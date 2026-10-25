Cư dân mạng bắt đầu 'sốt ruột' với 'The Second Signal'

tvN cho biết lịch phát sóng của The Second Signal vẫn chưa được chốt, sau khi có thông tin cho rằng phần tiếp theo rất được mong đợi của bộ phim Signal sẽ ra mắt vào ngày 7/12.

Vào ngày 25/10, một đại diện của tvN chia sẻ: "Hiện chưa có gì được xác nhận về lịch phát sóng trong tháng Mười Hai của The Second Signal". Tuyên bố này được đưa ra sau khi tờ MyDaily đưa tin trước đó cùng ngày rằng bộ phim dự kiến ​​sẽ khởi chiếu vào ngày 7/12.

Theo thông tin này, ban đầu loạt phim dự kiến ​​ra mắt vào ngày 30/11 nhưng đã bị dời lại một tuần. Hai tập đầu tiên được cho là sẽ lên sóng dưới dạng chương trình đặc biệt vào ngày 7/12, các tập tiếp theo sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày 8/12. Tuy nhiên, tvN vẫn chưa xác nhận ngày khởi chiếu cũng như phương thức phát sóng nêu trên.

Bộ phim vốn được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2026, đánh dấu kỷ niệm 10 năm của loạt phim đình đám năm 2016 và kỷ niệm 20 năm thành lập đài tvN. Quá trình quay phim đã hoàn tất vào tháng 8/2025, nhưng kế hoạch phát sóng trở nên không chắc chắn sau khi những tranh cãi liên quan đến nam diễn viên chính Cho Jin Woong nổ ra vào tháng Mười Hai cùng năm.

Thời điểm đó, xuất hiện các cáo buộc về quá khứ và hành vi của nam diễn viên khi còn ở độ tuổi vị thành niên, cũng như các sự việc trong quá khứ liên quan đến hành vi lái xe khi say rượu và hành hung người khác. Sau những tranh cãi này, Cho Jin Woong đã tuyên bố giải nghệ và gửi lời xin lỗi đến công chúng.

Trong tuyên bố của mình, anh viết: "Tôi chân thành xin lỗi vì đã làm thất vọng những người luôn tin tưởng và ủng hộ tôi do những sai lầm trong quá khứ. Tôi xin khiêm nhường đón nhận mọi lời chỉ trích và sẽ tạm dừng mọi hoạt động kể từ hôm nay, chính thức khép lại sự nghiệp diễn viên của mình. Tôi tin rằng đây là trách nhiệm mà bản thân phải gánh chịu và là điều đúng đắn cần làm để đối mặt với những sai lầm trong quá khứ".

Vì quá trình quay phim đã hoàn tất, ê kíp sản xuất được cho là đã cân nhắc nhiều phương án xử lý các phân cảnh có sự góp mặt của nam diễn viên này, bao gồm việc cắt bỏ hoặc sử dụng công nghệ AI. Các thông tin sau đó cho biết ê kíp đã quyết định giữ lại những thước phim đó do khối lượng cảnh quay quá lớn.

Một buổi họp báo với sự tham gia của các diễn viên khác (không bao gồm Cho Jin Woong) cũng được cho là đang được cân nhắc. Tuy nhiên, phía ê kíp sản xuất vẫn chưa chính thức xác nhận bất kỳ kế hoạch nào trong số đó.

The Second Signal là phần tiếp theo của Signal, bộ phim hình sự giật gân từng được đánh giá cao, xoay quanh các thám tử từ quá khứ và hiện tại kết nối với nhau qua bộ đàm để cùng phá giải những vụ án chưa có lời giải. Mùa mới này đánh dấu sự tái hợp của Cho Jin Woong, Kim Hye Soo và Lee Je Hoon, với Kim Eun Hee trở lại trong vai trò biên kịch và Ahn Tae Jin đảm nhận vị trí đạo diễn.