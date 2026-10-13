Cú đúp của Azmoun giúp Shabab Al Ahli Dubai hạ Al-Ittihad FC, vươn lên hạng 6

📊 Xem thống kê chi tiết trận Al-Ittihad FC 1-2 Shabab Al Ahli Dubai: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Al-Ittihad FC1 - 2Shabab Al Ahli DubaiKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Ittihad FC tiếp đón Shabab Al Ahli Dubai.

7'Sardar Azmoun mở tỷ số từ sớm cho Shabab Al Ahli Dubai

Bất ngờ xảy ra ngay ở phút 7 khi Sardar Azmoun chớp thời cơ lập công, đưa Shabab Al Ahli Dubai vươn lên dẫn trước 0-1. Dù Al-Ittihad FC kiểm soát bóng áp đảo ngay từ đầu trận, đội khách mới là những người tận dụng cơ hội tốt hơn để tạo lợi thế sớm trên sân Alinma Stadium.

12'Al-Ittihad áp đảo kiểm soát bóng tìm bàn gỡ

Sau khi sớm bị dẫn trước, Al-Ittihad FC dồn toàn lực ép sân và áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng lên tới 86% - 14% cùng 2 - 0 phạt góc. Dẫu vậy, đội khách Shabab Al Ahli Dubai vẫn đang phòng ngự tập trung để bảo toàn tỷ số 0-1 khi mỗi bên mới chỉ có 1 - 1 pha dứt điểm.

16'Shabab Al Ahli Dubai thay người từ sớm

Phút 16, đội khách Shabab Al Ahli Dubai có sự điều chỉnh nhân sự từ rất sớm khi Reza Ghandipour được tung vào sân để thế chỗ Guilherme da Silva Goncalves. Dù đang dẫn trước 0-2 ngay trên sân khách, ban huấn luyện đội bóng vẫn chủ động làm mới đội hình để duy trì lợi thế.

16'Sardar Azmoun nhân đôi cách biệt cho Shabab Al Ahli Dubai

Phút 16, Sardar Azmoun ghi bàn nâng tỷ số lên 0-2 cho Shabab Al Ahli Dubai ngay trên sân của Al-Ittihad FC. Dù kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, đội khách đang thể hiện sự hiệu quả tuyệt đối để tạo lợi thế lớn từ rất sớm.

24'Al-Ittihad FC cầm bóng áp đảo nhưng bị dẫn sâu

Dù để Shabab Al Ahli Dubai dẫn trước 0-2 tới phút 24, Al-Ittihad FC vẫn đang làm chủ hoàn toàn thế trận với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 77% - 23%. Đội chủ nhà miệt mài gia tăng sức ép và vượt trội về số pha dứt điểm (6 - 4), song sự hiệu quả lại thuộc về đội khách khi thủ môn của họ đã có tới 0 - 3 lần cứu thua xuất sắc để bảo toàn cách biệt.

36'Al-Ittihad FC nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 36, dù bị dẫn 0-2, Al-Ittihad FC vẫn đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu với thời lượng cầm bóng lên tới 68% - 32%. Đội chủ nhà miệt mài gia tăng sức ép với tỷ lệ dứt điểm 7 - 5 cùng 3 quả phạt góc, tuy nhiên sự hiệu quả vẫn thuộc về phía Shabab Al Ahli Dubai khi thủ thành của họ đã có tới 4 lần cứu thua xuất sắc.

45'Al-Ittihad FC điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Al-Ittihad FC quyết định có sự thay đổi người khi Mukhtar Ali được tung vào sân thế chỗ Dion Lopy. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 ngay trên sân Alinma Stadium, sự xuất hiện của Mukhtar Ali được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà cải thiện tuyến giữa trước giờ nghỉ.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Al-Ittihad FC nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 48, Al-Ittihad FC chủ động gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm giữ tới 64% - 36% thời lượng cầm bóng và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 10 - 8. Dẫu vậy, Shabab Al Ahli Dubai vẫn giữ vững lợi thế dẫn 0-2 nhờ sự tập trung của hàng thủ, thể hiện qua tỷ lệ cứu thua 1 - 4 vượt trội của thủ thành đội khách.

