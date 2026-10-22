'Cú hích' AI phát hiện siêu lỗ hổng đe dọa 70% trang web toàn cầu

Ảnh minh hoạ: AI

Một số website của chính phủ và doanh nghiệp trên khắp thế giới đã ngừng hoạt động trong thời gian ngắn vào ngày 21.10, sau khi trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phát hiện và khắc phục các lỗ hổng nghiêm trọng có khả năng ảnh hưởng đến 70% số website trên thế giới.

Các lỗ hổng này được phát hiện bởi các nhóm nghiên cứu tại OpenAI, Wiz - công ty an ninh mạng thuộc Google, Calif.io và các đối tác nghiên cứu khác. Những lỗi này, được gọi chung là PHP2Shell, có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã và đọc dữ liệu trong bộ nhớ, vốn có thể chứa thông tin nhạy cảm như mật khẩu.

Theo các công ty, AI đóng vai trò then chốt trong quá trình phát hiện các lỗ hổng, giúp các nhà nghiên cứu thực hiện công việc an ninh mạng trên nhiều ứng dụng chỉ trong vài giờ.

Thông tin công bố về các lỗ hổng xuất hiện trong bối cảnh những tiến bộ của AI đang làm dấy lên lo ngại, từ Washington đến Thung lũng Silicon, về khả năng công nghệ này làm gia tăng đáng kể quy mô và mức độ tinh vi của các cuộc tấn công mạng.

Theo các chuyên gia, với mô hình AI tiên tiến nhất và những công cụ phù hợp, chỉ một nhà nghiên cứu có thể hoàn thành một tuần công việc mà trước đây một đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới có thể phải mất nhiều tháng mới thực hiện được.

Các nhà nghiên cứu tại Wiz đã sử dụng Gemini 4 Argon của Google, Wiz Atlas và GPT-5.6 Sol của OpenAI trong quá trình nghiên cứu. Các lỗi này đã được phát hiện vào cuối tháng 8 nhưng chỉ được công khai vào ngày 21.10, sau khi nhóm phát triển PHP phát hành bản vá bảo mật.

PHP Foundation, tổ chức hỗ trợ phát triển ngôn ngữ lập trình PHP - vốn là nền tảng của nhiều website trên thế giới - đã thông báo phát hành các bản cập nhật bảo mật và đang kêu gọi các nhà quản trị trang web cập nhật hệ thống của họ ngay lập tức.

Theo nhà cung cấp hạ tầng web Cloudflare, các lỗ hổng này có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa, làm gián đoạn dịch vụ và lộ dữ liệu khách hàng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã yêu cầu các tổ chức đang sử dụng PHP cập nhật hệ thống hoặc tạm thời ngắt kết nối mạng nếu chưa thể thực hiện việc cập nhật.

Các nhà nghiên cứu tại Wiz cho biết sự cố này có quy mô tương đương với lỗi Heartbleed năm 2014. Đây là lỗ hổng từng ảnh hưởng đến công nghệ mã hóa được ước tính có khoảng 2/3 trang web trên thế giới sử dụng.