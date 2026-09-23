Cư dân HH Linh Đàm: 'Chúng tôi mong muốn được an cư'

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội đối với các dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh, trong đó có tổ hợp chung cư HH Linh Đàm.

Dự án nhà ở này được mở bán từ năm 2015 với giá dao động từ 13,5-15,5 triệu đồng/m2. Với mức giá này, mỗi căn hộ lúc bấy giờ có tổng giá trị từ hơn 700 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, thu hút lượng lớn người mua có nhu cầu ở thực, đặc biệt ở nhóm khách hàng có thu nhập trung bình.

Theo giấy phép xây dựng, các tòa nhà tại đây được xây 27 tầng, nhưng thực tế chủ đầu tư đã xây tới 37 tầng với các tòa HH4, 41 tầng với các tòa HH1, HH2, HH3.

Tổ hợp có 12 tòa chung cư, với hơn 8.896 căn hộ, dân số khoảng 26.688 người, trong khi quy mô dân số được duyệt khoảng 6.300 người. Việc tăng số tầng, số căn hộ và dân số làm phá vỡ các chỉ tiêu quy hoạch, gây áp lực lên hạ tầng giao thông, xã hội, trường học, nhà trẻ tại khu vực.

Theo kế hoạch của Hà Nội, trước mắt thành phố sẽ rà soát, phân loại từng công trình, tầng và căn hộ tại HH Linh Đàm để xác định phần được phép tồn tại và phần phải di dời, phá dỡ. Với các trường hợp phải di dời, phương án dự kiến gồm bố trí căn hộ tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B hoặc chủ đầu tư mua lại căn hộ theo giá thị trường.

Gia đình anh Hoàng Hà đang sở hữu hai căn hộ tại tầng 41, thuộc nhóm tầng được xây vượt so với quy hoạch được duyệt. Gia đình anh mua nhà với mục đích sinh sống lâu dài, trong đó 1 căn thuộc sở hữu của anh và một căn thuộc sở hữu của bố mẹ. Thời điểm mua cách đây hơn một năm, giá nhà trong đà tăng cao nhưng anh vẫn quyết tâm xuống tiền.

Anh Hà nói: "Lo lắng là tâm lý chung của những hộ dân tại đây trước những thông tin về việc xử lý các sai phạm. Cũng giống những hộ gia đình khác, chúng tôi tuân thủ theo đúng các phương án đề ra, nhưng cũng mong muốn một đề xuất tối ưu từ chủ đầu tư và cơ quan chức năng để người dân thực sự có thể an cư lạc nghiệp".

Ông Hoàng Quý, ba của anh Hà, cho biết thời điểm gia đình mua lại, giá căn góc cao gấp khoảng 4 lần mức giá chủ đầu tư từng bán ra. Việc mua bán được thực hiện thông qua các giấy tờ chuyển nhượng giữa các bên.

Dưới góc nhìn của một người dân sinh sống tại đây lâu năm, anh Hà Đình Đức (sống tại tầng 32) nhận xét, hầm gửi xe của tổ hợp chung cư HH Linh Đàm thường xuyên bị quá tải. Nhiều cư dân chọn cách để xe ở vỉa hè đối diện để tiện di chuyển vào giờ cao điểm.

"Tình trạng đông đúc là không tránh khỏi, nhưng với điều kiện thu nhập ở mức vừa phải, việc sở hữu một căn hộ tại đây với tôi vẫn là điều hợp lý. Căn hộ cũng là khoản kinh tế gia đình dành dụm nên tôi cũng mong sẽ có một phương án xử lý phù hợp trong thời gian tới".

Anh Đức nói thêm, các cư dân sinh sống từ tầng 28 trở lên hiện chưa nhận được thông tin chính thức từ chủ đầu tư về phương án xử lý. Người dân chủ yếu nắm bắt thông tin qua phương tiện truyền thông, báo đài.

Một vấn đề khác khiến cư dân HH Linh Đàm lo lắng là sau gần chục năm sinh sống, nhiều căn hộ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/sổ hồng). Tình trạng này kéo dài do dự án còn vướng các sai phạm xây dựng và các thủ tục, nghĩa vụ pháp lý liên quan.