Cư dân dự án Mường Thanh chờ phương án an cư

Lo mất nơi an cư sau hơn 10 năm gắn bó

Sau hơn 10 năm sống tại HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội), anh Nguyễn Văn Phương (45 tuổi) cho biết vợ chồng anh chọn mua căn hộ khi mới lập gia đình. Để có tiền mua nhà, ngoài tiền tích góp và khoản hỗ trợ từ gia đình sau khi bán đất ở quê, anh chị còn vay thêm ngân hàng.

Chung cư HH Linh Đàm được xác định có nhiều sai phạm. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

"Tôi mua nhà có giấy tờ mua bán, được ngân hàng cho vay. Thời điểm mua không có cảnh báo vi phạm pháp luật", anh Phương bức xúc và thắc mắc vì sao rủi ro lại thuộc về cư dân và người mua phải gánh chịu?.

Còn anh Phạm Văn Đức, cư dân tòa HH4B Linh Đàm, quan tâm đến phương án bố trí chỗ ở nếu phải di dời. Theo anh, nhiều gia đình đã sinh sống tại đây hơn 10 năm, các con đang đi học ở phường Hoàng Liệt. Việc chuyển đến nơi khác có thể ảnh hưởng đến công việc, học hành và sinh hoạt của cả gia đình. Anh Phạm Văn Đức mong thành phố xem xét quỹ đất, bố trí nơi ở phù hợp để hạn chế xáo trộn cuộc sống. Trường hợp phải nhận tiền bồi thường, mức hỗ trợ cần thỏa đáng, bảo đảm người dân có điều kiện tạo lập nơi ở mới.

Chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, việc xử lý sai phạm tại các dự án của Tập đoàn Mường Thanh là cần thiết để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình xử lý cần phân loại cụ thể từng trường hợp, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của những người đã bỏ tiền mua nhà, sinh sống ổn định trong thời gian dài.

Bảo đảm quyền lợi cư dân khi xử lý sai phạm

Cũng theo đại biểu Phạm Văn Hòa, với những công trình có sai phạm nhưng còn khả năng khắc phục, cần nghiên cứu giải pháp tháo gỡ phù hợp. Ngược lại, những trường hợp xây dựng sai mục đích sử dụng đất, sai quy hoạch và không thể điều chỉnh phải được xử lý nghiêm, kể cả tháo dỡ, nhằm phòng ngừa các vi phạm tương tự. Các phương án hỗ trợ, bồi thường, bố trí nơi ở cần được tính toán kỹ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của những hộ buộc phải di dời.

Cư dân tại các dự án có sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh mong được bố trí nơi ở mới phù hợp. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Ở góc độ pháp lý, luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng cần ưu tiên bảo vệ người mua nhà ngay tình, tức những người không biết về sai phạm của chủ đầu tư. Nhiều căn hộ được mua trong bối cảnh dự án mở bán công khai, thậm chí được ngân hàng thẩm định và cho vay. Trong khi đó, người dân không có trách nhiệm và cũng khó có khả năng tự kiểm tra toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án.

“Những người mua như vậy gần như không có lỗi. Do đó, không nên để những gia đình đã bỏ tiền mua nhà, sinh sống ổn định nhiều năm phải gánh chịu hậu quả từ sai phạm của các bên liên quan”, luật sư Tuấn Anh nói.

Theo luật sư Trần Tuấn Anh, khi xây dựng phương án xử lý, cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần tính đến điều kiện sinh sống tại nơi ở mới, sự phù hợp với công việc, sinh kế và việc học của các thành viên trong gia đình. Việc bố trí chỗ ở không nên chỉ căn cứ vào diện tích hoặc giá trị căn hộ, bởi nếu phải chuyển đến khu vực quá xa nơi ở cũ, cuộc sống của cư dân có thể bị xáo trộn.