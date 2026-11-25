Theo hãng thông tấn Press Trust of India (PTI), Baljinder Singh, một tài xế xe tải kiêm nông dân quy mô nhỏ ở bang Punjab, đã giành giải nhất trị giá 12 crore rupee (khoảng 33,4 tỷ đồng) trong chương trình xổ số Punjab State Dear Diwali Bumper sau hơn 15 năm kiên trì mua vé số vào các dịp lễ hội.

Singh sống tại làng Hamyunpur, thuộc khu vực Dera Bassi, Mohali. Người đàn ông có hai con cho biết giấc mơ trúng xổ số mà ông ấp ủ từ lâu cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Đáng chú ý, Singh giữ kín thói quen mua vé số vào những dịp lễ hội với các thành viên trong gia đình.

"Tôi đã mua vé số vào các dịp lễ hội kể từ năm 2010. Tôi luôn hy vọng một ngày nào đó, đấng tối cao sẽ lắng nghe lời cầu nguyện và giúp tôi trúng số", Singh chia sẻ với các phóng viên, theo PTI.

Ông Baljinder Singh (đứng giữa), người trúng xổ số, được mọi người chúc mừng và vinh danh.

Người đàn ông cho biết ông biết tin mình trúng thưởng vào tối thứ Hai và bày tỏ lòng biết ơn trước vận may bất ngờ.

Singh đã mua tấm vé xổ số Diwali Bumper với giá 500 rupee tại một cửa hàng bán vé số ở Zirakpur, Mohali. Đến thứ Ba, ông tới văn phòng xổ số để hoàn tất các thủ tục nhận thưởng.

Khi được hỏi dự định sử dụng số tiền trúng thưởng như thế nào, Singh cho biết ông sẽ dành một khoản đáng kể để đầu tư cho việc học hành của hai người con.

Tin vui nhanh chóng lan truyền khắp ngôi làng. Nhiều người dân đã đến nhà Singh chúc mừng gia đình, đồng thời chia sẻ niềm vui bằng cách phát bánh kẹo.

Theo PTI, Sở Xổ số bang Punjab tổ chức kỳ quay thưởng chương trình Punjab State Dear Diwali Bumper 2026 vào ngày 16/11. Sau 15 năm chờ đợi, Singh đã giành được giải thưởng cao nhất trị giá 12 crore rupee.