHM, NVL, DXG... thay vì tập trung cục bộ như trước đây.

Nhận định về xu thế sắp tới, báo cáo công bố sáng nay của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, dù ngắn hạn thị trường có thể đối mặt với các nhịp rung lắc, tích lũy, nhưng bức tranh chung đã sáng màu hơn. Các chuyên gia từ Yuanta kỳ vọng khi dòng tiền chủ động quay lại nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng, VN-Index sẽ sớm tiến lên thử thách vùng 1.750 - 1.770 điểm trong thời gian tới.