Cư dân khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ: Mong được bảo đảm tối đa quyền lợi

Chia sẻ những điều người dân lo lắng

Các tòa chung cư tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. Ảnh: PV

Những ngày này, nhiều cư dân tại các tòa CT11, CT12A, CT12B, CT12C, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công đang dõi theo sát sao thông tin xử lý vi phạm tại nơi mình sinh sống. Ông Uông Văn Cương, Trưởng ban quản trị tòa CT12C cho biết, ban đầu một số người bức xúc, lo lắng nhưng qua trao đổi, phân tích, bà con đã bình tâm hơn, hiểu việc chấp hành quy định là cần thiết. Điều còn mong mỏi là quyền lợi của cư dân được giải quyết đầy đủ, để dù ở lại hay chuyển đi, cuộc sống cũng sớm ổn định.

“Năm 2013, khi mua căn hộ, chúng tôi không biết có vi phạm. Nếu biết vi phạm thì đã chẳng mua”, ông Cương khẳng định. Hơn 10 năm qua, các gia đình đã ổn định cuộc sống tại đây. Vì vậy, trước thông tin có thể phải di dời, bà con cần được giải thích rõ mình thuộc trường hợp nào, sẽ được giải quyết ra sao.

Thấu hiểu cảm giác đó, đại diện Tổ dân phố 27, phường Định Công, cũng là cư dân sinh sống tại tòa CT11 cho biết, hơn 13 năm sống cùng nhau, tình nghĩa hàng xóm đã gắn bó, chẳng ai muốn gia đình nào phải chuyển đi. Tuy nhiên, xét về pháp luật, sai phạm của chủ đầu tư phải được khắc phục và cư dân chấp hành. Song, nếu phải di dời, người dân sẽ đi đâu? Nếu không đến nơi được bố trí thì mức đền bù căn hộ được giải quyết như thế nào để thỏa đáng nhất? Đó là những điều cộng đồng cư dân mong muốn được sớm làm rõ.

Bà Trần Lan Phương, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 27 phường Định Công. Video: PV

Cùng nỗi trăn trở ấy, bà Trần Lan Phương, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 27 phường Định Công cho biết, chi bộ đã chia sẻ, động viên người dân yên tâm, tin tưởng vào chính sách của thành phố, đồng thời đề nghị tổ dân phố nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cư dân để báo cáo phường.

Với các ý kiến phản ánh của bà con, bà Phương nhìn nhận đó là những nguyện vọng chính đáng. Bởi vậy, việc vận động luôn đi cùng lắng nghe, chi bộ cũng lưu ý cư dân tránh bị lợi dụng, kích động và thận trọng với việc mua bán căn hộ trong thời gian nhạy cảm này.

Bà Phương cho biết, hiện nay, bà con cơ bản chấp hành và cấp ủy cũng mong muốn khi thành phố có phương án, kế hoạch triển khai cụ thể, các cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về an sinh, giáo dục để người dân ổn định cuộc sống.

Với vai trò là người trong cuộc, ông Nguyễn Hồng Thái (cư dân tòa CT11) chia sẻ, khi nghị quyết được đưa ra, phần lớn cư dân cũng tìm hiểu và phần nào yên tâm vì thấy có cơ chế đặc thù, đặc biệt để xử lý sai phạm. Song, bà con lo lắng về nguồn lực của chủ đầu tư. Liệu chủ đầu tư có đủ khả năng để giải quyết sai phạm, đền bù cho người phải di dời hay không?.

Ông Nguyễn Hồng Thái, cư dân tòa CT11. Video: PV

Theo ông Thái, mục tiêu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân cần được thực hiện xuyên suốt, đúng nguyên tắc, đúng đối tượng. Ông mong cơ quan có thẩm quyền trực tiếp trao đổi với cư dân, khảo sát từng tòa nhà, từng căn hộ để có phương án phù hợp. Người dân muốn được ở lại nếu đáp ứng các điều kiện. Nếu phải di dời thì cần được biết rõ căn cứ và cách giải quyết quyền lợi.

Việc được lắng nghe, được giải thích ngay từ nơi mình sinh sống sẽ giúp cư dân hiểu quyết định liên quan đến căn nhà của mình, từ đó cùng tháo gỡ những việc còn vướng mắc.

Để mỗi phương án đem lại sự yên tâm

Hiện người dân đặc biệt quan tâm đến các quyền lợi khi phải di dời. Nơi chuyển đến ở đâu? Diện tích, giá trị căn hộ được tính thế nào? Nếu nhận tiền mà chưa có nhà mới thì gia đình sẽ ở đâu?

