Cú đặt cược 150 triệu USD vào 'ván bài' Made in Vietnam của Pandora sắp ngã ngũ

Phối cảnh nhà máy chế tác nữ trang của Pandora tại Khu công nghiệp VSIP III, Bình Dương

Đầu tháng 10/2026, hãng sức lớn nhất thế giới Pandora dự kiến khánh thành nhà máy Pandora Production Vietnam tại Khu công nghiệp VSIP III, đồng thời ra mắt bộ sưu tập đầu tiên được sản xuất, chế tác hoàn toàn tại Việt Nam.

Nếu nhìn đơn thuần ở quy mô đầu tư, đây là một dự án FDI đáng chú ý với vốn đầu tư hơn 150 triệu USD, diện tích khu đất khoảng 7,5 ha, tổng diện tích xây dựng hơn 50.000 m2 và công suất thiết kế lên tới 60 triệu món trang sức mỗi năm. Khi vận hành đầy đủ, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 7.000 thợ thủ công.

Nhưng ý nghĩa lớn hơn nằm ở chỗ đây là cơ sở sản xuất đầu tiên của Pandora bên ngoài Thái Lan.

Việc bổ sung Việt Nam vì thế không chỉ nhằm tăng sản lượng, mà còn là điểm then chốt để thay đổi cấu trúc chuỗi cung ứng của một thương hiệu đã có mặt tại hơn 100 quốc gia.

TỪ CỬA HÀNG NHỎ ĐẾN ĐẾ CHẾ TRANG SỨC TOÀN CẦU

Pandora bắt đầu từ năm 1982, khi thợ kim hoàn người Đan Mạch Per Enevoldsen và vợ là Winnie Liljeborg mở một cửa hàng nhỏ tại Copenhagen. Công ty khi đó mang tên Populair Smykker, có thể hiểu là “trang sức phổ thông”.

Ngay từ những năm đầu, hai vợ chồng thường xuyên tới Thái Lan để tìm kiếm trang sức nhập khẩu về Đan Mạch. Khi nhu cầu tăng lên, hoạt động kinh doanh dần chuyển từ bán lẻ sang bán buôn. Đến năm 1989, Pandora bắt đầu sản xuất trang sức tại Thái Lan.

Mối quan hệ này sau đó trở thành một phần rất quan trọng trong lịch sử phát triển của Pandora.

Điểm đặc biệt của chiếc vòng pandora là khi mua một chiếc vòng trơn về, người dùng có thể kết hợp các hạt charm khác nhau theo sở thích, theo phong cách thời trang, cá tính riêng biệt

Năm 2000, Pandora đưa ra thị trường Đan Mạch mẫu vòng tay charm và sau đó sản phẩm sau này trở thành biểu tượng của thương hiệu. Sự đón nhận nhanh chóng của thị trường giúp Pandora chuyển từ một thương hiệu trang sức có nguồn gốc Scandinavia thành doanh nghiệp toàn cầu, trong đó năng lực sản xuất tại Thái Lan đóng vai trò nền tảng.

Năm 2005, Pandora mở cơ sở sản xuất quy mô lớn đầu tiên thuộc sở hữu của mình tại Gemopolis, Thái Lan. Năm 2008, cơ sở thứ hai được đưa vào hoạt động; đến năm 2010, Pandora tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất tại Thái Lan và niêm yết trên sàn Nasdaq Copenhagen.

Năm 2016, Pandora mở thêm cơ sở tại Lamphun, miền Bắc Thái Lan. Đến năm 2018, hãng đưa vào hoạt động một cơ sở đạt chuẩn LEED Gold tại Gemopolis.

Như vậy, Thái Lan không chỉ là nơi Pandora tìm nguồn hàng trong những ngày đầu. Đây dần trở thành “cứ điểm” sản xuất của thương hiệu trên toàn cầu.

Theo Pandora, hiện hãng có khoảng 12.000 thợ thủ công tại các cơ sở ở Thái Lan. Mỗi sản phẩm được hoàn thiện thủ công, kết hợp kỹ thuật chế tác truyền thống với công nghệ sản xuất hiện đại. Mô hình tích hợp dọc của Pandora cho phép hãng kiểm soát từ thiết kế, chế tác đến phân phối sản phẩm.

Quy mô của doanh nghiệp hiện nay cũng khác rất xa cửa hàng nhỏ tại Copenhagen năm 1982. Pandora có hơn 7.000 điểm bán tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên sáu châu lục.

Theo số liệu hãng công bố, năm 2023 Pandora bán 107 triệu món trang sức; dữ liệu hiện tại của hãng cho thấy con số đã lên tới khoảng 112 triệu món, tương đương khoảng ba sản phẩm mỗi giây.

ĐẶT CƯỢC HƠN 150 TRIỆU USD VÀO VIỆT NAM

Pandora công bố kế hoạch xây dựng cơ sở chế tác tại Việt Nam vào cuối năm 2022. Khi đó, khoản đầu tư dự kiến là 100 triệu USD, công suất 60 triệu sản phẩm mỗi năm và tạo hơn 6.000 việc làm.

Điểm đáng chú ý nhất trong thông báo khi ấy lại không phải con số vốn.

Pandora nói rõ việc mở cơ sở tại Việt Nam sẽ giúp đa dạng hóa dấu chân sản xuất và tăng khả năng chống chịu trước các gián đoạn nguồn cung. Đây là một thay đổi đáng kể đối với doanh nghiệp vốn có hệ thống chế tác tập trung ở Thái Lan trong nhiều thập kỷ.

Tập đoàn Pandora thực hiện nghi thức khởi công dự án tại Việt Nam

Đến lễ động thổ tháng 5/2024, mức đầu tư cho nhà máy Việt Nam được công bố ở mức hơn 150 triệu USD. Cơ sở tại VSIP III được thiết kế với công suất tối đa 60 triệu sản phẩm mỗi năm, nâng năng lực chế tác của Pandora khoảng 50%.

Pandora cho biết trước khi lựa chọn Việt Nam, hãng đã khảo sát nhiều quốc gia và đánh giá các tiêu chí liên quan đến nguồn nhân lực, văn hóa chế tác, hạ tầng và môi trường đầu tư. Trong đó, nguồn nhân lực và truyền thống chế tác bạc của Việt Nam là một trong những yếu tố được Pandora nhấn mạnh.

Bình Dương và VSIP III cũng mang đến một lợi thế khác. Đó là hạ tầng công nghiệp đã được xây dựng cho các tập đoàn sản xuất quốc tế, cùng khả năng kết nối với hệ thống giao thông và logistics của vùng kinh tế phía Nam.

Nhưng nếu chỉ nhìn dự án dưới góc độ “Việt Nam có lao động phù hợp và hạ tầng tốt”, sẽ bỏ qua phần quan trọng nhất. Pandora đang tăng công suất trong khi đồng thời phân tán rủi ro sản xuất.

Năm 2022, khi công bố kế hoạch đầu tư tại Việt Nam, Pandora cho biết nhà máy mới cùng việc mở rộng cơ sở tại Lamphun sẽ giúp tổng công suất chế tác của tập đoàn tăng khoảng 60% trong giai đoạn kế hoạch. Công ty cũng trực tiếp đề cập đến mục tiêu làm cho chuỗi sản xuất có khả năng chống chịu tốt hơn trước những gián đoạn nguồn cung.

Nói cách khác, Việt Nam không được lựa chọn chỉ để có thêm một nhà máy. Việt Nam được đưa vào cấu trúc sản xuất toàn cầu của Pandora như một trung tâm chế tác thứ hai ngoài Thái Lan.

Điều này cũng lý giải tại sao Pandora đầu tư khá lớn vào đào tạo. Theo kế hoạch của hãng, đội ngũ thợ tại Việt Nam sẽ được đào tạo thông qua Pandora Production Academy trước khi tham gia đầy đủ vào quá trình sản xuất.

Nhà máy cũng được thiết kế theo chuẩn LEED Gold, sử dụng 100% điện từ nguồn tái tạo. Pandora hiện cho biết toàn bộ bạc và vàng sử dụng trong chế tác đã chuyển sang nguyên liệu tái chế từ các nhà tinh luyện được chứng nhận.

Vì vậy, dự án tại VSIP III không đơn thuần là một dây chuyền gia công.

Nó là một phần trong cách Pandora đang xây dựng năng lực sản xuất quy mô lớn nhưng vẫn giữ mô hình chế tác thủ công ở những công đoạn cuối.

TỪ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ ĐẾN MẮT XÍCH SẢN XUẤT

Có một nghịch lý thú vị là Pandora đã có mặt tại Việt Nam từ trước khi quyết định xây nhà máy.

Thương hiệu này bước vào thị trường Việt Nam thông qua hoạt động phân phối và bán lẻ, thay vì bắt đầu bằng một cơ sở sản xuất. Trong nhiều năm, người tiêu dùng Việt Nam biết tới Pandora trước hết như một thương hiệu trang sức quốc tế tại các trung tâm thương mại và hệ thống cửa hàng. Điều đó tạo nên một hành trình khá khác với câu chuyện sản xuất.

Pandora hiện có khoảng 7.000 điểm bán tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ

Pandora vào Việt Nam trước bằng thị trường, sau đó mới đưa chuỗi sản xuất vào.

Đến nay, bước đi tiếp theo đã rõ ràng hơn nhiều. Việt Nam không còn chỉ là nơi bán những sản phẩm được chế tác tại Thái Lan hoặc các trung tâm sản xuất khác của Pandora, mà trở thành nơi trực tiếp tạo ra sản phẩm cho mạng lưới toàn cầu của hãng.

Nhà máy tại VSIP III có quy mô 60 triệu sản phẩm mỗi năm khi đạt công suất đầy đủ. Nếu đặt cạnh 107 triệu món Pandora bán ra trong năm 2023, con số này cho thấy đây không phải một cơ sở sản xuất nhỏ phục vụ riêng thị trường Việt Nam.

Thực tế, Pandora cũng xác định nhà máy Việt Nam là một mắt xích phục vụ nhu cầu tăng trưởng toàn cầu. Các thiết kế của hãng vẫn bắt đầu từ Copenhagen, trong khi quá trình phát triển sản phẩm và chế tác được tổ chức giữa các trung tâm sản xuất.

Bởi vậy, bộ sưu tập đầu tiên được sản xuất và chế tác hoàn toàn tại Việt Nam, dự kiến ra mắt cùng thời điểm khánh thành nhà máy đầu tháng 10, mang một ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện “Made in Vietnam”.

Đó là dấu mốc để Việt Nam chuyển từ thị trường tiêu thụ của Pandora thành một mắt xích trong chuỗi giá trị của Pandora. Và đây có lẽ mới là điểm đáng chú ý nhất của dự án hơn 150 triệu USD.

Từ một cửa hàng nhỏ tại Copenhagen năm 1982, Pandora đã mất nhiều thập kỷ để xây dựng hệ thống sản xuất tập trung tại Thái Lan. Gần 40 năm sau khi bắt đầu chế tác tại quốc gia này, hãng mới mở cơ sở sản xuất đầu tiên bên ngoài Thái Lan.

Điểm đến được lựa chọn là Việt Nam.

Nếu nhà máy đạt công suất thiết kế, 60 triệu sản phẩm mỗi năm sẽ không chỉ làm tăng sản lượng của Pandora. Quan trọng hơn, chúng sẽ khiến Việt Nam trở thành một phần ngày càng rõ nét trong năng lực sản xuất toàn cầu của một trong những thương hiệu trang sức lớn nhất thế giới.