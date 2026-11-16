Cú hạ cánh của Starship 'thay đổi cuộc chơi ngành vũ trụ'

Thành công ngày 14/11 là bước tiến kỹ thuật lớn cho tham vọng của SpaceX. Ảnh: Reuters.

Ngay từ khâu thiết kế và phát triển, tên lửa Starship đã đặt mục tiêu tham vọng: Khả năng thu hồi cả tầng đẩy và tên lửa tại bệ phóng. Sau khi được thu lại, chúng sẽ được lắp ghép, nạp nhiên liệu và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

Cuộc thử nghiệm thành công ngày 14/11 là bước tiến lớn trong quá trình hướng đến mục tiêu này. Giới chuyên gia kỳ vọng các tàu vũ trụ Starship có thể đưa con người lên Mặt Trăng, Sao Hỏa và những nơi xa xôi hơn trong thời gian tới.

Đối với SpaceX, thành công vừa qua cũng là tín hiệu tích cực đối với hoạt động kinh doanh của công ty. SpaceX muốn sử dụng tên lửa Starship cho nhiều mục đích khác nhau, từ phóng vệ tinh phục vụ hệ thống Internet Starlink, cũng như chuẩn bị cho khả năng xây dựng các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo trong tương lai.

Thành công của Starship sẽ giúp tăng năng lực và giảm chi phí phóng của các sản phẩm này, qua đó giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh.

“Một ngày tuyệt vời”, ông chủ SpaceX Elon Musk viết trên mạng xã hội X sau khi vụ phóng thành công.

Từ Mặt Trăng đến Starlink

Việc “bắt” được tên lửa ngay tại bệ phóng sẽ giúp tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể so với trục vớt tên lửa đã rơi xuống biển. Đây là yêu cầu cần thiết nếu SpaceX muốn đưa người lên Mặt Trăng do nhiệm vụ này sẽ yêu cầu nhiều vụ phóng liên tiếp.

Đây là nguyên nhân chính phủ Mỹ tỏ ra quan tâm tới thành bại của vụ phóng. Starship được kỳ vọng sẽ đóng vai trò phương tiện chuyên chở trong dự án Artemis của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), vốn đặt ra tham vọng đưa người lên Mặt Trăng.

Tên lửa SpaceX được lựa chọn làm phương tiện đưa các nhà du hành vũ trụ đến Mặt Trăng trong chương trình Artemis của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Mục tiêu của SpaceX là có thể phóng tàu vũ trụ với tần suất hàng giờ vào năm 2030, theo một tài liệu được công ty này đệ trình lên Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hồi cuối tháng 10,

Ngoài mục tiêu vươn lên Mặt Trăng, nguyên nhân SpaceX mong muốn có năng lực phóng tên lửa với tần suất cao như vậy nằm ở tính toán kinh tế: Đây là cấu phần quan trọng phục vụ các dự án khác trong hệ sinh thái của SpaceX.

Các vệ tinh Starlink V3 của hãng quá lớn và không thể được vận chuyển hiệu quả với tên lửa Falcon 9. Trong vụ phóng vừa qua, tên lửa Starship đã mang theo tới 26 vệ tinh loại này - tương đương với 10 vụ phóng tên lửa Falcon 9 sử dụng dòng vệ tinh V2 Mini.

Dự án Starmind thậm chí còn tham vọng hơn khi đặt mục tiêu phóng tới một triệu vệ tinh vào vũ trụ để đóng vai trò các trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo.

Thách thức kỹ thuật phía trước với SpaceX

Trong nhiều năm vừa qua, SpaceX đã thu hồi thành công tầng đáy của mẫu tên lửa Falcon 9 nhỏ hơn để tái sử dụng trong các lần phóng sau. Dù vậy, tầng đẩy trên đều không thể tái sử dụng. Khác với Falcon 9, Starship ngay từ đầu đã được thiết kế với triết lý tái sử dụng toàn bộ.

Thành công hôm 14/11 sẽ cần được đánh giá trên các thông số kỹ thuật cụ thể. Các chuyên gia của SpaceX sẽ xem xét liệu tàu vũ trụ có bị hư hại trong quá trình trở lại quỹ đạo hay không. Họ cũng cần kiểm tra động cơ, bộ phận chắn nhiệt, và đặc biệt là khắc phục các vấn đề đối với tầng đẩy,

Việc đưa được tầng trên tên lửa trở lại Trái Đất nguyên vẹn giúp các kỹ sư thu thập hàng loạt dữ liệu - ví dụ cách thức hệ thống cách nhiệt hoạt động khi tên lửa trở lại quỹ đạo hay - để cải thiện công nghệ cho các chuyến bay về sau.

Elon Musk và đội ngũ tại SpaceX sẽ còn nhiều việc phải làm để giúp Starship trở thành tàu vũ trụ có khả năng tái sử dụng hoàn toàn. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, SpaceX sẽ còn nhiều việc phải làm. Bên cạnh thu hồi tên lửa, SpaceX còn cần hoàn thiện công nghệ nạp nhiên liệu giữa hai tàu Starship trên vũ trụ.

Đây là yếu tố thiết yếu giúp các tên lửa Starship vượt qua quỹ đạo Trái Đất tầm thấp để vươn tới Mặt Trăng, Sao Hỏa và những nơi xa hơn do tên lửa Starship không thể rời Trái Đất nếu mang theo lượng nhiên liệu nặng nề.

Theo kế hoạch của NASA, một số tên lửa Starship sẽ đóng vai trò “xe tiếp dầu”, đưa nhiên liệu tới một kho chứa trên quỹ đạo. Sau khi kho chứa đã đầy, một tên lửa khác có thể kết nối vào kho chứa, nạp nhiên liệu và hướng đến Mặt Trăng.

“Qua thời gian, ngày càng có nhiều người tin tưởng... Thêm một bước để tiến gần hơn đến...”, ông Jared Isaacman, Giám đốc NASA, viết trên mạng xã hội kèm theo biểu tượng Mặt Trăng và lá cờ Mỹ trong thông điệp chúc mừng gửi đến SpaceX.

Khoảnh khắc tháp phóng đón tàu Starship giữa không trung Đám đông reo hò khi tàu Starship trở về Texas (Mỹ) sau chuyến bay quỹ đạo dài nhất từ trước đến nay, lần đầu được hai cánh tay cơ khí trên tháp phóng đón thành công.