59'Shabab Al Ahli Dubai điều chỉnh nhân sự

Phút 59, Shabab Al Ahli Dubai tiến hành thay đổi đội hình khi rút Jahnoah Markelo ra nghỉ để nhường chỗ cho Mateus Henrique Alves Silva. Với lợi thế dẫn trước 0-2 ngay trên sân khách, sự điều chỉnh này có thể nhằm bổ sung năng lượng tuyến trên để duy trì thế trận an toàn.

59'Shabab Al Ahli Dubai làm mới hàng công

Phút 59, Shabab Al Ahli Dubai tiến hành thay đổi nhân sự khi Kauan Santos Silva rời sân nhường chỗ cho Rikelme Hernandes Amorim Rocha. Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2 ngay trên sân khách, đội bóng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất chủ động đưa nhân tố mới vào sân nhằm duy trì sự tươi mới trong lối chơi.

60'Al-Ittihad gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 60, Al-Ittihad FC nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 66% - 34%. Dù đội chủ nhà vượt trội về số pha dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 6 - 3), hàng thủ Shabab Al Ahli Dubai cùng sự xuất sắc của thủ môn với 1 - 6 lần cứu thua vẫn giúp họ bảo toàn cách biệt 0-2.

63'Al-Ittihad FC tăng cường nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ

Phút 63, Al-Ittihad FC có sự thay đổi người khi Muath Faquihi được tung vào sân để thế chỗ Ahmed Al Julaydan. Đang bị dẫn 0-2 ngay trên sân nhà, đội bóng buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tạo nên đột biến trong phần còn lại của trận đấu.

63'Al-Ittihad FC tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 63, Al-Ittihad FC có sự thay đổi nhân sự khi Marwan Al-Sahafi được tung vào sân thế chỗ Faris Abdi. Đang bị dẫn trước 0-2 dù kiểm soát bóng tới 65%, đội chủ nhà buộc phải làm mới phương án tấn công nhằm hy vọng xoay chuyển cục diện.

66'Richard Ríos Montoya rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Al-Ittihad FC

Phút 66, đón đường chuyền từ Marwan Al-Sahafi, Richard Ríos Montoya dứt điểm chuẩn xác mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Al-Ittihad FC. Bàn thắng quan trọng giúp đại diện Saudi Arabia thắp lại hy vọng giành điểm sau quãng thời gian dồn ép đối thủ áp đảo.

70'Al-Ittihad FC tăng cường tuyến giữa với Aouar

Phút 70, Al-Ittihad FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Houssem Aouar được tung vào sân thế chỗ Georginio Wijnaldum. Sau khi vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-2, đội chủ nhà tiếp tục làm mới tuyến giữa nhằm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ.

71'Shabab Al Ahli Dubai làm mới đội hình

Phút 71, Shabab Al Ahli Dubai tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Jorge Fernandes được tung vào sân thay cho Igor Gomes. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-2 trong bối cảnh Al-Ittihad FC gia tăng sức ép sau bàn rút ngắn cách biệt.

71'Shabab Al Ahli Dubai làm mới tuyến giữa

Phút 71, Shabab Al Ahli Dubai thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Elian Mateo Irala được tung vào sân thay thế cho Breno Cascardo Lemos. Nước đi này có thể nhằm gia cố tuyến giữa và bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-2 khi sức ép từ Al-Ittihad FC ngày càng lớn.

72'Al-Ittihad FC dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 72, Al-Ittihad FC đang gia tăng sức ép nghẹt thở nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi nắm giữ tới 67% - 33% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà đã tung ra tới 18 - 8 pha dứt điểm (trúng đích 7 - 3), nhưng hàng thủ kiên cường cùng 6 pha cứu thua của Shabab Al Ahli Dubai vẫn đang bảo toàn tỷ số 1-2.

84'Al-Ittihad FC dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 84, Al-Ittihad FC vẫn đang miệt mài đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi kiểm soát bóng tới 67% - 33% và áp đảo về số lần dứt điểm (19 - 8). Dẫu vậy, Shabab Al Ahli Dubai vẫn đứng vững để bảo toàn lợi thế dẫn 1-2 nhờ phong độ ấn tượng của hàng thủ với 6 pha cứu thua.

