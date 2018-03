Cư dân chung cư Carina Plaza chuyển tài sản, đồ đạc ra khỏi căn hộ

Trong 2 ngày 26-27/3, nhiều cư dân chung cư Carina Plaza tiếp tục quay trở lại các căn hộ để lấy tài sản, có người di dời toàn bộ đồ đạc đi nơi khác ở.

Tờ giấy dán thông báo tìm tài sản của một cư dân.

Theo ghi nhận, tại chung cư Carina Plaza (đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 8, TP.HCm), các nhân viên điện lực, công nhân đang khắc phục hệ thống điện, sửa sang lại tầng hầm. Trong khi đó, một số cư dân đã trình báo chính quyền sở tại và Công an về việc mất, thất lạc tài sản trong chung cư, dán thông báo tìm tài sản.

Cụ thể, nhiều cư dân phản ánh tình trạng vắng bóng bảo vệ đứng canh cửa và hướng dẫn lên chung cư. Chị Kim Hoàng (35 tuổi) ngụ tại tầng 12 block B chung cư Carina Plaza cho biết: “Hôm trước hai vợ chồng bạn tôi lên lấy đồ thấy tận mắt 2 thanh niên dùng cây đập phá cửa nhà người ta mà họ không dám nói gì, chỉ vào phòng mình lấy đồ rồi xuống. Trên đó giờ vắng hoe, ai biết chuyện gì xảy ra”.

Một cư dân đặt câu hỏi bức xúc: Nếu trường hợp kẻ xấu lợi dụng trà trộn vào sẽ gây mất an ninh trật tự. Như vậy ai sẽ chịu trách nhiệm với tài sản của chúng tôi?

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 16, quận 8 cho biết: Chúng tôi đã tiếp nhận tin trình báo mất mát tài sản sau vụ cháy của nhiều người dân. Tất cả thông tin đều được lập biên bản. Hiện Công an phường đang tổ chức điều tra, xử lý.

Cư dân chung cư Carina chuyển đồ đạc đến nơi ở khác.

Ông Nam thông tin thêm, UBND phường, Công an phường đã sắp đặt lực lượng công an, bảo vệ dân phố đến để lập chốt, bảo đảm an ninh trật tự phía bên ngoài, còn chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm nếu có mất mát xảy ra.

Về vấn đề này, UBND TP.HCM cũng đã gửi công văn khẩn yêu cầu Công an TP.HCM phối hợp với UBND quận 8 có biện pháp đảm bảo an toàn, tránh mất mát tài sản của cư dân chung cư Carina, ổn định an ninh trật tự, giao thông khu vực.

Nguyễn Tuấn