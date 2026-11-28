Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa và Nghi lễ Trung ương đương vi sám chủ cùng chư tôn đức Ban Kinh sư đến từ Cố đô Huế cử hành khóa lễ.

Lễ Sơ dạ cung tiến Giác linh là nghi thức đặc biệt của Phật giáo Cố đô Huế nói riêng và Phật giáo miền Trung nói chung, được thực hiện trong tang lễ của các bậc xuất gia. Đặc biệt, đối với chư vị Trưởng lão, tôn túc trưởng thượng tân viên tịch thuộc các sơn môn Tổ đình, nghi cúng Sơ dạ lại có những quy định về thể thức phần nào phức tạp và chặt chẽ hơn, nhằm thể hiện sự trọng vọng, cung kính của hàng hậu học đối với các bậc Long tượng thiền môn.

Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa và Nghi lễ Trung ương đương vi sám chủ

Theo Thiền môn Chánh độ Tăng sư Viên tịch khoa nghi, phần lễ Sơ dạ được gọi đầy đủ là "Sơ dạ cáo Giác linh nghi" thường được cử hành trước ngày thỉnh kim quan đến nơi trà-tỳ, nhập bảo tháp. Trình tự tiến hành nghi Sơ dạ được thực hiện cẩn trọng, với các phần tán hương, bạch Giác linh, tiến trà, tiến phạn thực cúng dường,…

Đặc biệt, với lễ Sơ dạ của các bậc Hòa thượng, Đại sư, phần tiến lễ cúng dường Giác linh được thực hiện theo điệu văn thài - nghi thức có sự ảnh hưởng đậm nét từ tế tự cung đình. Mỗi lần Ban Kinh sư cử điệu văn thài sẽ tương ứng với một lần hiếu đồ dâng lên Giác linh Tôn sư 1 thức phẩm vật cúng dường gồm: hương, trà, phạn thực,…

Phần nghi tiến lễ cúng dường Giác linh được thực hiện theo điệu văn thài với 3 lần dâng cúng lễ phẩm

Chia sẻ với Báo Giác Ngộ trước khi cử hành nghi lễ đặc thù này, Hòa thượng Thích Giác Đạo cho biết trong lễ Sơ dạ cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, phần văn thỉnh được cung soạn riêng biệt, nội dung ứng hợp với thân thế, hành trạng cũng như công hạnh lúc sinh tiền của ngài: "Phượng Tường ứng hiện/ Trần thị thác sanh/ Nho gia khí chất trượng phu/ Thích chủng phát túc Thượng sĩ..."

Theo chương trình tang lễ, vào chiều tối nay, lúc 18 giờ, Ban Tổ chức tang lễ cùng môn đồ pháp quyến sẽ cung thỉnh Linh mô Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đến chánh điện và Tổ đường Tổ đình Vĩnh Nghiêm để làm lễ yết Phật, triệu Tổ, sau đó, cử hành lễ thuyết Bồ-tát giới.

Lễ truy niệm, phát hành sẽ được cử hành vào lúc 6 giờ sáng mai, 29-11 (21-10-Bính Ngọ); sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng rời Tổ đình Vĩnh Nghiêm đến nơi trà-tỳ, nhập phù đồ.