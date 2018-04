Cư dân Carina gửi đơn cầu cứu đến UBND TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, đại diện cư dân chung cư Carina Plaza đã tiếp tục gửi đơn cầu cứu Chủ tịch UBND TP.HCM và Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư đối thoại với cư dân ở đây.

Chiều 1-4, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai cho biết sau nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư đối thoại để giải đáp thắc mắc sau vụ cháy chung cư Carina Plaza làm 13 người chết, hàng chục người bị thương không được đáp ứng, cư dân chung cư Carina đã gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau vụ cháy, người dân đã có những thắc mắc, câu hỏi dành cho ban quản lý cũng như chủ đầu tư chung cư nhưng họ vẫn không nhận được câu trả lời chính đáng. ẢNH: THANH TUYỀN

Bà Mai nói rằng từ ngày xảy ra sự cố đến nay, chủ đầu tư là Công ty Hùng Thanh và công ty góp vốn là 577 chỉ thông tin với cư dân bằng văn bản ở văn phòng ban quản lý hoặc truyền miệng.

Lá đơn cư dân chung cư Carina gửi UBND TP.HCM

“Cư dân chúng tôi, những người đã trải qua giây phút sinh tử và giờ đây đang sống trong tình cảnh vô cùng khó khăn, phải đi thuê nhà ở, cuộc sống đời thường và công việc của chúng tôi hoàn toàn đảo lộn. Đặc biệt việc học hành và tinh thần, tâm lý của con em chúng tôi bị đảo lộn...” - bà Mai đại diện cư dân nói.

Bà Mai cũng bức xúc rằng có rất nhiều nội dung cư dân cần chủ đầu tư chung cư Carina giải đáp và cung cấp kịp thời nhưng họ không thể tiếp cận được người có thẩm quyền của chủ đầu tư cũng như công ty góp vốn.

Trong đơn nói rõ, cư dân rất muốn gặp chủ đầu tư để đối thoại trực tiếp...

Trong lá đơn, bà Mai ghi: “Cư dân chúng tôi muốn được đối thoại trực tiếp với chủ đầu tư là Công ty Hùng Thanh và công ty góp vốn là Công ty 577 để giải đáp cho chúng tôi những vấn đề an toàn trong chung cư sau thảm họa. Việc bồi thường, thời gian có thể quay lại sinh sống với độ an toàn đã được kiểm định… Vì vậy, cư dân chúng tôi xin gửi đơn này kính đề nghị lãnh dạo UBND TP.HCM, công an thành phố hỗ trợ yêu cầu chủ đầu tư và thành viên góp vốn của Công ty Hùng Thanh tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với cư dân Carina vào 18h ngày 4-4”.

Trước đó, tối 25-3 (hai ngày sau khi xảy ra vụ cháy), nhiều cư dân đã tập trung đến văn phòng của chủ đầu tư chung cư Carina với mong muốn được đối thoại trực tiếp về những thắc mắc sau vụ cháy. Nhưng suốt tối hôm đó, chủ đầu tư không xuất hiện mà chỉ trả lời bằng văn bản.

THANH TUYỀN