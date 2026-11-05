'Cư dân Threads' ngỡ ngàng show xiếc 3D mapping ảo diệu, tiếc vì chỉ có ở Hà Nội

Người dùng Threads đang "đẩy tim", "phóng máy bay" cho những bài viết chia sẻ về vở xiếc "Sơn Thần Thủy Quái" của Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội). Từng gây chú ý khi những hình ảnh tập luyện được công bố, buổi diễn chính thức tiếp tục nhận được lời khen ngợi từ khán giả bởi sự công phu từ khâu dàn dựng kết hợp hiệu ứng của lửa, pháo sáng và đặc biệt là hiệu ứng từ màn LED 3D phủ kín vòm rạp và mặt sàn.

Những bài đăng khen ngợi đang viral trên Threads.

"Cư dân" Threads cảm thán giá vé 200K - 300K là xứng đáng cho trải nghiệm mới lạ này. Hai năm trở lại đây, nghệ thuật biểu diễn xiếc dần không còn bị bó buộc trong phạm vi "chỉ dành cho con nít", thu hút Gen Z đến thưởng thức như một hoạt động giải trí cuối tuần. Vở diễn Sơn Thần Thủy Quái đang tiếp thêm sức mạnh "thoát vòng" cho xiếc. Một số bài đăng tiết lộ, họ bắt gặp kha khá khách quốc tế đến xem suất diễn.

Hiệu ứng từ sân khấu mặt nước, lửa, khói... góp phần tạo thêm độ ảo diệu, mãn nhãn cho phần trình diễn võ thuật, đu bay... của nghệ sĩ. - Video: Threads @kay.nhc

Hiệu ứng 3D từ màn LED. - Video: Threads @kay.nhc

Một khán giả thích thú "rì-viu" chi tiết về vở diễn.

Ảnh: Lumishow

Đây là lần đầu tiên Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội) nâng cấp và kết hợp biểu diễn với công nghệ 3D Mapping Panorama. Nhiều khán giả chia sẻ tiếc nuối khi show diễn này chỉ có tại Hà Nội, hi vọng vở diễn sẽ lan rộng hơn, không chỉ bởi mong muốn ủng hộ cho nỗ lực của các nghệ sĩ xiếc, mà còn bởi tinh thần dân tộc, câu chuyện văn hóa xưa được thổi hồn vào cốt truyện Sơn Tinh Thủy Tinh.