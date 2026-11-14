Cứ đến cuối tháng lại cạn tiền: Có thể ngân sách gia đình đang mắc 4 vấn đề này

Không ít người vừa nhận lương chưa được bao lâu, tài khoản đã vơi đi đáng kể. Tiền nhà, học phí, thực phẩm, điện nước cùng hàng loạt khoản thanh toán khiến số dư giảm nhanh hơn dự tính.

Đáng chú ý, những khoản chi nhỏ như đặt đồ ăn, mua sắm trực tuyến hay đi chơi cuối tuần có thể cộng dồn thành số tiền đáng kể. Thay vì chỉ nhìn số dư tài khoản, gia đình nên thực hiện 4 phép kiểm tra dưới đây để đánh giá tình hình tài chính.

Kiểm tra tỷ lệ thu nhập dành cho các khoản cố định

Trước tiên, hãy cộng những khoản gia đình phải thanh toán mỗi tháng như tiền thuê nhà, trả góp, học phí, bảo hiểm, điện nước, internet và chi phí sinh hoạt cơ bản. Sau đó, so sánh tổng số tiền này với thu nhập thực nhận.

Ví dụ, một gia đình có thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng nhưng phải dành 21 triệu đồng cho các khoản cố định. Như vậy, 70% thu nhập đã được sử dụng trước khi tính đến mua sắm, giải trí và tiết kiệm.

Khi phần ngân sách còn lại quá ít, gia đình sẽ khó ứng phó với những chi phí phát sinh. Hãy xem xét các khoản có thể điều chỉnh như gói dịch vụ không còn cần thiết, hợp đồng đăng ký định kỳ hoặc những khoản trả góp đang tạo áp lực lớn.

Kiểm tra những khoản chi nhỏ lặp lại

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người khó tiết kiệm là không nhận ra các khoản tiền nhỏ đang cộng dồn. Đồ uống mua bên ngoài, phí giao hàng, đặt đồ ăn hay mua sắm vì khuyến mại đều có thể khiến ngân sách hao hụt đáng kể.

Hãy kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng, ví điện tử và ứng dụng mua sắm trong 30 ngày gần nhất. Đánh dấu những khoản chi lặp lại và cân nhắc xem chúng có thực sự cần thiết hay không.

Với những món đồ không cấp thiết, có thể áp dụng quy tắc chờ 24 giờ trước khi quyết định mua. Gia đình cũng nên đặt hạn mức riêng cho mua sắm và giải trí để tránh sử dụng tiền dành cho các nhu cầu quan trọng.

Kiểm tra khả năng ứng phó khi thu nhập bị gián đoạn

Một gia đình có thể chi tiêu vừa vặn với thu nhập hiện tại nhưng chưa chắc đã có nền tảng tài chính an toàn. Hãy thử đặt câu hỏi: Nếu một thành viên mất việc hoặc gia đình phát sinh khoản chi lớn, mọi người có thể duy trì sinh hoạt trong bao lâu mà không phải vay mượn?

Để trả lời, cần tính số tiền dự phòng hiện có và chi phí thiết yếu mỗi tháng.

Chẳng hạn, nếu gia đình cần 15 triệu đồng để duy trì những nhu cầu cơ bản và đang có 30 triệu đồng dự phòng, khoản tiền này tương đương hai tháng sinh hoạt.

Thông thường, quỹ dự phòng nên hướng tới mức tương đương 3-6 tháng chi phí thiết yếu. Gia đình có thu nhập không ổn định hoặc nhiều người phụ thuộc có thể cân nhắc mức cao hơn. Khoản tiền này nên được giữ riêng, an toàn và dễ tiếp cận khi cần.

Kiểm tra số tiền thực sự tích lũy được

Chuyển tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương là cách tạo kỷ luật tốt. Tuy nhiên, cần kiểm tra xem khoản tiền đó có thực sự được giữ lại đến cuối tháng hay không.

Nếu thường xuyên phải rút tiền tiết kiệm để thanh toán hóa đơn hoặc bù đắp chi phí sinh hoạt, ngân sách hiện tại có thể chưa phù hợp.

Ví dụ, gia đình đặt mục tiêu tiết kiệm 5 triệu đồng mỗi tháng nhưng cuối tháng phải rút lại 2 triệu đồng để chi tiêu. Như vậy, số tiền tích lũy thực tế chỉ còn 3 triệu đồng.

Việc đối chiếu thu nhập với toàn bộ khoản chi giúp gia đình nhìn rõ khả năng tiết kiệm thực tế, từ đó điều chỉnh mục tiêu thay vì đặt ra con số quá cao rồi liên tục phải phá vỡ kế hoạch.

Quản lý tài chính gia đình không có nghĩa là phải kiểm soát từng đồng tiền hay từ bỏ mọi sở thích cá nhân. Một kế hoạch tốt cần đủ linh hoạt để đáp ứng nhu cầu hiện tại, đồng thời dành được một phần ngân sách cho tương lai.

Mỗi tháng, gia đình có thể dành 15-20 phút kiểm tra các khoản chi cố định, chi phí phát sinh, quỹ dự phòng và số tiền tích lũy thực tế. Nếu ngân sách mất cân đối, nên ưu tiên điều chỉnh những khoản ít cần thiết trước khi cắt giảm các nhu cầu cơ bản.

Điều quan trọng không phải tháng nào cũng tiết kiệm được thật nhiều, mà là hiểu rõ tiền đang được sử dụng vào đâu và duy trì thói quen chi tiêu có kế hoạch.