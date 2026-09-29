Cú giật tóc giữa phố và những trò đùa nguy hiểm có thể trả giá bằng tai nạn

Một cú giật tóc, một cái tạt đầu hay vài giây lạng lách có thể chỉ được những học sinh xem như trò nghịch ngợm. Nhưng trên đường phố, những hành động ấy có thể khiến một người mất lái và kéo theo nguy hiểm cho nhiều người khác.

Giật tóc nữ sinh giữa phố

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh ngồi sau xe máy bất ngờ túm tóc, kéo nữ sinh đi xe phía trước ngã xuống đường ở Bắc Ninh gây chú ý trên mạng xã hội.

Video: Phẫn nộ nữ sinh ngồi sau xe máy kéo ngã người đi đường rồi phóng xe bỏ chạy.

Theo hình ảnh được chia sẻ, nhóm học sinh di chuyển trên tuyến ĐT295, đoạn qua khu vực phường Yên Phong (Bắc Ninh). Khi hai xe chạy gần nhau, nữ sinh ngồi sau xe máy vươn tay kéo tóc bạn khiến cả người và xe của nữ sinh phía trước đổ xuống đường. Nhóm đi xe sau đó tiếp tục rời đi.

Ngày 28/9, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Tiến Đính, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Phong số 1 (phường Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), xác nhận các học sinh xuất hiện trong video đều là học sinh của trường.

Theo ông Đính, nhà trường đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh vụ việc.

Đang đi cùng nhau trên đường, nữ sinh ngồi sau xe máy bất ngờ đưa tay túm tóc kéo nữ sinh điều khiển xe phía trước. (Ảnh cắt từ clip).

Điều đáng nói là hành vi này không xảy ra trong một cuộc xô xát. Nó bắt đầu bằng một hành động được xem như “trêu bạn”. Nhưng khi trò đùa diễn ra giữa dòng phương tiện, ranh giới giữa nghịch ngợm và nguy hiểm trở nên rất mong manh.

Xe điện tạt đầu xe tải

Nhìn lại những vụ việc được ghi nhận thời gian qua, có thể thấy những hành vi nguy hiểm của học sinh trên đường xuất hiện dưới nhiều hình thức.

Đầu tháng 9 vừa qua, Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM từng lập hồ sơ quản lý, phối hợp gia đình và nhà trường giáo dục 4 thiếu niên sau khi nhóm này bị phát hiện chạy xe đạp điện lạng lách, đánh võng, tạt đầu xe tải. Theo cơ quan công an, các em khai đã bị té 2 lần trong quá trình chạy xe.

Công an xử lý nhóm thanh thiếu niên đi xe đạp điện lạng lách, đánh võng ở xã Xuân Thới Sơn. Ảnh: Công an xã Xuân Thới Sơn

Tháng 3, Công an xã Hưng Đạo, Hà Nội đã triệu tập hai thiếu niên liên quan vụ lạng lách, đánh võng, tạt đầu rồi gây tai nạn cho một phụ nữ. Vụ việc cũng được phát hiện từ clip lan truyền trên mạng xã hội.

Cơ quan công an làm việc với phụ huynh và 2 học sinh vi phạm.

Những câu chuyện trên khác nhau về địa điểm và cách thức, nhưng đều có một điểm chung: người thực hiện có thể chỉ nghĩ mình đang đùa, trong khi môi trường xung quanh không cho phép sai sót.

Đường phố không phải sân chơi

Trong sân trường, một cú trêu chọc có thể kết thúc bằng tiếng cười hoặc một cuộc cãi vã. Thế nhưng, trên đường, cùng hành động đó có thể tạo ra một tình huống hoàn toàn khác.

Người điều khiển phương tiện cần giữ thăng bằng, quan sát và phản ứng liên tục trước các phương tiện xung quanh. Một tác động bất ngờ từ người đi cùng, một cú tạt đầu hay hành động khiến xe đổi hướng đều có thể làm mất kiểm soát.

Đáng lưu ý, nhiều vụ việc được phát hiện không phải từ một vụ tai nạn ngay lập tức, mà từ những video được đăng tải trên mạng xã hội.

Tháng 6/2026, Báo Điện tử VTC News từng phản ánh trường hợp nhóm thiếu niên tại Huế tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và “bốc đầu” trên quốc lộ. Cơ quan công an sau đó đã khởi tố vụ án liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cũng trong năm nay, lực lượng chức năng nhiều lần phát hiện tình trạng xe điện dành cho học sinh bị độ, chế nhằm tăng tốc độ, thay đổi công suất thiết kế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Từ những vụ việc này, câu chuyện không còn đơn thuần là “một nhóm học sinh nghịch dại”.

Hình ảnh nữ sinh chạy xe máy điện “độ chế” rồi tự đăng lên mạng xã hội (Ảnh cắt từ video clip).

Không chỉ xử lý vi phạm

Điều đáng bàn hơn là nhiều hành vi nguy hiểm xuất phát từ những việc rất nhỏ: muốn trêu bạn, muốn thể hiện với bạn bè, muốn thử cảm giác mạnh hoặc đơn giản là không hình dung hết hậu quả.

Đầu năm học, CSGT Hà Nội phải tăng cường kiểm tra những lỗi liên quan trực tiếp đến học sinh như chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều và tự ý thay đổi kết cấu xe điện.

Những con số xử phạt hay những video vi phạm có thể giúp phát hiện và ngăn chặn một số trường hợp. Nhưng nếu chỉ chờ đến khi hành vi được ghi lại rồi xử lý thì vẫn là cách tiếp cận ở phần “ngọn”.

Điều cần thiết hơn là để học sinh hiểu một cách cụ thể rằng nguy hiểm không chỉ nằm ở việc chạy nhanh hay vượt đèn đỏ.

Một cú kéo tóc bạn khi đang đi xe, một lần tạt đầu, dàn hàng hay đùa nghịch trên đường đều có thể làm thay đổi hướng di chuyển của phương tiện trong tích tắc.

Thời gian tới, ngoài kiểm soát và xử lý vi phạm liên quan đến học sinh, CSGT Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn bộ học sinh tại các nhà trường những kiến thức, kỹ năng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, với học sinh tiểu học, nội dung tập trung vào những kỹ năng gần gũi như đi bộ an toàn, qua đường đúng quy định, đội mũ bảo hiểm và ngồi trên xe cùng người lớn an toàn.

Đối với học sinh từ cấp hai trở lên, cảnh sát đi sâu vào quy định về độ tuổi, điều kiện sử dụng phương tiện, kỹ năng điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe máy điện và nhận diện những hành vi dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Đặc biệt, nội dung hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy, xe máy điện an toàn được các đơn vị chú trọng. Học sinh được trang bị kiến thức về kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, tư thế điều khiển xe, quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách, chuyển hướng, dừng đỗ và chấp hành biển báo.

Với học sinh, đó có thể là một trò đùa vài giây, nhưng với người đi đường, đó có thể là vài giây phải trả giá bằng một cú phanh gấp, một vụ va chạm hoặc những hậu quả không thể lường trước.

Đường phố không có chỗ cho những trò đùa như vậy. Và bài học về an toàn giao thông, vì thế, không nên chỉ bắt đầu sau mỗi vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội.