Cư dân UAE đưa âm nhạc truyền thống Hàn Quốc từ lớp học lên sân khấu

Người dân UAE trải nghiệm và biểu diễn nhạc truyền thống Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AI

Khóa học Âm nhạc Truyền thống Hàn Quốc ở nước ngoài năm 2026 đã diễn ra trong 10 ngày tại Hội trường Arirang thuộc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc ở Abu Dhabi do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại UAE phối hợp với Trung tâm Gugak Quốc gia Hàn Quốc tổ chức.

Trong khuôn khổ khóa học, các học viên được làm quen với gugak – tên gọi chung của âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, thông qua việc tìm hiểu nhịp điệu cơ bản, kỹ thuật biểu diễn và cách phối hợp giữa các thành viên.

Trọng tâm của khóa học là janggu, loại trống truyền thống có hình dáng giống đồng hồ cát, thường được sử dụng trong nhiều hình thức biểu diễn âm nhạc dân gian Hàn Quốc.

Các buổi học do ông Kwon Oh-sung, giảng viên thuộc Trung tâm Gugak Quốc gia và nghệ nhân được công nhận trong loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống Namsadang Nori, trực tiếp hướng dẫn.

Người tham gia khóa học được hướng dẫn cách cầm dùi, tư thế chơi trống, kỹ thuật tạo nhịp và thực hành những tiết tấu truyền thống trước khi phối hợp thành một tiết mục hoàn chỉnh.

Điểm nhấn của chương trình là buổi biểu diễn cuối khóa, tạo cơ hội để các học viên lần đầu tiếp xúc với âm nhạc truyền thống Hàn Quốc trực tiếp trình diễn trước khán giả.

Theo ban tổ chức, việc quy tụ người tham gia thuộc nhiều nhóm tuổi và xuất thân khác nhau cho thấy âm nhạc truyền thống có thể trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, giúp các thế hệ cùng học hỏi, phối hợp và chia sẻ trải nghiệm thông qua hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh khóa học chính, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại UAE còn tổ chức một lớp trải nghiệm gugak kéo dài một ngày dành cho công chúng, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận loại hình nghệ thuật này tới những người chưa đăng ký tham gia chương trình đào tạo.

Đáng chú ý, hoạt động trên là bước khởi đầu của chương trình giáo dục kéo dài 3 năm, hướng tới việc hình thành các câu lạc bộ và nhóm biểu diễn âm nhạc truyền thống Hàn Quốc tại UAE.

Thông qua chương trình, học viên được khuyến khích tiếp tục luyện tập, duy trì hoạt động biểu diễn và phát triển các nhóm nghệ thuật độc lập sau khi kết thúc khóa học chính thức.

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại UAE cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao, đồng thời hỗ trợ người tham gia thành lập và duy trì các nhóm biểu diễn, góp phần mở rộng sự quan tâm của công chúng UAE đối với âm nhạc truyền thống Hàn Quốc.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh giao lưu văn hóa quốc tế ngày càng đa dạng, với các chương trình trải nghiệm trực tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc đưa di sản nghệ thuật đến gần hơn với công chúng nước ngoài.

Thay vì chỉ tiếp cận thông qua các buổi biểu diễn chuyên nghiệp, người tham gia có cơ hội tự mình thực hành, tìm hiểu kỹ thuật và hòa mình vào nhịp điệu truyền thống, qua đó tăng cường sự hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc.

Việc hướng tới xây dựng các nhóm biểu diễn lâu dài cũng cho thấy mục tiêu của chương trình không chỉ dừng ở hoạt động giới thiệu văn hóa ngắn hạn, mà còn tạo nền tảng để âm nhạc truyền thống Hàn Quốc tiếp tục được thực hành và lan tỏa tại UAE.