88'Thẻ vàng cho Richard Ríos Montoya vì lỗi phản ứng

Phút 88, tiền vệ Richard Ríos Montoya bên phía Al-Ittihad FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Áp lực tâm lý đè nặng lên đội chủ nhà khi thời gian thi đấu chính thức sắp cạn và họ vẫn đang bị đối thủ dẫn 1-2.

90+2'Al-Ittihad FC tăng cường hàng công ở phút bù giờ

Phút 90+2', Al-Ittihad FC quyết định tung Saleh Al-Shehri vào sân để thay thế Steven Bergwijn. Đội chủ nhà dốc toàn lực cho những đợt lên bóng cuối cùng nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi vẫn đang bị dẫn 1-2.

KTKết thúc: Al-Ittihad FC 1-2 Shabab Al Ahli Dubai

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:13 14/10/2026

Al-Ittihad FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Họ hiện đứng hạng 11 với 1 điểm, kém Shabab Al Ahli Dubai (hạng 6, 3 điểm) đúng 2 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 14/10/2026 trên sân Alinma Stadium, nên kết quả có thể thay đổi đáng kể vị trí của cả hai đội trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách nhỏ, cơ hội bứt lên rõ rệt

Bảng xếp hạng cho thấy khoảng cách giữa hai đội không lớn. Shabab Al Ahli Dubai đang có 3 điểm ở vị trí thứ 6, còn Al-Ittihad FC có 1 điểm ở vị trí thứ 11. Chênh lệch 2 điểm đồng nghĩa với việc một trận thắng có thể thu hẹp hoặc xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách này.

Vì thế, đây là trận đấu mà đội chủ nhà có động lực rõ ràng để đòi lại điểm số. Với Shabab Al Ahli Dubai, giữ vững vị trí trong nhóm đầu cũng là mục tiêu đáng kể.

Phong độ: Al-Ittihad FC thăng hoa rồi chững lại

Trong 5 trận gần nhất, Al-Ittihad FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ thắng 3 trận liên tiếp trước khi hòa một trận, sau đó nếm thất bại ở trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng có khả năng giành chiến thắng liên tục, nhưng đang cần tìm lại sự ổn định sau trận thua vừa qua.

Ngược lại, Shabab Al Ahli Dubai giữ được sự bền bỉ. Họ thắng 2 trận, hòa 3 trận và không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách ghi nhận 2 chiến thắng ở trận gần nhất và trận thứ tư tính ngược, xen giữa là chuỗi hòa, nên hiếm khi để đối thủ cầm chắc phần thắng.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Hai đội mới gặp nhau một lần gần đây, và Shabab Al Ahli Dubai là bên giành chiến thắng. Al-Ittihad FC chưa thắng hay hòa trong lần chạm trán đó. Con số này quá ít để rút ra xu hướng, nhưng nó mang lại thêm động lực cho đội chủ nhà trong lần gặp lại này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sự khác biệt về phong độ sẽ định hình cách tiếp cận của hai đội. Al-Ittihad FC cần tận dụng đà thắng ba trận liên tiếp trước đó để lấy lại sự tự tin sau trận thua gần nhất. Shabab Al Ahli Dubai có lợi thế ở khả năng giữ vững kết quả, và chuỗi 5 trận bất bại cho thấy họ khó bị đánh bại.

Nếu đội chủ nhà tận dụng được tinh thần bám đuổi, trận đấu có thể diễn ra sôi nổi. Ngược lại, nếu đội khách tiếp tục duy trì sự chắc chắn, bài toán giành điểm của Al-Ittihad FC sẽ không dễ dàng.

Nhận định

Có thể thấy đây là cuộc đối đầu giữa hai hướng đi khác nhau: một Al-Ittihad FC giàu cảm hứng nhưng vừa chững lại, và một Shabab Al Ahli Dubai bền bỉ, chưa thua trong 5 trận gần nhất. Với khoảng cách chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng, đội chủ nhà có lý do để đặt mục tiêu bám sát nhóm đầu, trong khi đội khách có cơ sở để tự tin giữ vững vị trí hiện tại.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)