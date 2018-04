Cư dân nhiều chung cư ở Hà Nội đồng loạt đòi chủ đầu tư đảm bảo PCCC

Sau nhiều vụ cháy chung cư liên tiếp xảy ra ở Hà Nội và đặc biệt là vụ cháy Chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, Q.8) làm 13 người chết, bất an trước việc này, cư dân ở nhiều chung cư đồng loạt đòi chủ đầu tư đảm bảo PCCC….

Ghi nhận nhiều ngày qua, các hộ dân sống ở chung cư Tràng An Complex (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã căng băng rôn đỏ ở khắp tòa nhà đòi chủ đầu tư phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, đảm bảo hệ thống PCCC cho tòa nhà, nhất là khi vấn đề cháy nổ gần đây liên tục xảy ra với các chung cư.

Nguyên nhân là do trước đó vào tối 20/3, tại hành lang tầng 9 tòa nhà CT2B thuộc chung cư này đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Khi vụ cháy xảy ra thì hệ thống chữa cháy đã tự động phun nước để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên hệ thống báo cháy lại không phát tín hiệu cảnh báo và hệ thống điện lại không được ngắt trong suốt quá trình xảy ra hỏa hoạn khiến cư dân ở đây vô cùng lo sợ.

Bên cạnh đó, rất nhiều người dân cho biết từ khi về sinh sống tại đây họ không được diễn tập PCCC. Lo lắng trước việc an toàn tính mạng không đảm bảo, người dân tại chung cư Tràng An Complex cùng nhau in băng rôn, treo nhiều mặt của tòa nhà với nội dung "có cháy phải báo, không để dân tự lo" ở khắp các mặt hướng ra đường.

Trong khi đó, tại khu chung cư TNR Goldsilk Complex ở quận Hà Đông (Hà Nội) cư dân cũng đang lo lắng về nhiều hạng mục về thang máy, phòng cháy chữa cháy (PCCC), nước sinh hoạt...

Theo các cư dân ở đây, từ cuối năm 2017 đến nay, hệ thống thang máy thường xuyên gặp trục trặc khiến nhiều người lo lắng về nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đấy cư dân cũng rất lo lắng về hệ thống PCCC của tòa nhà. Bởi sau nhiều lần báo cháy giả, gần đây nhất từ ngày 12 – 15/3 lại tiếp tục có chuông báo cháy, nhưng không được xử lý dứt điểm.

Điều làm người dân lo lắng hơn cả, dù đã đưa vào sử dụng bàn giao nhà cho khách hàng về sinh sống nhưng hiện nay khu vực tầng 2, 3 và 4 (phần khối đế, khu vực kinh doanh thương mại) của khu chung cư TNR Goldsilk Complex vẫn chưa được nghiệm thu chứng nhận an toàn PCCC. Cụ thể, văn bản cơ quan chức năng cấp chỉ chứng nhận phần căn hộ, tầng hầm của dự án được nghiệm thu PCCC. Còn lại phần khối đế từ tầng 2 đến tầng 4 (được thiết kế để xe ô tô, trường học và phòng tập Gym) chưa được nghiệm thu.

Sáng 1/4, quá bức xúc trước việc thờ ơ tính mạng của hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại chung cư Golden West, người dân tiếp tục mang băng rôn đòi chủ đầu tư đảm bảo PCCC

Mới đây, cơ quan Cảnh sát PCCC đã tiến hành kiểm tra nghiệm thu đối với khối đế từ tầng 2 đến 4 – DA TNR Goldsik Complex. Qua kiểm tra, hạng mục công trình còn tồn tại nhiều nội dung không đảm bảo an toàn về PCCC như lối ra thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan, hệ thống PCCC... và chưa đủ điều kiện để cấp văn bản nghiệm thu về PCCC theo quy định. Tuy nhiên, Chủ đầu tư đã cho khu vực phòng tập Gym, lớp học mầm non, gara để xe đi vào hoạt động, vi phạm quy định về PCCC theo Điều 17 Nghị định số 79 của Chính phủ.

Trước đó, cư dân chung cư Golden West (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) cho biết, việc khắc phục những tồn tại trong vi phạm trật tự xây dựng tại chung cư Golden West lâu nay vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt hệ thống PCCC vẫn chưa đảm bảo an toàn trong bối cảnh cháy nổ xảy ra nhiều ở các khu chung cư làm cho hàng trăm hộ dân đang sống tại chung cư này càng thêm bất an, lo lắng... rủi ro cháy nổ hàng ngày.

Mặc dù từ tháng 10/2016, Chung cư Golden West đã có hơn 400 hộ dân về sinh sống nhưng tới nay, hệ thống PCCC vẫn chưa được nghiệm thu. Trong khi đó, chủ đầu tư là Công ty CP Thương mại và Phát triển Việt Nam (Vietradico) còn cho thuê mặt bằng hầm B1 làm rạp chiếu phim, nhà hàng ăn uống và kinh doanh dịch vụ gây nhiều bất an về PCCC cho cư dân. "Cư dân kiểm tra họng nước chữa cháy thì nước chỉ rỉ khoảng 2 phút thì ngừng hẳn, các bình cứu hỏa không có tem hướng dẫn, không có kiểm định. Khi cư dân bức xúc quá, yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng xử lý, chủ đầu tư lại tổ chức tập huấn theo hình thức bởi họ thông báo lúc 10h sáng để 2h chiều tập huấn lúc đó mọi người đã đi làm" - Cư dân sống tại đây bức xúc.

Ngay trong sáng 1/4, quá bức xúc trước việc thờ ơ tính mạng của hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại chung cư Golden West, người dân tiếp tục mang băng rôn đòi chủ đầu tư đảm bảo PCCC và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết những bức xúc của cư dân.

Nhóm PV