Ông Uông Văn Cương, Trưởng Ban quản trị tòa nhà CT12C Kim Văn - Kim Lũ. Video: PV

Ông Uông Văn Cương cho biết, có người đã sẵn sàng chuyển đi, nhưng mong việc bồi thường phải được tính đủ, tính đúng đến cả những tài sản gắn liền với căn hộ và giá trị tài sản của cư dân được bảo đảm so với giá trị thị trường. “Đồ đạc có thể mang theo, còn những tài sản liền tường không chuyển đi được thì chủ đầu tư tính toán thế nào ? Đó cũng là tài sản tích cóp cần được xem xét trong phương án cụ thể”, ông Cương nói.

Việc ổn định đời sống cũng được chi bộ, tổ dân phố nghĩ đến từ những nhu cầu gần gũi. Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 27 Trần Lan Phương đề đạt nguyện vọng của người dân về việc chính quyền hỗ trợ kết nối trường học ở nơi đến để các cháu được học hành thuận tiện. Còn ông Uông Văn Cương cũng đề nghị cân nhắc thời điểm di chuyển vào kỳ nghỉ hè, tạo thuận lợi cho trẻ nhập học và cho các gia đình làm thủ tục cư trú.

Đáng chú ý, người dân còn gửi gắm mong muốn về diện mạo nơi ở sau xử lý. Ông Nguyễn Hồng Thái đề nghị làm rõ diện tích sau khi cư dân chuyển đi sẽ được sử dụng thế nào, đem lại giá trị gì cho cộng đồng. Việc khắc phục sai phạm phải mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cho cư dân.

Nêu thực tế hầm để xe quá tải, sân chơi nhỏ, thiếu không gian tiện ích cho cộng đồng, ông Cương mong sau xử lý vi phạm, tòa nhà sẽ có thêm phòng sinh hoạt cộng đồng, nơi đọc sách, tập luyện cho người cao tuổi, chỗ để xe đạp cho học sinh...

Những nguyện vọng này cũng chính là định hướng đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua tại kỳ họp. Sau khi di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm cải tạo, hoàn trả công năng theo quy hoạch hoặc chuyển sang chức năng công cộng phù hợp thực tiễn dự án... Giải quyết chỗ ở cho người chuyển đi, đồng thời cải thiện tiện ích cho người ở lại là hai việc cần được gắn kết trong phương án khắc phục.

Theo phản ánh của cư dân, một số căn hộ không vi phạm vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do hoạt động này bị tạm dừng để phục vụ thanh tra, điều tra sai phạm của chủ đầu tư. Bà con mong việc xử lý sẽ tháo gỡ những vướng mắc kéo dài để trả lại đúng quyền lợi hợp pháp của cư dân.

Cơ chế được HĐND thành phố thông qua cũng đã đặt ra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho trường hợp không phải di dời sau khi người mua hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo pháp luật và chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, cư dân Tòa CT11 Kim Văn - Kim Lũ. Video: PV

Là một trong những cư dân đầu tiên về sinh sống tại tòa CT11 từ năm 2014, ông Nguyễn Hữu Tuấn dù không thuộc diện căn hộ có sai phạm, song cũng canh cánh nỗi niềm với người ở trong các căn hộ thuộc diện có khả năng phải di dời. Ông Tuấn bày tỏ, nghị quyết đã được thông qua, cư dân mong các ngành chức năng tiến hành khảo sát thực tiễn để giải quyết thấu đáo, hợp tình, hợp lý cho cư dân. Những gì có thể giữ được để ổn định cuộc sống cho cả người đi và người ở thì mong được giữ, tránh xáo trộn. Những gì không thể thì thực hiện theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, cư dân Tòa CT11 Kim Văn - Kim Lũ. Video: PV

“Nguyện vọng của chúng tôi là các ngành chức năng đánh giá cụ thể thực trạng, bảo đảm đời sống, an sinh xã hội cho những người đã sinh sống ổn định hơn 10 năm nay”, ông Tuấn đề xuất.

Chia sẻ thêm về việc nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua, ông Tuấn khẳng định luôn tin tưởng vào các quyết sách của thành phố. Khi đã có nghị quyết thì phải có biện pháp, giải pháp để thực hiện. Nhưng tổ chức thực hiện thế nào cho phù hợp với điều kiện thực tiễn là điều người dân mong đợi.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, cư dân Tòa CT11 Kim Văn - Kim Lũ. Video: PV

Hiện người dân mong chờ những phương án cụ thể, được xây dựng từ khảo sát kỹ lưỡng và trao đổi trực tiếp với cư dân. Giải đáp rõ từng quyền lợi, thực hiện đúng trách nhiệm và tiến độ sẽ giúp bà con thêm yên tâm, đồng thuận cùng thành phố giải quyết những tồn tại kéo dài.