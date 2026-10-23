'Cú hích' đưa nông sản Thái Nguyên vươn xa

Từ hệ thống bán lẻ trực tiếp đến các phiên livestream bán hàng, những cách làm linh hoạt không chỉ giúp hợp tác xã (HTX) mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với phường Bắc Kạn tổ chức livestream “Phiên chợ nông sản Thái Nguyên” số 6, đã chốt 1.500 đơn hàng. Ảnh: Tiến Tùng

Tại HTX Phú Lộc Thái Nguyên, địa chỉ số 98, đường Bắc Nam, phường Phan Đình Phùng, việc ưu tiên kinh doanh nông sản địa phương đã trở thành định hướng xuyên suốt ngay từ khi thành lập.

Đến nay, trên 70% danh mục hàng hóa của đơn vị là nông sản được sản xuất trực tiếp tại Thái Nguyên. Đáng chú ý, 80% số sản phẩm nông sản được đưa ra thị trường tại đây đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao đến 5 sao.

Bà Lê Thị Quỳnh Trang, Giám đốc HTX Phú Lộc Thái Nguyên, chia sẻ: HTX không chỉ là nơi kinh doanh thuần túy mà phải là cầu nối tin cậy giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Để đạt được tỷ lệ 80% sản phẩm OCOP trên kệ hàng, HTX đã chủ động khảo sát, liên kết với các nhà vườn, HTX thành viên trên toàn tỉnh nhằm kiểm soát chặt chẽ quy trình từ khâu trồng trọt, chế biến đến đóng gói. Khách hàng hiện nay rất chú trọng đến nguồn gốc xuất xứ và tiêu chuẩn an toàn.

Bên cạnh củng cố kênh bán lẻ trực tiếp, Thái Nguyên đang đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, bán hàng qua livestream và kết hợp xúc tiến thương mại trực tuyến với trực tiếp.

Một trong những mô hình đáng chú ý là chuỗi 6 chương trình “Phiên chợ nông sản Thái Nguyên” do Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với các phường, xã và đơn vị chuyên môn trên địa bàn tỉnh triển khai.

Theo thống kê, mỗi phiên livestream chốt thành công trung bình khoảng 1.500 đơn hàng. Các sản phẩm được giới thiệu cùng mức giá ưu đãi và chương trình khuyến mại, tạo thuận lợi cho khách hàng ở nhiều địa phương tiếp cận, đặt mua nông sản Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh cũng đã tổ chức 12 phiên livestream giới thiệu nông sản của các địa phương, chốt được trên 2.100 đơn hàng. Không chỉ hướng đến thị trường trong nước, hoạt động xúc tiến thương mại tại nước ngoài cũng được chú trọng.

Từ đầu năm đến nay, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cho gần 400 đại biểu của tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại Trung Quốc, gồm hội chợ, hội thảo và diễn đàn.

Từ ngày 25 đến 29/10/2026, Đoàn công tác gồm 37 thành viên dự kiến tham dự Hội chợ Quốc tế Thiên Tân, Trung Quốc, nhằm quảng bá, giới thiệu nông sản Thái Nguyên.

Hợp tác xã Phú Lộc Thái Nguyên cung ứng hàng trăm mặt hàng nông sản Thái Nguyên qua kênh truyền thống và online. Ảnh: Ngô Huy

Thái Nguyên hiện có hơn 850 HTX nông nghiệp đang hoạt động, với 598 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Chia sẻ về định hướng phát triển, bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh ba nhóm giải pháp trọng tâm: Một là, hỗ trợ các HTX đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, từ quản trị sản xuất đến khâu thương mại. Hai là, hỗ trợ nâng cao chất lượng, mẫu mã bao bì, đẩy mạnh đăng ký nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý và cấp mã số vùng trồng. Ba là, tăng cường kết nối cung - cầu thông qua việc tổ chức các tuần lễ nông sản tại các thành phố lớn, đồng thời làm cầu nối liên kết các HTX với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu để mở rộng đường ra cho sản phẩm.

Khi chất lượng được bảo đảm, phương thức phân phối được đổi mới và thị trường không ngừng mở rộng, nông sản Thái Nguyên sẽ có thêm điều kiện khẳng định thương hiệu, nâng cao thu nhập cho người sản xuất và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.