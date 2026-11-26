Liên quan đến phản ánh của cư dân chung cư số 57 Láng Hạ (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) về việc công trình liền kề tại số 59 Láng Hạ dựng hệ thống giá đỡ bằng sắt để lắp đặt các cụm dàn nóng điều hòa công suất lớn hướng về phía ban công căn hộ, ngày 25/11/2026, cơ quan chức năng phường Ô Chợ Dừa đã kiểm tra hiện trạng và tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các bên.

Ngày 25/11/2026, cơ quan chức năng phường Ô Chợ Dừa đã kiểm tra hiện trạng và tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các bên.

Tại buổi làm việc, cư dân chung cư 57 Láng Hạ tiếp tục bày tỏ bức xúc, lo ngại trước việc công trình số 59 Láng Hạ lắp đặt hệ thống giá đỡ bằng sắt, bắt vít vào tường ngoài và nhô ra khoảng 1,3m, đối diện trực tiếp với hàng chục căn hộ.

Theo phản ánh của người dân, khi đi vào hoạt động, hàng loạt cụm dàn nóng điều hòa công suất lớn sẽ xả nhiệt trong khoảng không gian hẹp, cách ban công các căn hộ khoảng 4m. Điều này khiến cư dân lo ngại về nguy cơ phát sinh tiếng ồn, độ rung lớn, tích tụ nhiệt và những rủi ro liên quan đến an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Cư dân đề nghị làm rõ căn cứ thẩm định thiết kế

Đáng chú ý, tại buổi đối thoại, đại diện các hộ dân đã đưa ra nhiều ý kiến, căn cứ pháp lý và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ tính phù hợp của phương án bố trí dàn nóng điều hòa ở mặt ngoài công trình.

Đối với văn bản giải trình của chủ đầu tư, cư dân cho rằng nội dung trả lời chưa trực tiếp giải quyết những vấn đề được phản ánh mà chủ yếu viện dẫn việc thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phòng Hạ tầng – Đô thị và Môi trường phường Ô Chợ Dừa đã ghi nhận toàn bộ hồ sơ, biên bản để báo cáo UBND phường.

Người dân đề nghị kiểm tra, làm rõ quy trình thẩm định thiết kế, đặc biệt là phần kết cấu hệ thống giá đỡ dàn nóng điều hòa và những nội dung liên quan đến mật độ xây dựng, khoảng cách giữa hai công trình cũng như tác động đến các hộ dân liền kề.

Đại diện cư dân cho rằng, việc chủ đầu tư khẳng định thiết kế đã được Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt chưa đủ để giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người dân.

"Điều cần làm rõ là hồ sơ thiết kế được chủ đầu tư trình lên như thế nào, có lấy ý kiến cư dân hay không, cơ quan chuyên môn đã thẩm định những nội dung gì và căn cứ pháp lý nào để chấp thuận phương án lắp đặt giàn nóng điều hòa tại vị trí hiện nay", đại diện cư dân nêu ý kiến.

Người dân đồng thời đề nghị làm rõ việc lấy ý kiến các hộ dân trong quá trình lập và thẩm định thiết kế, đồng thời khẳng định: "Các hộ dân chưa từng ký văn bản đồng ý cho lắp đặt hệ thống giàn nóng điều hòa tại vị trí đang triển khai".

Bà Trần Thị Hạnh, cư dân chung cư 57 Láng Hạ, cho biết tại khu vực phố Láng Hạ, nhiều tòa nhà từ 6 tầng trở lên không lắp đặt các cụm dàn nóng điều hòa nhô ra bên ngoài mặt công trình.

Bà Hạnh cũng thông tin, từ năm 2018, bà từng tham gia cuộc họp liên quan đến thiết kế công trình số 59 Láng Hạ. Theo nội dung thiết kế mà cư dân được xem tại thời điểm đó, toàn bộ hệ thống điều hòa được bố trí trên nóc nhà.

"Tôi đề nghị làm rõ lý do phương án thiết kế hiện nay lại bố trí giàn nóng điều hòa tại mặt bên công trình", bà Hạnh nói.

Cư dân đề nghị làm rõ căn cứ thẩm định thiết kế

Trước những lo ngại trên, cư dân chung cư 57 Láng Hạ kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư tháo bỏ toàn bộ hệ thống giá đỡ đã thi công, chuyển máy móc lên tầng mái hoặc vào khu kỹ thuật trong nhà.

Cư dân cũng cho biết đã gửi đơn khẩn cấp đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đề nghị chỉ đạo Sở Xây dựng giải trình quá trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tại Văn bản số 5943/SXD-QLXD ngày 26/5/2025.

Chủ đầu tư tạm dừng thi công giàn nóng điều hòa 5 ngày

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thắng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 19, cho rằng vấn đề người dân đặt ra là tính hợp lý của phương án bố trí hệ thống điều hòa tại mặt bên công trình, bởi vị trí này có nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân liền kề.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 19 nêu ý kiến.

"Dù một hạng mục được phê duyệt về mặt hồ sơ, vẫn cần xem xét những tác động thực tế đến môi trường và đời sống của các hộ dân xung quanh", ông Thắng nêu ý kiến.

Tổ trưởng Tổ dân phố số 19 đề nghị các đơn vị liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, tìm phương án phù hợp, vừa bảo đảm dự án tiếp tục triển khai, vừa không gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo ông Thắng, nếu hệ thống được lắp đặt hoàn chỉnh rồi mới phát hiện bất cập, việc tháo dỡ, điều chỉnh sẽ gây lãng phí và ảnh hưởng đến nguồn vốn nhà nước. Do đó, các vấn đề cần được làm rõ trước khi triển khai những bước tiếp theo.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hùng Cường, Giám đốc Dự án số 59 Láng Hạ, khẳng định đơn vị đang thi công nghiêm túc, đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Sở Xây dựng Hà Nội thẩm định và phương án phòng cháy, chữa cháy đã được phê duyệt.

Ông Nguyễn Hùng Cường, Giám đốc Dự án số 59 Láng Hạ trao đổi tại buổi đối thoại

Trước ý kiến của cư dân cùng đề xuất của đại diện phường và tổ dân phố về việc ưu tiên thi công các hạng mục hoàn thiện khác, đồng thời dành thời gian giải quyết dứt điểm những kiến nghị liên quan đến pháp lý, ông Cường cho biết đơn vị quản lý dự án sẽ tạm dừng thi công hạng mục giàn nóng điều hòa trong vòng 5 ngày làm việc để các cấp có thẩm quyền xem xét phương án.

Sau thời gian này, nếu không có chỉ đạo hoặc điều chỉnh từ cơ quan có thẩm quyền, dự án sẽ xem xét tiếp tục thi công theo hồ sơ đã được phê duyệt.

Tại buổi làm việc, phía Phòng Hạ tầng – Đô thị và Môi trường phường Ô Chợ Dừa cũng đã ghi nhận toàn bộ hồ sơ, biên bản để báo cáo UBND phường xem xét, kiến nghị có hướng xử lý dứt điểm.