Cú đúp của Mbappe giúp Real Madrid đè bẹp Sevilla

Guler có siêu phẩm giúp Real mở tỷ số trận đấu. Ảnh: EPA.

Bước vào trận cầu tại Santiago Bernabeu, đội bóng hoàng gia chịu tổn thất nghiêm trọng khi Vinicius Junior vắng mặt do án phạt treo giò 4 trận. Tình thế khó khăn buộc HLV Jose Mourinho phải trao cơ hội cho hai viên ngọc trẻ Endrick và Yan Diomande sát cánh cùng Kylian Mbappe trên hàng công. Về phía Sevilla, chuỗi phong độ sân khách bất bại từ đầu mùa tiếp thêm cho thầy trò Luis Garcia sự tự tin rất lớn để tạo nên bất ngờ tại thánh địa Bernabeu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện xứ Andalusia đã gửi lời cảnh báo đanh thép với pha đánh đầu cận thành nguy hiểm của Robbie Ure cùng cú dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc của Ruben Vargas. Đội chủ nhà nhanh chóng xốc lại đội hình, siết chặt cự ly khu trung tuyến và từng bước gia tăng áp lực nghẹt thở về phía khung thành đối phương.

Sau những pha hãm thành liên tiếp không thành công, bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở phút 30 từ một khoảnh khắc thiên tài của Arda Guler. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ nhận đường nhả bóng chuẩn xác từ Diomande rồi tung cú cứa lòng chân trái tuyệt mỹ, đưa bóng lượn vào góc chữ A trong sự bất lực của thủ môn Odysseas Vlachodimos. Bàn mở tỷ số đẳng cấp thổi bùng cầu trường Bernabeu và mở toang thế trận cho Kền kền trắng.

Chưa kịp hoàn hồn sau đòn trừng phạt, hàng phòng ngự Sevilla tiếp tục sụp đổ chỉ 7 phút sau đó trước pha phối hợp đỉnh cao giữa các ngôi sao áo trắng. Jude Bellingham xử lý bóng tinh tế bằng cú giật gót điệu nghệ, đặt Mbappe vào vị trí trống trải để tiền đạo người Pháp dễ dàng lừa qua Vlachodimos rồi đệm bóng nhân đôi cách biệt.

Mbappe toả sáng với cú đúp vào lưới Sevilla. Ảnh: EPA.

Sang hiệp hai, Los Blancos không hề có dấu hiệu giảm nhịp độ tấn công mà liên tục vây hãm khung thành đối thủ bằng lối đá pressing giàu tốc độ. Phút 63, Mbappe bị Andres Castrin đốn ngã vụng về trong vòng cấm sau pha chọc khe sắc lẹm từ Diomande, buộc trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11 mét. Trên chấm phạt đền, chân sút mang áo số 10 thể hiện sự ngạo nghễ bằng một pha bấm bóng Panenka lạnh lùng đánh lừa thủ môn đội khách, nâng tỷ số lên 3-0.

Sevilla thắp lên tia hy vọng mong manh ở phút 80 khi cầu thủ vào sân thay người Manu Bueno tận dụng tình huống lúng túng của hàng thủ chủ nhà để tung cú sút chân trái rút ngắn cách biệt. Bàn thắng danh dự ấy khiến nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao trào trong sự hồi hộp của người hâm mộ thủ đô Madrid.

Tuy nhiên, khát khao lội ngược dòng của Sevilla nhanh chóng tan thành mây khói chỉ sau đó vỏn vẹn hai phút. Tiền vệ Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền xuyên tuyến chuẩn xác, tạo điều kiện cho Diomande băng xuống dũng mãnh bên hành lang cánh trái. Sao mai 19 tuổi tự tin dẫn bóng vào trung lộ rồi nã đại bác sấm sét găm thẳng vào góc cao, ấn định thắng lợi 4-1 cho Real, qua đó chấm dứt hoàn toàn mọi hy vọng có điểm của các vị khách.

Màn trình diễn chói sáng này đưa Diomande đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ dưới 20 tuổi đầu tiên vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu La Liga cho Los Blancos ở thế kỷ 21. Ba điểm trọn vẹn giúp thầy trò Jose Mourinho vững vàng ở vị trí thứ ba và phả hơi nóng trực tiếp vào cuộc đua vô địch cùng Barcelona.

Kết quả chung cuộc: Real Madrid 4-1 Sevilla

Cầu thủ ghi bàn:

Real Madrid: Arda Güler (30'), Kylian Mbappé (37', 63'), Yan Diomande (82')

Sevilla: Manu Bueno (80')

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.