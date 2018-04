Cư dân hoảng sợ 'bom lửa' rình rập tại nhiều chung cư cao cấp Hà Nội

Sau vụ cháy kinh hoàng tại chung cư Carina (TP.HCM), nhiều cư dân tại các chung cư lớn ở Hà Nội cũng treo băng rôn tố chủ đầu tư, đơn vị quản lý buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, chưa nghiệm thu PCCC gây nguy cơ cháy nổ…

Cư dân Hei Tower tố chủ đầu tư không đảm bảo an toàn cháy nổ tại tòa nhà

Vụ cháy chung cư cao cấp Carina của chủ đầu tư Năm Bảy Bảy vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 13 người dân vô tội, hàng chục người bị thương để lại nỗi đau không gì có thể khỏa lấp được của hàng nghìn người dân nơi đây. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản, ô tô, xe máy… trong hầm để xe, gây thiệt hại rất lớn cho cư dân.

Chung cư Carina đã cháy rụi do sự cố cháy xe máy tại tầng hầm

Sau vụ cháy kinh hoàng này, các chung cư ở Hà Nội cũng “dậy sóng” khi cư dân liên tục đưa đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng về tình trạng mất an toàn, cháy nổ tại nơi họ sinh sống.

Mới bàn giao nhà từ tháng 7/2017, cư dân chung cư Goldsilk Complex (quận Hà Đông, Hà Nội) đã rất bức xúc về chất lượng công trình, vận hành thang máy, phòng cháy chữa cháy, nguồn nước sinh hoạt… Cuối năm 2017, một số cư dân đã hoảng hồn khi gặp sự cố thang máy rơi tự do nhiều tầng. Họ đã phản ánh về tình trạng thang máy nhiều lần trục trặc nhưng chủ đầu tư (Hanovid, TNR Holding phát triển dự án) không có biện pháp khắc phục triệt để.

Theo cư dân, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) của tòa nhà có lỗi, nhiều lần xảy ra báo cháy giả vào lúc nửa đêm khiến chưa dân hô hoán, tháo chạy thoát nạn. Đến khi xảy ra cháy thật thì cư dân lại lơ là, không chạy…

Cư dân chung cư TNR Golsilk Complex bức xúc vì hệ thống báo cháy lỗi hỏng

Khu chung cư này có 2 tòa tháp cao 32 tầng với 750 căn hộ, 47 căn nhà phố thương mại… đáp ứng chỗ ở cho hơn 3.000 người dân. Khi người dân về sinh sống lấp đầy cả khu này, nếu không may xảy ra sự cố hỏa hoạn thì hậu quả sẽ thật khó lường.

Khu tổ hợp chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội) do TNR Holding phát triển cũng liên tục xuất hiện trên truyền thông về chất lượng công trình không giống như quảng cáo. Thời gian qua, khi các dư dân dọn về đây sinh sống cũng là quãng thời gian họ phải đấu tranh, khiếu nại yêu cầu chủ đầu tư (Công ty Việt Hân) thực hiện đúng quy hoạch thiết kế cả khu, đảm bảo chất lượng bàn giao, thang máy, an toàn PCCC… Do quá bức xúc với cách hành xử của chủ đầu tư, các cư dân đã treo băng rôn biểu ngữ phản đối rợp các tòa nhà, trên xe ôtô…

Cư dân Goldmark City yêu cầu chủ đầu tư khắc phục tình trạng báo cháy giả

Khu chung cư Victoria Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) đã đi vào hoạt động được 2 năm song liên tục xảy ra tranh chấp, khiếu nại. Mới đây, cư dân Victoria Văn Phú yêu cầu cơ quan chức năng và Ban quản trị tòa nhà tổ chức hội nghị cư dân bất thường để đối thoại với người dân về nhiều vấn đề tồn tại như: tài chính không minh bạch, phí dịch vụ cao, an ninh không đảm bảo…

Nhất là sau hơn 1 năm thành lập Ban Quản trị, cư dân rất bức xúc khi nước sinh hoạt ngày càng bẩn hơn, tình trạng bảo kê chỗ đỗ xe trái phép trên vỉa hè, cư dân bị ban quản trị trù dập; tình hình quản lý lỏng lẻo gây mất an toàn cháy nổ.

Ngay tối ngày 28/3, người dân đã phát hiện khói và ánh lửa tại tầng hầm tòa V2 của tòa nhà nên đã hô báo cháy cho nhiều người đang ở trong các căn hộ của tòa nhà tháo chạy. Khi đó, các công nhân đang hàn xì bắn tia lửa trong tầng hầm để xe, rất dễ lan sang nhiều vật dễ cháy như bạt nilon cùng với nhiều bao tải dứa và gỗ, khoảng 400 ôtô của cư dân.

Hệ thống báo cháy tại tòa V1 có vấn đề, trong đó cư dân phản ánh việc chuông báo cháy của tầng 28 tòa V1 không hoạt động. Cư dân đã nhiều lần gửi đơn lên cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết khiến họ sống trong nỗi thấp thỏm lo sợ xảy ra thảm họa cháy Carina…

Cùng chung nỗi bức xúc từ nhiều năm qua, tối 28/3 vừa qua, cư dân chung cư cao cấp Hei Tower (Quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã xuống đường căng băng rôn phản đối chủ đầu tư về các vấn đề mất an toàn PCCC tại đây. "Cư dân Hei Tower kịch liệt lên án hành vi vi phạm an toàn PCCC của Trill Group; Yêu cầu chủ đầu tư Hei Tower lập tức bàn giao quỹ bảo trì cho cư dân" là những dòng chữ trên băng rôn. Cư dân còn treo băng rôn khắp các ban công ngoài tòa nhà để bày tỏ sự phản đối.

Theo phản ánh của cư dân, nhiều năm qua, chủ đầu tư cho thuê tầng mái làm quán cà phê Trill Group nhưng lại chặn một lối cửa thoát hiểm để phục vụ cho hoạt động của quán này. Do nghi ngờ quán này sử dụng bếp gas đun nấu, Ban quản trị và đại diện cư dân đã yêu cầu kiểm tra phòng bếp nhưng Trill cà phê không hợp tác.

Chủ đầu tư còn sử dụng diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng để cho thuê quán cà phê Lion ở dưới tầng 1.

Trong khi đó, một cửa thoát hiểm ở tầng 26 bị tháo bỏ, hệ thống báo cháy hỏng, tủ báo cháy trung tâm đặt ở chế độ không hoạt động… khiến cư dân lo sợ rủi ro cháy nổ xảy ra, cản trở việc thoát nạn trong tình huống khẩn cấp.

Tòa nhà này do Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và CTCP Đầu tư Điện lực Hà Nội cùng đầu tư xây dựng. Tòa nhà này có 25 tầng thương mại, 2 tầng hầm và 2 tầng kỹ thuật, là chỗ ở của hàng nghìn cư dân.

Cư dân các chung cư đã liên tục gửi kiến nghị lên chủ đầu tư, cơ quan chức năng để yêu cầu kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tồn tại, đặc biệt là đảm bảo an toàn cháy nổ cho người dân yên tâm sinh sống.

